Договорились о встрече с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время.

Многое может решиться до нового года. Слава Украине!" – отметил он.

СМИ ранее сообщили о возможном визите Зеленского в США.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел беседу со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский также рассказал, что Рустем Умеров должен пообщаться с командой США.

