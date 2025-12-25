Зеленский заслушал доклад Палисы: Фронтовые позиции и боевые подразделения будут усиливаться
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя главы Офиса президента Павла Палисы о решениях, необходимых для укрепления наших фронтовых позиций и армии.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что уже сделано
Так, Зеленский отметил, что за год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения находится программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и сейчас ожидаются первые подробные отчеты за декабрь.
Усиление боевых подразделений
"Будет и дальнейшее усиление наших боевых подразделений, а также нашего всестороннего противодействия врагу, в частности усиление нашей беспилотной составляющей. Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время", - рассказал президент.
Награждение воинов
Кроме того, Зеленский подписал сегодня указы о награждении украинских воинов государственными наградами.
