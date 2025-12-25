РУС
1 499 54

Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером: есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира

Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером

Президент Владимир Зеленский провел беседу со специальным представителем президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробности разговора

"Спасибо за конструктивную, интенсивную работу, а также за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством. Работаем реально 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", — говорится в сообщении.

Стороны обсудили некоторые существенные детали работы.

"Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", - рассказал Зеленский.

Кто еще был на встрече?

Зеленский отметил, что во время разговора вместе с ним были Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило, Александр Бевз.

"Вся наша дипломатическая команда выкладывается максимально. Договорились, что Рустем еще сегодня поговорит со Стивом и Джаредом. Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил президент.

+10
Коли збираються три жида то мова йде тільки про те скільки кожний заробить на гоях.
25.12.2025 18:32 Ответить
+8
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Джерело: https://censor.net/ua/n3592382

- Рєбята, ми же с вамі одной конторой завєрбовани!
25.12.2025 18:28 Ответить
+7
Марення як завжди. Працювати ніхто з зелених не хоче.
25.12.2025 18:25 Ответить
Не стало сюрпризом: росія відхилила перероблений мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg із посиланням на кремлівські джерела.

Диктатора НЕ задовольняє:

🚩 відсутність гарантій щодо розширення НАТО на схід та нейтрального статусу України;

🚩 відсутність обмежень для післявоєнних ЗСУ;

🚩 невизначеність з санкціями та замороженими російськими грошима в західних банках.
25.12.2025 18:22 Ответить
сегодня же они сказали что ознакомляются с планов
25.12.2025 18:27 Ответить
то було давно і неправда...
25.12.2025 18:50 Ответить
"Якщо двоє -троє зійдуться в ім'я моє, то я буду серед них." Від Матфея 18-20.
25.12.2025 18:37 Ответить
але сьогоднішні троє, є з роду Юди.котрі в біблійні часи зібралися і домовилися спіймати Ісуса побити Ісуса,потім прибити його на хрест,та навіть продати окровавлену плащаницю(кусок білої матерії.котрим було накрите тіло Ісуса...)Це теж з Біблії
25.12.2025 19:21 Ответить
Якщо у вас є ідеї, купіть собі оселедця і морчте йому голову
25.12.2025 18:23 Ответить
"купи себе петуха и крути ему бейцы "
25.12.2025 18:25 Ответить
Ну і який гешефт? Скільки млрдів зелених американських гривень під криптовалютою полетіли в теплі кіпрські краї у вирій?
25.12.2025 18:25 Ответить
Цих двох вже називають зятьок (кушнєр) і вітьок (віткофф).
25.12.2025 18:25 Ответить
Марення як завжди. Працювати ніхто з зелених не хоче.
25.12.2025 18:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1TVoC3gaI1U

ЛУЦЕНКО: Зеленський БРЕШЕ В ОЧІ! В Угоду заклали ОБНУЛЕННЯ МИРУ! Він хоче лишити МІЛЬЙОН В ОКОПАХ

прямо зараз йде розмова - не старьйо
25.12.2025 19:02 Ответить
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Джерело: https://censor.net/ua/n3592382

- Рєбята, ми же с вамі одной конторой завєрбовани!
25.12.2025 18:28 Ответить
ідеї, відоси, потужно. оце і все на що спроможний боневтік. 73% зеідіоти: головне щоб не Порошенко.
25.12.2025 18:29 Ответить
З такими дебілами як ти, Порошенко буде останнім якщо 73% вирішать послухати тебе умного
25.12.2025 18:35 Ответить
Куди ж вам 73% дегенератам умного слухати,вам аби поржати,ви пукіна слухаєте,який казав що зеленський його як президент влаштовує,аби не Порошенко,а тепер свої тупі висери пишете тим хто має хоч якісь розум та логіку.
25.12.2025 18:45 Ответить
Я же і кажу дебіл, бо я ніколи за зе не голосував і не збираюся, і знайомим пояснював чому не можна за нього голосувати. Но у мене таке відчуття що нападаючи на 73%, ти не бажаєш виграшу свого кандидата, бо лишишся заработка от фсб.
25.12.2025 19:23 Ответить
Я не сумніваюся, що в цих двох трампівських гендлярів з цілий лантух "ідей" для завуальованої капітуляції України та подальшому заробітку трампівського кодла. А блаЗЄнський лише вуха розвішує.
25.12.2025 18:30 Ответить
Єдина ідея як зупинити орків це надати Україні Тамагавки і знищити всю рашистську енергетику і підприємства. Остальне можете макнути в вазелін і в сраку засунути
25.12.2025 18:31 Ответить
Фламвндічами треба воювати, вони ж кращі, і свої.
25.12.2025 18:42 Ответить
Наконец, есть возможность пообщаться с военным - стратегом аналитиком.
начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет

