Зеленський прибув до США для переговорів з Трампом

Президент Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, яка відбудеться у неділю, 28 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що однією з головних тем розмови під час його зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом будуть гарантії безпеки та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де заплановано зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги на суму $2,5 млрд.

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