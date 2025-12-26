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Домовилися про зустріч з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитись, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом проведе зустріч із лідером США Дональдом Трампом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом.
Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!"- зазначив він.
ЗМІ раніше повідомили про можливий візит Зеленського до США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Зеленський також розповів, що Рустем Умєров має поспілкуватися із командою США.
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