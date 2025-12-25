1 257 38
МИД РФ о переговорах с США по войне в Украине: "Наблюдается медленное, но уверенное движение вперед"
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждает, что в переговорном процессе по завершению войны против Украины, в частности в контактах с США, якобы наблюдается постепенный прогресс.
Об этом сообщает российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, "в переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но уверенное движение вперед".
В то же время Захарова заявила, что переговорные усилия между Россией и США, по ее утверждению, "торпедируют" западноевропейские государства.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Прокапали сучку.
Тепер із 20 потрібно зробити 10...
Потім буде пунк 1 - "Мир" на умовах Трампа і пуйла
там на державних економічних форумах вже говорять про непрацюючи на рятування економіки гроші вкладників банків,,,
ось деякі цитати зі статті
ДТ 25 грудня 2025 р
МОЛОДИЙ МЕР НЬЮ-ЙОРКА Й СТАРА ПРОПАГАНДА МОСКВИ. ЯК КРЕМЛЬ ФОРМУЄ ПОГЛЯДИ ЛІВИХ НА УКРАЇНУ ТА ІЗРАЇЛЬ
АВТОР АННА БРОДСКІ-КРОТКІНА завідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона та Лі у штаті Вірджинія (США), докторка філологічних наук, журналістка
Показово, що в книзі «Вперед, Зоране, вперед» - біографії Мамдані, написаній фанатом майбутнього мера та його однопартійцем Теодором Хаммом, - Ізраїль як вороже явище згадується 116 разів. Україна з'являється лише раз - у виносці, де Хамм зазначає, що, попри значну кількість нью-йоркських виборців східноєвропейського походження, «про російсько-українську війну практично не згадували під час передвиборчої кампанії».
який жах
а ізраїль вбив більше сотні тисяч мирняку в газі.
в кацапів все це називається - впевнений рух вперед
6!!! проти 3-х !!! ( троє приєдналися до демів)
а США розриває новий вкид файлів вже явно не заспокійливий для мізків дідуся -нарциса.
кремль затаївся та чекає !!!
нижче подам два посилання - тема файли й кремль .
Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
Тепер всі розуміють кому миру нетреба?
Шкода, що стрілець промахнувся, правіше треба було цілитися.
ВЕНС та такери з карслоанами вірні клієнти Машки-100граміврашки .....
Видається, що Умєров вже не на команду трампа опирався? А тут вилив гебнівського прооекту з Епштейном пішов... Спостерігаємо!!! Адже коли Джоносн вголос трубить що раптом більшість опиниться у демів у 2026 р - то Трмапу світить щось сірашне ... ТО ЩО ЦЕ ОЗНАСЧЄ? Машка- алкашка теж намьокує на якісь потрісіння. Вовка дав старт своїм утиркам в ВР на березень виьбори готувати...