Договорились о встрече с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время.
Многое может решиться до нового года. Слава Украине!" – отметил он.
СМИ ранее сообщили о возможном визите Зеленского в США.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел беседу со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Зеленский также рассказал, что Рустем Умеров должен пообщаться с командой США.
У першу чергу для ішака.
Та кажи вже як воно є "Рустемчику все набридло і він вирішив трохи відпочити"
Я люблю собі час від часу
Робити такий вихідний!
Признайтеся, всі таке роблять
А той, хто не робить - дурний!
Тобто, колись може бути.
Але точно не через ці фуфлові перемовини.
Старий мудак був впевнений, що примусить нас , а не *****. Його стратегія не надавати нам зброю почалась ще при Байдені, тому взагалі не зрозуміло, чому тупорилі трампісти цього не розуміли. Мабуть тому, що вони тупорилі.