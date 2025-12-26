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Новини Візит Зеленського до США
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Домовилися про зустріч з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитись, - Зеленський

Зеленський підтвердив візит до США: що відомо?

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом проведе зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом.

Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!"- зазначив він.

ЗМІ раніше повідомили про можливий візит Зеленського до США.

Зеленський підтвердив візит до США: що відомо?

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) США (26916)
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Топ коментарі
+19
Багато може вирішитись, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3592437

У першу чергу для ішака.
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26.12.2025 08:56 Відповісти
+16
Ага. Ось такий
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26.12.2025 09:08 Відповісти
+15
Дебіл. Або зрадник. Якщо до сих пір не зрозуміло що не ти граєш а тебе грають. Вимагай зброю, Тамагавки а не виклянчуй помилування.
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26.12.2025 09:06 Відповісти

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