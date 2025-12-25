РУС
Зеленский заслушал доклад Палисы: Фронтовые позиции и боевые подразделения будут усиливаться

Зеленский заслушал доклад Палисы

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя главы Офиса президента Павла Палисы о решениях, необходимых для укрепления наших фронтовых позиций и армии.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Что уже сделано

Так, Зеленский отметил, что за год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения находится программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и сейчас ожидаются первые подробные отчеты за декабрь.

Усиление боевых подразделений

"Будет и дальнейшее усиление наших боевых подразделений, а также нашего всестороннего противодействия врагу, в частности усиление нашей беспилотной составляющей. Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время", - рассказал президент.

Награждение воинов

Кроме того, Зеленский подписал сегодня указы о награждении украинских воинов государственными наградами.

Зеленский Владимир (23120) Палиса Павел (48)
Топ комментарии
+5
Вже як для *****, старанно ліплять "альтернативну реальність" для "лідора"?
25.12.2025 21:56 Ответить
+4
Геть мудака обкуреного!
25.12.2025 21:41 Ответить
+4
Потужні посилятори, ким посилюватися?! Якісь реально обдовбані живуть в своєму вигаданому світі...може вже треба посилювати поліцією, тиловиками? Та ні , ви що це маячня..
25.12.2025 21:59 Ответить
Геть мудака обкуреного!
25.12.2025 21:41 Ответить
Надіюсь, Паліса хоч натякнув, що фронт у нас не в Шегинях і не в Білгород-Дністровському, а трохи в іншу сторону?
25.12.2025 21:49 Ответить
Вже як для *****, старанно ліплять "альтернативну реальність" для "лідора"?
25.12.2025 21:56 Ответить
Потужні посилятори, ким посилюватися?! Якісь реально обдовбані живуть в своєму вигаданому світі...може вже треба посилювати поліцією, тиловиками? Та ні , ви що це маячня..
25.12.2025 21:59 Ответить
zельоний словесний понос - це не посилення
25.12.2025 22:00 Ответить
Він просто наче вдає що все нормально але срака всюди і не тільки на фронті, яке може бути справедливе розподілення і посилення людиною яка ні разу не служила взагалі?
25.12.2025 22:02 Ответить
Що значить не служила, якщо вона прямо зараз служить? В ворожій країні, «вдалі от Родіни».
25.12.2025 22:11 Ответить
https://t.me/putch111/60289 Військові просять… гідної зарплати. Відповідна петиція набирає підписи шаленими темпами

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9010
25.12.2025 22:14 Ответить
Гарант залізний цій петиції це коли будуть автоматами стукати у двері ВР чи опи, зараз вони і не почухаються
25.12.2025 22:16 Ответить
Програма справедливого розподілу особового складу це як? Цьому дам,цьому дам і цьому дам,в цьому не дам бо мене не хвалив,Єрмака обматюкав.А чи не по мірі втрати
повинні відновлюватись підрозділи?
25.12.2025 22:26 Ответить
 
 