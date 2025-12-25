Зеленський заслухав доповідь Паліси: Фронтові позиції та бойові підрозділи посилюватимуться
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо рішень, які потрібні для посилення наших фронтових позицій та армії.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що вже зроблено
Так, Зеленський зауважив, що за рік уже досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту. Також у процесі впровадження перебуває програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і зараз очікуються перші детальні звіти за грудень.
Посилення бойових підрозділів
"Буде й подальше посилення наших бойових підрозділів, а також нашої всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. Готуємо відповідні питання на Ставку найближчим часом", - розповів президент.
Відзначення воїнів нагородами
Крім того, Зеленський підписав сьогодні укази про відзначення українських воїнів державними нагородами.
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