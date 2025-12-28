Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре виступив із різкою критикою Заходу, звинувативши Європу у створенні загроз для глобальної безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Лаврова пропагандистському інформагентству ТАСС.

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Європа - "перешкода для миру", - Лавров

У своїй заяві Лавров стверджує, що після зміни адміністрації у США саме Європа та Євросоюз стали "головною перешкодою для миру".

"Після зміни адміністрації в США Європа і Євросоюз стали головною перешкодою для миру. Там не приховують планів щодо підготовки до війни з Росією", - заявив міністр.

Крім того, Лавров висловив невдоволення через спроби Євросоюзу ухвалити рішення про передачу Україні заморожених у Бельгії російських валютних резервів. Він назвав це спробою "підтримати режим Зеленського".

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Українська делегація прибула до США на зустріч із Трампом

На тлі заяв Лаврова тривають дипломатичні зусилля України. У ніч проти 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Президент Зеленський напередодні окреслив п’ять ключових блоків, які планує обговорити з американським лідером у межах просування українського мирного плану. Він також зазначив, що у Вашингтоні дедалі краще розуміють "червоні лінії" України щодо умов завершення війни.

До слова, на останній зустрічі Путін і Віткофф усунули всі непорозуміння між РФ та США, повідомив Сергій Лавров.

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