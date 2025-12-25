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МЗС РФ про переговори зі США щодо війни в Україні: "Спостерігається повільний, але впевнений рух вперед"
Речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що у переговорному процесі щодо завершення війни проти України, зокрема у контактах зі США, нібито спостерігається поступовий прогрес.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, "у переговорному процесі щодо українського врегулювання - я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки - спостерігається повільний, але впевнений рух вперед".
Водночас Захарова заявила, що переговорні зусилля між Росією та США, за її твердженням, "торпедують" західноєвропейські держави.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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