Скажите, сколько должна, в штуках, Америка предоставить нам "Томогавков" щоб знищити всю рашистську енергетику і підприємства.
И сколько наземных комплексов запуска должны обеспечить старт такого кол-ва ракет.
Можно ваши цифры?
25.12.2025 19:18 Ответить
Зустрілись два мудаки і поговорили про втілення своїх особистих побажань.
25.12.2025 18:31 Ответить
Скоріше з представниками ху...ла, так буде більш точно
25.12.2025 18:31 Ответить
Коли збираються три жида то мова йде тільки про те скільки кожний заробить на гоях.
25.12.2025 18:32 Ответить
Нічого в цих переговорників / Віткофф і зять/ не вигорить - кацапи їх візьмуть на ха - ха
25.12.2025 18:33 Ответить
Зеленський щось хороше може зробити для України? Не вірив і не вірю. Зробить все хороше виключно для себе і свого оточення за рахунок України. Він скільки горя наробив, що краще б втік ще 24.02.2022 року.
25.12.2025 18:34 Ответить
>Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру

ядерна зброя ☢️
25.12.2025 18:38 Ответить
+++
я сперва читаю, дойдя до ядерної зброї смотрю кто пишет. Ещё ни разу ни ошибся
25.12.2025 18:57 Ответить
Заради миру та знаходження в сім'ї європейців, мати парасольку захисту у вигляді НАТО потрібно було у 2019 році вибирати того, хто робив армію, мову, віру, рух в ЄС і НАТО. Того, хто перетворював із насєлєнія ''какая разніца'' в мужній народ - націю, продовжуючи розпочате їх прадідами. Але російська і БеняЗеля пропаганда зробила своє. Дай Боже вижити хоч частині України. Але Зе понапідписує зараз різних хотєлок росіян, які перекриють нам рух до ЄС і НАТО, як ми це робили до 2019 року. Телевізор потрібно було заборонити не дітям, а дорослим ідіотам.
25.12.2025 19:15 Ответить
в нато нас не брали і за порошенка, а п'ята стаття не зобов'язує країни-учасниці вступати у війну
25.12.2025 19:21 Ответить
Саме так за роки існування НАТО США лиш раз!!! використало статтю 5 й то лише після!!! теракту з хмарочосами та виправдання сфабриковною пробіркою для початку знищення Хусйена!
чи піде не подібне сьогодні Трамп(ВЕНС) ?

Й доречі, НАТО - це блок задля безпеки для миру а не війни , й тому бар"єром для 5-ї статті стоїть 4-та консультаційна...
25.12.2025 19:27 Ответить
Та не брешіть хоч зараз. Набрехалися вже до 2019 року. В НАТО нас не брали, але шлях туди був, двері були відкриті і робота в цьому напрямку проводилася, але виключно до 2019 року. Після виборів 2019 року Зеленський навіть не їздив на саміти НАТО, повів нарід дивитися в очі пуйла, де він бачив мир і закінчив війну в своїй голові. Якби у 2019 році вибрали не Зеленського, в Порошенка, то впевнений, що під час президентства Байдена ми могли вже бути в НАТО. Тоді і повномасшабного нападу 24.02.2022 року не було би. Окуповані території Криму і частини Донецької та Луганської областей ми б повертали дипломатичним шляхом. Як це робити дипломати команди Порошенка знали, але ми тоді втратили шанс. Телевізор і кіно про Голобородько перемогли здоровий глузд. Сьогодні ми втрачаємо все. Назад дороги немає.
25.12.2025 19:40 Ответить
Зрозуміло всим давно шо Хриплий миру не хоче.
25.12.2025 18:40 Ответить
Йому заборонили говорити "пєремога", шо він тепер тільки й торочить про мир, чи шо.
25.12.2025 18:41 Ответить
Як вони можуть наблизити мир, хрін його знає. Торгувати Україною - це основний та єдиний план цього тріо.
25.12.2025 18:43 Ответить
они то могут как раз приблизить мир , но особо не хотят
25.12.2025 18:44 Ответить
у цих двох нев'******* дипломатів є ще багато чудових ідей для майбутніх пісділів.
25.12.2025 18:45 Ответить
20 КРОКІВ У БЕЗОДНЮhttps://republic.com.ua/article/20-krokiv-u-bezodnyu.html#respond 0

BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 25.12.2025https://republic.com.ua/rub/opinion МНЕНИЕ

Агент «Комік» закриває проект «Україна»

Це не план миру. Це акт прийому-передачі країни новим власникам, написаний під диктовку Кремля і завірений у вашингтонському обкомі. Зеленський, цей «найвеличніший лідор» із 95-го кварталу, нарешті скинув маску. Сценарій, який писали на Луб'янці ще до 2019 року, входить у фінальну фазу.

Це національна ганьба.

1. «Підтвердження суверенітету України».

Вітрина для дурнів.

Суверенітет - це не підпис під планом капітуляції.

Суверенітет - це коли ти не питаєш дозволу, щоб жити.

Коли пункт №1 - це «суверенітет», то значить усі наступні 19 пунктів - це детальна інструкція, як саме і кому ми цей суверенітет продаємо.

Це фіговий листок, яким намагаються прикрити голе тіло згвалтованої країни.

2. Угода про ненапад та моніторинг. «ОБСЄ-2: Повернення сліпих».

Цей цирк ми вже бачили.

Спостерігачі, які їздять на білих джипах і обідають у ресторанах, поки наших хлопців розстрілюють снайпери. «Моніторинг на лінії зіткнення»?

Це легалізація кордону всередині України!

Це визнання того, що лінія фронту стає державним кордоном, просто названим інакше.

3. «Гарантії безпеки».

Презерватив після вибуху.

Хто нам гарантує?

Ті самі, що давали Будапешт?

Ті самі, що висловлювали «глибоке занепокоєння»?

Паперові гарантії не зупиняють «Іскандери».

Нам впарюють сурогат замість НАТО, називаючи це «перемогою».

Це не гарантії безпеки, це гарантії нашої беззахисності.

4. Чисельність ЗСУ - 800 тисяч.

Мілітарна кастрація. Хто вирішив цю цифру? Москва? Чому ми, воююча країна, маємо питати у ворога дозволу, скільки нам мати солдатів?

Це пряме втручання у внутрішні справи.

Це означає, що досвідчених воїнів викинуть на вулицю, бригади розформують, а оборону перетворять на потішні війська для парадів на Хрещатику.

5. «Стаття 5» без НАТО.

Обіцянка-цяцянка.

«Якщо РФ вторгнеться - буде відповідь».

Яка?

Санкції на імпорт балалайок?

Нам обіцяють захист потім, коли нас знову почнуть убивати. Ніяких баз, ніяких військ союзників тут і зараз. Просто: «Ви вмирайте, а ми потім напишемо гнівний твіт».

6. Росія закріпить політику ненападу в законах.

Анекдот року.

Ви серйозно?

Росія, яка переписала свою Конституцію, щоб вкрасти наші області, тепер напише закон «Ми добрі»?

І Зеленський пропонує нам у це повірити?

Це віра не в закон, це віра в те, що українці - ідіоти, які забули історію.

7. Членство в ЄС «у певний час».

Морквина для віслюка.

«Хочемо закріпити дату».

Хотіти не шкідливо.

Нас тримають у передбаннику роками.

