Зеленський прибув до США для переговорів з Трампом
Президент Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, яка відбудеться у неділю, 28 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що однією з головних тем розмови під час його зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом будуть гарантії безпеки та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де заплановано зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні.
- Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги на суму $2,5 млрд.
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це сильний туз в рукаві, ЗЄлічка !
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Хоча програвший Папєрєднік , я так міркую, поїхав би до Одеси, а не до Рудого Діда.
Але ж нарід73% дуже хотів "поржати" 21 квітня 2019 року цілих 5 років ... мабуть наріду73% дуже сподобалось "ржати', бо вже 7-й рік закінчується.