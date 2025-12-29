РФ звинуватила Україну в атаці БпЛА на резиденцію Путіна: "Переговорна позиція буде переглянута"

У Кремлі заявили, що у ніч на 29 грудня Україна нібито атакувала резиденцію кремлівського диктатора Путіна в Новгородській області РФ з використанням 91 ударного БПЛА.

Про це глава російського МЗС Сергій Лавров сказав у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Звинувачення росіян

Лавров стверджує, що Україна в ніч на 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію Путіна в Новгородській області.

За його словами, в атаці було задіяно 91 безпілотник, усі вони нібито збиті.

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Погрози про нові удари РФ

Лавров зазначив, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу з США через цю атаку України, однак "перегляне переговорну позицію з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Російський міністр також додав, що "об'єкти й час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

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