614 24

Зеленский поговорил со Вселенским Патриархом Варфоломеем: Жажду убийств РФ пытается сделать основой национальной гордости

Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший и очень теплый разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за очень искренние поздравления украинцам с Рождеством, за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергетике

Зеленский также рассказал о российских атаках на энергетику Украины.

"К сожалению, даже в Рождественскую ночь российская армия не прекращала своих жестоких ударов по Украине, по энергетике, по нашим людям. Во многих наших городах и селах действуют графики отключений света", - отметил президент.

Читайте также: Обстрелы Украины в Рождественскую ночь: Сибига призвал мир усилить давление на РФ

Жажда РФ к убийствам

Во время разговора речь шла также об ударах россиян по гражданским объектам.

"Сегодня днем российские войска снова бьют по городам нашего Востока. И в Чернигове, фактически во время нашего разговора с Патриархом, оказывали помощь раненым от попадания российского дрона в обычный жилой дом.

Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашей беседе: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят. Именно такой стала Россия, и еще совсем не стесняется этого. Наоборот, свою жажду убийств они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости.

Смотрите также: Рашисты ударили дроном по пятиэтажке в Чернигове: погиб человек, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Будем противодействовать российской войне и агрессии так, как только возможно, защищая нашу жизнь, жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от того, что до сих пор война продолжается.

Благодарен за готовность Его Святейшества и в дальнейшем помогать всем мирным усилиям. Христос родился! Славим Его!" - добавил Зеленский.

Обстрел РФ на Рождество

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.

Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключения электроэнергии вызваны предыдущими обстрелами).

+8
Ця паскуда з патріархом 4про шо могла розмовлять, про Термос?
25.12.2025 16:35 Ответить
+5
Патріарх перехрестився і про всяк випадок тричі сплюнув через ліве плече...
25.12.2025 16:52 Ответить
+4
та ти ж 🤡 казав , шо московія ,це теж люди ...
25.12.2025 16:49 Ответить
Ця паскуда з патріархом 4про шо могла розмовлять, про Термос?
25.12.2025 16:35 Ответить
Міг ще розмовляти про мистецтво гри на роялі.
25.12.2025 17:32 Ответить
Впевнений шо Варфоломію це "містецтво" членограя не цікаво. Йому скорійш цікаво шо за довбойоби обрали під час війни Верховним Головнокоманлувачем трусливого брехуна-крадія і хуцпаіста який іржав з Томосу називаючи його Термосом і все своє паскудне життя срав на Україну та обдзюривав українців.
25.12.2025 17:42 Ответить
Я ж не про Варфоломія, а про зеленського висловився.
25.12.2025 17:44 Ответить
Ну то пробачте, шановний, як шо відразу Вас не зрозумів.
25.12.2025 17:59 Ответить
Гідна промова гідного президента.
25.12.2025 16:40 Ответить
Амінь!
25.12.2025 16:43 Ответить
Його гідність порозбігалась по америках ,по Ізраїлях, по Європах....Найбільша частина гідностів повтікала в Їізраїль.
25.12.2025 17:04 Ответить
Цікаво, чого варта гідна промова негідника?
25.12.2025 17:29 Ответить
Бу-га-га-га, ухахаха, іхіхіх, пхахаха!
Адепт 95-го кварталу?
Ну нафіг, аж живіт заболів, ну навіщо так смішити?
25.12.2025 17:56 Ответить
Вибачте, а ви жінка чі чоловік?
25.12.2025 18:01 Ответить
Вава, про що говорити, у нього грошей немає, гарантій також тобі не дасть, навіщо тоді голову морочити ?
25.12.2025 16:46 Ответить
та ти ж 🤡 казав , шо московія ,це теж люди ...
25.12.2025 16:49 Ответить
Патріарх перехрестився і про всяк випадок тричі сплюнув через ліве плече...
25.12.2025 16:52 Ответить
ще й телефон спиртом протер - щоб зараза не розповсюджувалася....
25.12.2025 16:56 Ответить
Зеля потужно кришує УПЦ МН в України, так що мохнорилий гном лицемір та просто урод.
25.12.2025 17:04 Ответить
Кончай хныкать и скулить тряпка. Соберись и выиграй войну.
25.12.2025 17:24 Ответить
А про власну жагу до золотих унітазів НАЙВЕЛИЧНІШИЙ не розповів Вселенському патріарху?
25.12.2025 17:34 Ответить
Ні , бо про сокровенне він тільки гундяєвським попам шепче, там свої, там зрозуміють.
25.12.2025 17:58 Ответить
єврей-iуадаiст, адвентiст, 7-го дня. в мiру воффка.
25.12.2025 18:05 Ответить
 
 