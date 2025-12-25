Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером: есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира
Президент Владимир Зеленский провел беседу со специальным представителем президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Подробности разговора
"Спасибо за конструктивную, интенсивную работу, а также за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили некоторые существенные детали работы.
"Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", - рассказал Зеленский.
Кто еще был на встрече?
Зеленский отметил, что во время разговора вместе с ним были Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило, Александр Бевз.
"Вся наша дипломатическая команда выкладывается максимально. Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил президент.
Диктатора НЕ задовольняє:
🚩 відсутність гарантій щодо розширення НАТО на схід та нейтрального статусу України;
🚩 відсутність обмежень для післявоєнних ЗСУ;
🚩 невизначеність з санкціями та замороженими російськими грошима в західних банках.
ЛУЦЕНКО: Зеленський БРЕШЕ В ОЧІ! В Угоду заклали ОБНУЛЕННЯ МИРУ! Він хоче лишити МІЛЬЙОН В ОКОПАХ
прямо зараз йде розмова - не старьйо
- Рєбята, ми же с вамі одной конторой завєрбовани!
начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет
Скажите, сколько должна, в штуках, Америка предоставить нам "Томогавков" щоб знищити всю рашистську енергетику і підприємства.
И сколько наземных комплексов запуска должны обеспечить старт такого кол-ва ракет.
Можно ваши цифры?
ядерна зброя ☢️
я сперва читаю, дойдя до ядерної зброї смотрю кто пишет. Ещё ни разу ни ошибся
чи піде не подібне сьогодні Трамп(ВЕНС) ?
Й доречі, НАТО - це блок задля безпеки для миру а не війни , й тому бар"єром для 5-ї статті стоїть 4-та консультаційна...
BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 25.12.2025https://republic.com.ua/rub/opinion МНЕНИЕ
Агент «Комік» закриває проект «Україна»
Це не план миру. Це акт прийому-передачі країни новим власникам, написаний під диктовку Кремля і завірений у вашингтонському обкомі. Зеленський, цей «найвеличніший лідор» із 95-го кварталу, нарешті скинув маску. Сценарій, який писали на Луб'янці ще до 2019 року, входить у фінальну фазу.
Це національна ганьба.
1. «Підтвердження суверенітету України».
Вітрина для дурнів.
Суверенітет - це не підпис під планом капітуляції.
Суверенітет - це коли ти не питаєш дозволу, щоб жити.
Коли пункт №1 - це «суверенітет», то значить усі наступні 19 пунктів - це детальна інструкція, як саме і кому ми цей суверенітет продаємо.
Це фіговий листок, яким намагаються прикрити голе тіло згвалтованої країни.
2. Угода про ненапад та моніторинг. «ОБСЄ-2: Повернення сліпих».
Цей цирк ми вже бачили.
Спостерігачі, які їздять на білих джипах і обідають у ресторанах, поки наших хлопців розстрілюють снайпери. «Моніторинг на лінії зіткнення»?
Це легалізація кордону всередині України!
Це визнання того, що лінія фронту стає державним кордоном, просто названим інакше.
3. «Гарантії безпеки».
Презерватив після вибуху.
Хто нам гарантує?
Ті самі, що давали Будапешт?
Ті самі, що висловлювали «глибоке занепокоєння»?
Паперові гарантії не зупиняють «Іскандери».
Нам впарюють сурогат замість НАТО, називаючи це «перемогою».
Це не гарантії безпеки, це гарантії нашої беззахисності.
4. Чисельність ЗСУ - 800 тисяч.
Мілітарна кастрація. Хто вирішив цю цифру? Москва? Чому ми, воююча країна, маємо питати у ворога дозволу, скільки нам мати солдатів?
Це пряме втручання у внутрішні справи.
Це означає, що досвідчених воїнів викинуть на вулицю, бригади розформують, а оборону перетворять на потішні війська для парадів на Хрещатику.
5. «Стаття 5» без НАТО.
Обіцянка-цяцянка.
«Якщо РФ вторгнеться - буде відповідь».
Яка?
Санкції на імпорт балалайок?
Нам обіцяють захист потім, коли нас знову почнуть убивати. Ніяких баз, ніяких військ союзників тут і зараз. Просто: «Ви вмирайте, а ми потім напишемо гнівний твіт».
6. Росія закріпить політику ненападу в законах.
Анекдот року.
Ви серйозно?
Росія, яка переписала свою Конституцію, щоб вкрасти наші області, тепер напише закон «Ми добрі»?
І Зеленський пропонує нам у це повірити?
Це віра не в закон, це віра в те, що українці - ідіоти, які забули історію.
7. Членство в ЄС «у певний час».
Морквина для віслюка.
«Хочемо закріпити дату».
Хотіти не шкідливо.
Нас тримають у передбаннику роками.
Цей пункт тут тільки для того, щоб замилити очі: «Дивіться, ми здали Донбас, але ж ми йдемо в Європу!».
Тільки дійдемо ми туди частинами і в якості біженців.
8. Пакет глобального розвитку.
Хабар за зраду.
Нам пропонують продати Батьківщину за обіцянку «інвестицій».
