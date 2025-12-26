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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зустріч із Трампом відбудеться 28 грудня, - Зеленський

Зеленський назвав дату зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Трампом

За словами президента, зустріч із Трампом відбудеться в неділю, 28 грудня.

"Ми обговорюватимемо гарантії безпеки. Там кілька документів в цьому блоці. Бажано знайти можливість обговорити їх всі.

Далі - економічна угода. Там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод. Тут треба обговорити напрямок", - сказав він.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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