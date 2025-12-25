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МЗС РФ про переговори зі США щодо війни в Україні: "Спостерігається повільний, але впевнений рух вперед"

захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що у переговорному процесі щодо завершення війни проти України, зокрема у контактах зі США, нібито спостерігається поступовий прогрес.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, "у переговорному процесі щодо українського врегулювання - я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки - спостерігається повільний, але впевнений рух вперед".

Водночас Захарова заявила, що переговорні зусилля між Росією та США, за її твердженням, "торпедують" західноєвропейські держави.

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Проєкт плану припинення війни

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Автор: 

МЗС рф (975) США (26916)
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Топ коментарі
+5
не хера себе она прикрасилась, пить что ли бросила ?
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25.12.2025 17:11 Відповісти
+5
Комплексно.
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25.12.2025 17:25 Відповісти
+4
Стару собаку не виправити.
Прокапали сучку.
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25.12.2025 17:17 Відповісти

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