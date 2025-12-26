Домовилися про зустріч з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитись, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом проведе зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом.

Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!"- зазначив він.

ЗМІ раніше повідомили про можливий візит Зеленського до США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зеленський також розповів, що Рустем Умєров має поспілкуватися із командою США.

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