МИД РФ о переговорах с США по войне в Украине: "Наблюдается медленное, но уверенное движение вперед"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждает, что в переговорном процессе по завершению войны против Украины, в частности в контактах с США, якобы наблюдается постепенный прогресс.

По ее словам, "в переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но уверенное движение вперед".

В то же время Захарова заявила, что переговорные усилия между Россией и США, по ее утверждению, "торпедируют" западноевропейские государства.

