Обстріли України у Різдвяну ніч: Сибіга закликав світ посилити тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та зміцнити оборонні спроможності України на тлі масованих обстрілів, які РФ здійснила навіть у Різдвяну ніч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив у соціальній мережі Х у четвер.

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За словами Сибіги, Росія не припинила жорстокі бомбардування цивільного населення, внаслідок чого є загиблі та поранені в кількох регіонах України. Зокрема, в Одесі внаслідок ударів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. По одному цивільному загинуло у Харківській та Чернігівській областях. Також повідомляється про поранених у Запорізькій та Сумській областях.

Удари по Одесі

Міністр наголосив, що найбільше постраждала Одеса, а російські війська навмисно завдають ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі, залишаючи людей без електроенергії, води й опалення в умовах морозів.

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Сибіга підкреслив, що такі дії не мають жодної військової мети й спрямовані виключно проти цивільного населення. Він зазначив, що ці дії підпадають під статтю II (c) Конвенції про запобігання злочину геноциду 1948 року - "навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення".

"Ми закликаємо світ діяти - посилити тиск на агресора та зміцнити засоби України для захисту себе і свого народу, зокрема протиповітряну оборону", - наголосив міністр.

Обстріл РФ на Різдво

У ніч на 25 грудня російські окупанти випустили по Україні 131 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

У різдвяну ніч російські окупанти продовжували атаку на українську енергетику. Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами).

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