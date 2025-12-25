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Новини Ситуація на фронті
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Зеленський заслухав доповідь Паліси: Фронтові позиції та бойові підрозділи посилюватимуться

Зеленський заслухав доповідь Паліси

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо рішень, які потрібні для посилення наших фронтових позицій та армії.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що вже зроблено

Так, Зеленський зауважив, що за рік уже досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту. Також у процесі впровадження перебуває програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і зараз очікуються перші детальні звіти за грудень.

Також читайте: Необхідний розподіл, який дає змогу планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень, - Паліса про поповнення бригад

Посилення бойових підрозділів

"Буде й подальше посилення наших бойових підрозділів, а також нашої всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. Готуємо відповідні питання на Ставку найближчим часом", - розповів президент.

Також читайте: Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру

Відзначення воїнів нагородами

Крім того, Зеленський підписав сьогодні укази про відзначення українських воїнів державними нагородами.

Автор: 

Зеленський Володимир (28315) Паліса Павло (66)
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Топ коментарі
+7
Вже як для *****, старанно ліплять "альтернативну реальність" для "лідора"?
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25.12.2025 21:56 Відповісти
+6
Геть мудака обкуреного!
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25.12.2025 21:41 Відповісти
+5
Потужні посилятори, ким посилюватися?! Якісь реально обдовбані живуть в своєму вигаданому світі...може вже треба посилювати поліцією, тиловиками? Та ні , ви що це маячня..
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25.12.2025 21:59 Відповісти

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