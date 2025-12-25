Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером: есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира

Президент Владимир Зеленский провел беседу со специальным представителем президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале

Подробности разговора

"Спасибо за конструктивную, интенсивную работу, а также за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", — говорится в сообщении.

Стороны обсудили некоторые существенные детали работы.

"Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", - рассказал Зеленский.

Кто еще был на встрече?

Зеленский отметил, что во время разговора вместе с ним были Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило, Александр Бевз.

"Вся наша дипломатическая команда выкладывается максимально. Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил президент.