Це не розвиток, це купівля лояльності еліт. Гроші підуть не на заводи, а в кишені тим, хто підпише цей ганебний папірець.
9. Фонди на $800 млрд.
Велике крадівництво 2.0.
Ви уявляєте, як команда «Кварталу» буде пиляти ці 800 мільярдів?
Та вони матір рідну продадуть за такі потоки!
Ці фонди стануть годівницею для чиновників, поки народ буде жебракувати на руїнах. І головне - ці гроші будуть кредитними. Наші онуки будуть платити за цей «мир».
10. Вільна торгівля зі США.
Колоніальний ринок.
Звучить гарно, а на ділі - смерть українського виробника. Нас завалять дешевим імпортом, перетворивши на сировинний придаток.
Це плата американцям за те, що вони модерують нашу капітуляцію.
11. Без'ядерний статус.
Фінальний цвях.
У 1994-му ми зробили помилку.
У 2025-му Зеленський пропонує зробити її законом.
Ми офіційно, на весь світ, визнаємо себе терпилами, які не мають права на найсильнішу зброю, живучи поруч із ядерним маніяком.
Це добровільна інвалідність.
12. ЗАЕС: Американський менеджер.
Визнання неспроможності.
«США - головний менеджер».
Тобто українська влада визнає: ми тупі, ми не вміємо керувати своєю станцією. Віддайте ключі дяді Сему.
Це не партнерство, це зовнішнє управління стратегічним об'єктом.
Ми стаємо прибиральниками на власній АЕС.
13. «Толерантні» освітні програми.
Денацифікація мозку.
Ось вона, вимога Путіна!
«Усувають упередження».
Це означає, що з підручників викинуть слово «ворог», «рашизм» і «геноцид».
Нас змусять вчити дітей, що «не все так однозначно».
Це гуманітарна капітуляція і знищення національної пам'яті.
14. Території і «Вільна економічна зона».
Офшор на крові.
«Стоїмо, де стоїмо» - це здача Бердянська, Маріуполя, Енергодара.
«Вільна економічна зона» на Донбасі - це діра для контрабанди, через яку ФСБ і наші корупціонери будуть робити мільярди.
А референдум?
Це підлість вищого ґатунку.
Зеленський хоче перекласти свою провину на народ. Мовляв, «це ви самі відмовилися від земель».
15. Не змінювати домовленості силою.
Заморозка назавжди.
Це означає, що ми зобов'язуємося не відвойовувати своє.
Ніколи.
Ми підписуємося під тим, що Крим і Донбас - це вже не наша справа.
16. Кінбурнська коса і Дніпро.
Дозвіл на існування.
«Росія не перешкоджатиме».
Дякуємо, благодійники!
Ми не маємо право плавати у своїй річці?
Демілітаризація Кінбурна - це відкриті ворота на Миколаїв.
Це стратегічна здача півдня.
17. Обмін всіх на всіх.
Щит із живих людей. Єдиний пункт, яким будуть виправдовувати всю цю зраду.
«Ми ж людей повернули!».
Так, це важливо.
Але ціною майбутнього цих самих людей? Ціною того, що їхнім дітям доведеться воювати знову?
18. Вибори одразу.
Хаос і реванш.
Вибори в руїнах?
Це шлях до влади популістів і агентів Кремля, які перефарбуються в «партію миру».
Це легалізація режиму Зеленського або прихід проросійських сил на хвилі розчарування.
Це кінець демократії.
19. Рада миру на чолі з Трампом.
Генерал-губернаторство.
Це вирок Незалежності.
Нашою країною керуватиме не Президент України, не Парламент, а Рада на чолі з Дональдом Трампом. Ми офіційно стаємо протекторатом.
«Бананова республіка» без бананів, але з Трампом на чолі.
Конституцією можна підтертися.
20. Негайне припинення вогню.
Передишка для ката.
Як тільки ми припинимо вогонь, Росія почне готуватися до наступного удару. Вони відбудують танки, навчать нових солдатів і вдарять тоді, коли ми розслабимося, роззброїмося (пункт 4) і забудемо про війну (пункт 13).
Підсумок:
Цей документ - це явка з повинною.
Проект «Слуга Народу» виконав свою місію: приспав пильність, роззброїв перед вторгненням, а тепер продає залишки країни під виглядом «порятунку».
Це не 20 пунктів миру.
Це 20 цвяхів у труну Української Державності.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560822014814 Владислав Смірнов
Мережа повниться слухами й фото , про те що індуска дружина вже на публіці без обручки, що ВЕНС оре на неї прямо в ресторані...
ВЕНС та такери з карслоанами вірні клієнти кремля
Видається, що Умєров вже не на команду трампа опирався? А тут вилив гебнівського прооекту з Епштейном пішов...
Спостерігаємо!!! Адже коли Джоносн вголос трубить на усю країну , що коли раптом більшість опиниться у демів у 2026 р - то Трмапу світить щось страшне ... ТО ЩО ЦЕ ОЗНАСЧЄ?
Машка- алкашка теж намьокує на якісь ось-ось просування
. Вовка дав старт своїм утиркам в ВР на березень вибори готувати...
Вже стільки "нарозмовлялись", а мир ні на крок не наблизився.