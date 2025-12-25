Зеленский заслушал доклад Палисы: Фронтовые позиции и боевые подразделения будут усиливаться

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя главы Офиса президента Павла Палисы о решениях, необходимых для укрепления наших фронтовых позиций и армии.

Что уже сделано

Так, Зеленский отметил, что за год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения находится программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и сейчас ожидаются первые подробные отчеты за декабрь.

Усиление боевых подразделений

"Будет и дальнейшее усиление наших боевых подразделений, а также нашего всестороннего противодействия врагу, в частности усиление нашей беспилотной составляющей. Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время", - рассказал президент.

Награждение воинов

Кроме того, Зеленский подписал сегодня указы о награждении украинских воинов государственными наградами.