Зустріч із Трампом відбудеться 28 грудня, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч із Трампом
За словами президента, зустріч із Трампом відбудеться в неділю, 28 грудня.
"Ми обговорюватимемо гарантії безпеки. Там кілька документів в цьому блоці. Бажано знайти можливість обговорити їх всі.
Далі - економічна угода. Там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод. Тут треба обговорити напрямок", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що найближчим часом здійснить візит до США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
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