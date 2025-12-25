РУС
1 257 38

МИД РФ о переговорах с США по войне в Украине: "Наблюдается медленное, но уверенное движение вперед"

захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждает, что в переговорном процессе по завершению войны против Украины, в частности в контактах с США, якобы наблюдается постепенный прогресс.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "в переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но уверенное движение вперед".

В то же время Захарова заявила, что переговорные усилия между Россией и США, по ее утверждению, "торпедируют" западноевропейские государства.

Проект плана прекращения войны

Автор: 

МИД РФ (1701) США (28775)
Топ комментарии
+5
не хера себе она прикрасилась, пить что ли бросила ?
25.12.2025 17:11
+3
" рєзультати всьо бліже і бліже к ізначально озвучєними парашей задачамі сво"
25.12.2025 17:12
+3
Швидше заштукатурили.
25.12.2025 17:22
Стару собаку не виправити.
Прокапали сучку.
25.12.2025 17:17
Комплексно.
25.12.2025 17:25
Може теж двійника завела, або з огляду на це, скоріше призначено
25.12.2025 17:57
Двійник машці засраніной не положено. Не по чину.
25.12.2025 18:04
Так вони для себе, щоб не ганьбила
25.12.2025 18:18
це стара фогорафія, ну не можна бути таким наївним
25.12.2025 17:27
Ще до того як її по кругу запустити вирішили.
25.12.2025 18:20
Звичайний фотошоп.
25.12.2025 18:13
Фаташопп и бояра - нету уродливых руSSосамок(
25.12.2025 17:13
Із 28 пунктів зробили 20...
Тепер із 20 потрібно зробити 10...
Потім буде пунк 1 - "Мир" на умовах Трампа і пуйла
25.12.2025 17:14
Тепер пішов справжній марафон - хто швидше, Європа з партнерами в поміч собі та Україні - чи економіка рашки.

там на державних економічних форумах вже говорять про непрацюючи на рятування економіки гроші вкладників банків,,,
25.12.2025 17:16
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cwyxlln63wwo https://www.bbc.com/ukrainian/articles/Російська економіка може зламатися у 2026 році, пише Washington Post
25.12.2025 17:19
Они даже мирный план который полностью подходит им не хотят принимать
25.12.2025 17:16
Якби Трумп міг один-сам "вруеулювати конфлікт", він би вже завалив кацапів зброєю, якої в них нема, і продав би Україну за обіцяні ****** гешефти на суми в трильярди доларів.
25.12.2025 17:17
"Водночас Захарова заявила, що переговорні зусилля між Росією та США, за її твердженням, "торпедують" західноєвропейські держави." - абманулі, надулі кінулі.
25.12.2025 17:17
Смішно спостерігати як кацапня буквально рік тому верещала про США як чи не про центр зла Всесвіту, а тепер їх кохання з трампістами, бачите хтось там "торпедує".
25.12.2025 17:22
За слово "піндоси" , в РФії , тепер карають !
25.12.2025 17:52
Спостерігається черговий лютий бодун у маньки захєровой. І не більше.
25.12.2025 17:19
А в цей час в Нью-Йорку й файлів Епштейна не треба й Трамп там програв...А супер ліві демократи теж прорашистські

ось деякі цитати зі статті

ДТ 25 грудня 2025 р
МОЛОДИЙ МЕР НЬЮ-ЙОРКА Й СТАРА ПРОПАГАНДА МОСКВИ. ЯК КРЕМЛЬ ФОРМУЄ ПОГЛЯДИ ЛІВИХ НА УКРАЇНУ ТА ІЗРАЇЛЬ

АВТОР АННА БРОДСКІ-КРОТКІНА завідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона та Лі у штаті Вірджинія (США), докторка філологічних наук, журналістка

Показово, що в книзі «Вперед, Зоране, вперед» - біографії Мамдані, написаній фанатом майбутнього мера та його однопартійцем Теодором Хаммом, - Ізраїль як вороже явище згадується 116 разів. Україна з'являється лише раз - у виносці, де Хамм зазначає, що, попри значну кількість нью-йоркських виборців східноєвропейського походження, «про російсько-українську війну практично не згадували під час передвиборчої кампанії».
25.12.2025 17:23
>Показово, що в книзі «Вперед, Зоране, вперед» - біографії Мамдані, написаній фанатом майбутнього мера та його однопартійцем Теодором Хаммм, - Ізраїль як вороже явище згадується 116 разів.

