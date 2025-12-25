Зеленський поговорив із Вселенським Патріархом Варфоломієм: Жагу до вбивств РФ намагається зробити основою національної гордості

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Хороша й дуже тепла розмова з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за дуже щире привітання для українців із Різдвом, за підтримку нашого захисту життя, наших дипломатичних зусиль", - йдеться в повідомленні.

Удари РФ по енергетиці

Зеленський також розповів про російські атаки на енергетику України.

"На жаль, навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла своїх жорстоких ударів по Україні, по енергетиці, по наших людях. У багатьох наших містах і селах діють графіки відключень світла", - зазначив президент.

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Жага РФ до вбивств

Під час розмови йшлося також про удари росіян по цивільних об’єктах.

"Сьогодні вдень російські війська знову бʼють по містах нашого Сходу. І в Чернігові фактично в час нашої розмови з Патріархом надавали допомогу пораненим від влучання російського дрона у звичайний житловий будинок.

Дуже правильна оцінка всього цього прозвучала в нашій розмові: на жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять. Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості.

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Будемо протидіяти російській війні та агресії так, як тільки можливо, захищаючи наше життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває.

Вдячний за готовність Його Всесвятості й надалі допомагати всім мирним зусиллям. Христос народився! Славімо Його!" - додав Зеленський.

Обстріл РФ на Різдво

У ніч на 25 грудня російські окупанти випустили по Україні 131 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

У різдвяну ніч російські окупанти продовжували атаку на українську енергетику. Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами).