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РФ звинуватила Україну в атаці БпЛА на резиденцію Путіна: "Переговорна позиція буде переглянута"
У Кремлі заявили, що у ніч на 29 грудня Україна нібито атакувала резиденцію кремлівського диктатора Путіна в Новгородській області РФ з використанням 91 ударного БПЛА.
Про це глава російського МЗС Сергій Лавров сказав у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Звинувачення росіян
Лавров стверджує, що Україна в ніч на 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію Путіна в Новгородській області.
- За його словами, в атаці було задіяно 91 безпілотник, усі вони нібито збиті.
Погрози про нові удари РФ
Лавров зазначив, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу з США через цю атаку України, однак "перегляне переговорну позицію з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".
Російський міністр також додав, що "об'єкти й час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".
Топ коментарі
+42 Randall Flag #387882
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+39 Dic Dolovo
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+34 Любо Неожиданнов
показати весь коментар29.12.2025 17:36 Відповісти Посилання
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