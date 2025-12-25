Зеленский поговорил со Вселенским Патриархом Варфоломеем: Жажду убийств РФ пытается сделать основой национальной гордости

Президент Владимир Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Хороший и очень теплый разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за очень искренние поздравления украинцам с Рождеством, за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергетике

Зеленский также рассказал о российских атаках на энергетику Украины.

"К сожалению, даже в Рождественскую ночь российская армия не прекращала своих жестоких ударов по Украине, по энергетике, по нашим людям. Во многих наших городах и селах действуют графики отключений света", - отметил президент.

Читайте также: Обстрелы Украины в Рождественскую ночь: Сибига призвал мир усилить давление на РФ

Жажда РФ к убийствам

Во время разговора речь шла также об ударах россиян по гражданским объектам.

"Сегодня днем российские войска снова бьют по городам нашего Востока. И в Чернигове, фактически во время нашего разговора с Патриархом, оказывали помощь раненым от попадания российского дрона в обычный жилой дом.

Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашей беседе: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят. Именно такой стала Россия, и еще совсем не стесняется этого. Наоборот, свою жажду убийств они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости.

Смотрите также: Рашисты ударили дроном по пятиэтажке в Чернигове: погиб человек, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Будем противодействовать российской войне и агрессии так, как только возможно, защищая нашу жизнь, жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от того, что до сих пор война продолжается.

Благодарен за готовность Его Святейшества и в дальнейшем помогать всем мирным усилиям. Христос родился! Славим Его!" - добавил Зеленский.

Обстрел РФ на Рождество

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.

Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключения электроэнергии вызваны предыдущими обстрелами).