УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11793 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Резиденція Путіна на Валдаї Атака БПЛА на резиденцію Путіна
14 971 108

РФ звинуватила Україну в атаці БпЛА на резиденцію Путіна: "Переговорна позиція буде переглянута"

лавров

У Кремлі заявили, що у ніч на 29 грудня Україна нібито атакувала резиденцію кремлівського диктатора Путіна в Новгородській області РФ з використанням 91 ударного БПЛА.

Про це глава російського МЗС Сергій Лавров сказав у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення росіян

Лавров стверджує, що Україна в ніч на 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію Путіна в Новгородській області.

  • За його словами, в атаці було задіяно 91 безпілотник, усі вони нібито збиті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі знову говорять про "загрозу із Заходу"

Погрози про нові удари РФ

Лавров зазначив, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу з США через цю атаку України, однак "перегляне переговорну позицію з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Російський міністр також додав, що "об'єкти й час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

Також дивіться: Дрони атакували російський Волгоград: спалахнула пожежа у районі НПЗ. ВIДЕО

Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1712) путін володимир (25580) резиденція (49) росія (70808) Удари по РФ (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Переконаний, що потрібно вбити ***** та його найближче оточення. Тільки так можна зупинити війну.
показати весь коментар
29.12.2025 17:38 Відповісти
+39
Що, до чемодану не добіг?
показати весь коментар
29.12.2025 17:35 Відповісти
+34
я й не сумнівався. пердуни мусіли щось придумати
показати весь коментар
29.12.2025 17:36 Відповісти

Завантаження...

 
 