Цей пункт тут тільки для того, щоб замилити очі: «Дивіться, ми здали Донбас, але ж ми йдемо в Європу!».

Тільки дійдемо ми туди частинами і в якості біженців.

8. Пакет глобального розвитку.

Хабар за зраду.

Нам пропонують продати Батьківщину за обіцянку «інвестицій».

Це не розвиток, це купівля лояльності еліт. Гроші підуть не на заводи, а в кишені тим, хто підпише цей ганебний папірець.

9. Фонди на $800 млрд.

Велике крадівництво 2.0.

Ви уявляєте, як команда «Кварталу» буде пиляти ці 800 мільярдів?

Та вони матір рідну продадуть за такі потоки!

Ці фонди стануть годівницею для чиновників, поки народ буде жебракувати на руїнах. І головне - ці гроші будуть кредитними. Наші онуки будуть платити за цей «мир».

10. Вільна торгівля зі США.

Колоніальний ринок.

Звучить гарно, а на ділі - смерть українського виробника. Нас завалять дешевим імпортом, перетворивши на сировинний придаток.

Це плата американцям за те, що вони модерують нашу капітуляцію.

11. Без'ядерний статус.

Фінальний цвях.

У 1994-му ми зробили помилку.

У 2025-му Зеленський пропонує зробити її законом.

Ми офіційно, на весь світ, визнаємо себе терпилами, які не мають права на найсильнішу зброю, живучи поруч із ядерним маніяком.

Це добровільна інвалідність.

12. ЗАЕС: Американський менеджер.

Визнання неспроможності.

«США - головний менеджер».

Тобто українська влада визнає: ми тупі, ми не вміємо керувати своєю станцією. Віддайте ключі дяді Сему.

Це не партнерство, це зовнішнє управління стратегічним об'єктом.

Ми стаємо прибиральниками на власній АЕС.

13. «Толерантні» освітні програми.

Денацифікація мозку.

Ось вона, вимога Путіна!

«Усувають упередження».

Це означає, що з підручників викинуть слово «ворог», «рашизм» і «геноцид».

Нас змусять вчити дітей, що «не все так однозначно».

Це гуманітарна капітуляція і знищення національної пам'яті.

14. Території і «Вільна економічна зона».

Офшор на крові.

«Стоїмо, де стоїмо» - це здача Бердянська, Маріуполя, Енергодара.

«Вільна економічна зона» на Донбасі - це діра для контрабанди, через яку ФСБ і наші корупціонери будуть робити мільярди.

А референдум?

Це підлість вищого ґатунку.

Зеленський хоче перекласти свою провину на народ. Мовляв, «це ви самі відмовилися від земель».

15. Не змінювати домовленості силою.

Заморозка назавжди.

Це означає, що ми зобов'язуємося не відвойовувати своє.

Ніколи.

Ми підписуємося під тим, що Крим і Донбас - це вже не наша справа.

16. Кінбурнська коса і Дніпро.

Дозвіл на існування.

«Росія не перешкоджатиме».

Дякуємо, благодійники!

Ми не маємо право плавати у своїй річці?

Демілітаризація Кінбурна - це відкриті ворота на Миколаїв.

Це стратегічна здача півдня.

17. Обмін всіх на всіх.

Щит із живих людей. Єдиний пункт, яким будуть виправдовувати всю цю зраду.

«Ми ж людей повернули!».

Так, це важливо.

Але ціною майбутнього цих самих людей? Ціною того, що їхнім дітям доведеться воювати знову?

18. Вибори одразу.

Хаос і реванш.

Вибори в руїнах?

Це шлях до влади популістів і агентів Кремля, які перефарбуються в «партію миру».

Це легалізація режиму Зеленського або прихід проросійських сил на хвилі розчарування.

Це кінець демократії.

19. Рада миру на чолі з Трампом.

Генерал-губернаторство.

Це вирок Незалежності.

Нашою країною керуватиме не Президент України, не Парламент, а Рада на чолі з Дональдом Трампом. Ми офіційно стаємо протекторатом.

«Бананова республіка» без бананів, але з Трампом на чолі.

Конституцією можна підтертися.

20. Негайне припинення вогню.