який жах

а ізраїль вбив більше сотні тисяч мирняку в газі.

який жах

а ізраїль вбив більше сотні тисяч мирняку в газі.
25.12.2025 17:26
ХАМАС це мирняк? Вперше чую!
25.12.2025 18:16
Вже пройшов рік, як кацапи дурять Тампона ...

в кацапів все це називається - впевнений рух вперед
25.12.2025 17:28
Спостерігається рух до нових переговорів - біг по колу
25.12.2025 17:29
Да, и чем ниже будет цена на кацапскую нефть и чем больше будет санкций от Малюка и Буданова в купе с ЗСУ, тем движение к миру будет ускоряться.... Интересный факт, третий день норкин на ВатаТВ со своими сотоварищами об Украине вообще не говорят,похоже вате таки писец подкрался...
25.12.2025 17:34
це вона показує Трампу
25.12.2025 17:35
як не чиши її все одно страшна
25.12.2025 17:37
У Трампа ВЕРХОВНИЙ СУД!!! з 6-ма його власними суддямі проти 3-х демівських відмовив у введені нацгвардії до Чикаго.
6!!! проти 3-х !!! ( троє приєдналися до демів)
а США розриває новий вкид файлів вже явно не заспокійливий для мізків дідуся -нарциса.
кремль затаївся та чекає !!!
нижче подам два посилання - тема файли й кремль .
25.12.2025 18:13
https://www.youtube.com/watch?v=mPEzwdeXKcI
25.12.2025 18:14
https://www.youtube.com/watch?v=48rDAUJ9z6U&t=2289s
25.12.2025 18:16
Чергова облудна заява. Руху немає, вони тягнуть час. А говорять так тупо для тампона, який любить слово "прогрес". От вони його ним і годують.
25.12.2025 17:45
Добре. Але потiм жжєчь!
25.12.2025 17:59
"У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, «щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах».

Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
Тепер всі розуміють кому миру нетреба?
25.12.2025 18:01
У Трампа ще є вільне місце на вухах для російської лапши про мирні перемовини, які кудись там ідуть...
25.12.2025 18:03
Тепер зрозуміло навіщо йому по вухах стріляли.
Шкода, що стрілець промахнувся, правіше треба було цілитися.
25.12.2025 18:19
Учора подивилася політтехнлога (зеленського) у Грема - я про Шейтельмана. Ода міжнародним досягненням ЗЕ в перемішку напополам з ВЕНС-зе-ВЕНС-зе- ВЕНС . Я задумалась. Окрім останньої заяви Венса про відмову в допомозі Україні, заради думок про америеканських бабусь та мам ...Чому ВЕНС? Шейтельман на полі не українського блогера... На фоні страшних нових викидів гебістської історії з Епштейном...ЗМІ США розриває скандальна історія з подружжям Венсів. Історія про розрив Венса з індускою дружиною та зв"язками з дружиною недавно вбитого нацистьониша Кірка ... Яскрава блондинка- вдова стала головою фонду Кірка, а Венс опрається саме на молодих

ВЕНС та такери з карслоанами вірні клієнти Машки-100граміврашки .....
Видається, що Умєров вже не на команду трампа опирався? А тут вилив гебнівського прооекту з Епштейном пішов... Спостерігаємо!!! Адже коли Джоносн вголос трубить що раптом більшість опиниться у демів у 2026 р - то Трмапу світить щось сірашне ... ТО ЩО ЦЕ ОЗНАСЧЄ? Машка- алкашка теж намьокує на якісь потрісіння. Вовка дав старт своїм утиркам в ВР на березень виьбори готувати...
25.12.2025 18:06 Ответить
 
 