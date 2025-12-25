Сегодня Умеров еще будет общаться с командой США: некоторые документы уже готовы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел сегодня, 25 декабря, ряд встреч по приближению мира в Украине, в частности, с американской командой.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Разговор с Патриархом Варфоломеем

"Сегодня тоже активный наш день – день нашей дипломатии, и были важные разговоры. Патриарх Варфоломей –я благодарен за поздравления Украины и всех украинцев с Рождеством. А также за четкую поддержку истинных ценностей – ценностей мира и уважения к человеческой жизни, к защите жизни", – отметил президент.

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Разговор с представителями США

Зеленский сообщил, что общение с представителями президента Соединенных Штатов Америки – со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером– длилось практически час.

"И это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, это касается встреч, безусловно, тайминга", - рассказал он.

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По словам президента, сегодня Рустем Умеров еще будет говорить с американской командой.

"Важно, если у нас получится организовать то, о чем мы говорили сегодня. И уже готовы некоторые документы. Я вижу, что они готовы почти полностью – некоторые документы готовы. Конечно, по сенсативным вопросам еще нужно поработать", – сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что "мы вместе с американской командой понимаем, как это все обеспечить".

"Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка! И спасибо всем, кто продолжает свое давление на Россию ради того, чтобы там поняли на сто процентов, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них – для России", – добавил президент.

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