Передишка для ката.

Як тільки ми припинимо вогонь, Росія почне готуватися до наступного удару. Вони відбудують танки, навчать нових солдатів і вдарять тоді, коли ми розслабимося, роззброїмося (пункт 4) і забудемо про війну (пункт 13).

Підсумок:

Цей документ - це явка з повинною.

Проект «Слуга Народу» виконав свою місію: приспав пильність, роззброїв перед вторгненням, а тепер продає залишки країни під виглядом «порятунку».

Це не 20 пунктів миру.

Це 20 цвяхів у труну Української Державності.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560822014814 Владислав Смірнов
25.12.2025 18:51 Ответить
Учора подивилася політтехнлога (зеленського) у Грема - я про Шейтельмана. Ода міжнародним досягненням ЗЕ в перемішку напополам з ВЕНС-зе-ВЕНС-зе- ВЕНС . Я задумалась. Окрім останньої заяви Венса про відмову в допомозі Україні, заради думок про америеканських бабусь та мам ...Чому ВЕНС? Шейтельман на полі не українського блогера... На фоні страшних нових викидів гебістької історії з Епштейном...ЗМІ США розриває скандальна історія з подружжям Венсів. Історія про розрив Венса з індускою дружиною та зв"язками з дружиною недавно вбитого нацистьониша Кірка ... Яскрава блондинка- вдова стала головою фонду Кірка, а Венс опрається саме на молодих ультраMAGAцистів...
Мережа повниться слухами й фото , про те що індуска дружина вже на публіці без обручки, що ВЕНС оре на неї прямо в ресторані...

ВЕНС та такери з карслоанами вірні клієнти кремля
Видається, що Умєров вже не на команду трампа опирався? А тут вилив гебнівського прооекту з Епштейном пішов...
Спостерігаємо!!! Адже коли Джоносн вголос трубить на усю країну , що коли раптом більшість опиниться у демів у 2026 р - то Трмапу світить щось страшне ... ТО ЩО ЦЕ ОЗНАСЧЄ?
Машка- алкашка теж намьокує на якісь ось-ось просування
. Вовка дав старт своїм утиркам в ВР на березень вибори готувати...
25.12.2025 18:57 Ответить
Україна існувала задовго до того, як люди почали вживати слово «проект».
25.12.2025 19:33 Ответить
але лекції з історіїї хйло читає людям ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА країни, до вчора головного гаранта існування України демократичної держави усі роки її незалежності.
25.12.2025 19:38 Ответить
... й про це політтехнолог зеленського вже обмовився (Шейтельман), ставлячи в заслуги дипломатичних потуги ЗЄ саме в пермовинах з Зятьком та Вітьком =******
25.12.2025 19:40 Ответить
ПРЕПЗДЕНТ країни з рішалами від хйла у США домовляється про що?
25.12.2025 18:48 Ответить
опять созрел план победы
25.12.2025 18:53 Ответить
Ну если у Кушнера с Витьковым есть хорошие идеи то я видимо марсианин...
25.12.2025 18:53 Ответить
Що не розмова, то и крок до чогось...
Вже стільки "нарозмовлялись", а мир ні на крок не наблизився.
25.12.2025 18:54 Ответить
Як завжди: Ідей до*уя - вихлопу ні*уя.
25.12.2025 18:54 Ответить
У Зеленского байки виключно про його хороші результати, але в результаті ніяких результатів.
25.12.2025 19:01 Ответить
Якби ніяких, то це був би позитив при його здібностях, а так лише негатив, негатив і негатив!
25.12.2025 19:06 Ответить
Балабол брехливий!
25.12.2025 19:10 Ответить
"Населення" ви просто невииліковні зе-дебіли-.....
25.12.2025 19:15 Ответить
Хохли вперли в президнтське крісло провінційного жидка, який приніс національну ганьбу, приниження і сором УКРАЇНЦЯМ. Особливий цинізм обрізного покидька і його кураторів полягає в тому, що вони ще й хочуть провернути це руками населення (навмисно не пишу народу, народу в Україні майже немає).
25.12.2025 19:29 Ответить
 
 