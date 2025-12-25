Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці розмови
"Дякую за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом. Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними", - йдеться в повідомленні.
Сторони обговорили деякі суттєві деталі роботи.
"Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", - розповів Зеленський.
Хто ще був на зустрічі?
Зеленський зазначив, що під час розмови разом з ним були Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз.
"Вся наша дипломатична команда викладається максимально. Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", - додав президент.
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