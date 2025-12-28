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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський прибув до США для переговорів з Трампом

Зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, яка відбудеться у неділю, 28 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що однією з головних тем розмови під час його зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом будуть гарантії безпеки та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди.

Читайте також: У Білому домі назвали деталі зустрічі із Зеленським у США

Що передувало?

Читайте також: Факт зустрічі з Трампом означає прогрес у переговорах, - Зеленський

Автор: 

візит (1782) Зеленський Володимир (28319) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+14
центр Києва чорний мов антрацит, лише де не де торохтять генератори та висять "святкові" гирлянди лампочок

це сильний туз в рукаві, ЗЄлічка !

.
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28.12.2025 02:05 Відповісти
+13
У Флориді зараз тепло та гарно ... кияни мають пишатися своїм обранцем2019.
Хоча програвший Папєрєднік , я так міркую, поїхав би до Одеси, а не до Рудого Діда.
Але ж нарід73% дуже хотів "поржати" 21 квітня 2019 року цілих 5 років ... мабуть наріду73% дуже сподобалось "ржати', бо вже 7-й рік закінчується.
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28.12.2025 08:07 Відповісти
+12
Знов у тактичному прикиді курва приперлася...
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28.12.2025 02:33 Відповісти

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