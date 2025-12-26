РУС
Новости Визит Зеленского в США
952 13

Договорились о встрече с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться, - Зеленский

Зеленский подтвердил визит в США: что известно?

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время.

Многое может решиться до нового года. Слава Украине!" – отметил он.

СМИ ранее сообщили о возможном визите Зеленского в США.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23120) США (28775)
Рішала!
26.12.2025 08:55 Ответить
Багато може вирішитись, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3592437

У першу чергу для ішака.
26.12.2025 08:56 Ответить
"чергові контакти"???
Та кажи вже як воно є "Рустемчику все набридло і він вирішив трохи відпочити"

Я люблю собі час від часу
Робити такий вихідний!
Признайтеся, всі таке роблять
А той, хто не робить - дурний!
26.12.2025 09:09 Ответить
Може вже буде мир нарешті.
26.12.2025 09:05 Ответить
Ага. Ось такий
26.12.2025 09:08 Ответить
Сибір ще не так і погано насправді. Там ще є Воркута. Ось де жесть
26.12.2025 09:10 Ответить
Ага в твоих мечтах.Мир ,но недолгий возможен только при одном сценарии выгодном сам знаешь кому
26.12.2025 09:09 Ответить
Нагинатиме зегниду на капітуляцію.
26.12.2025 09:06 Ответить
Дебіл. Або зрадник. Якщо до сих пір не зрозуміло що не ти граєш а тебе грають. Вимагай зброю, Тамагавки а не виклянчуй помилування.
26.12.2025 09:06 Ответить
Що не день,так і блага звістка. Вже ближче, завтра стане ще ближче .... Може колись і відбудеться...
26.12.2025 09:09 Ответить
Ніт.
Тобто, колись може бути.
Але точно не через ці фуфлові перемовини.
26.12.2025 09:14 Ответить
У Трампа вже заявили, що наступні три місяці покажуть чи хоче росія миру. Рудий імпотент ніяк не з'ясує цього.
26.12.2025 09:09 Ответить
З трампидлом може вирішитись лише наша капітуляція і більше нічого. Саме нашу капітуляцію він мав на увазі, коли казав, що закінчить війну за 24 години.
Старий мудак був впевнений, що примусить нас , а не *****. Його стратегія не надавати нам зброю почалась ще при Байдені, тому взагалі не зрозуміло, чому тупорилі трампісти цього не розуміли. Мабуть тому, що вони тупорилі.
26.12.2025 09:11 Ответить
 
 