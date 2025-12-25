РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9576 посетителей онлайн
Новости Обстрелы гражданской инфраструктуры
277 5

Обстрелы Украины в Рождественскую ночь: Сибига призвал мир усилить давление на РФ

Сибига: обстрелы Украины на Рождество могут подпадать под Конвенцию о геноциде

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Россию и укрепить оборонные возможности Украины на фоне массированных обстрелов, которые РФ осуществила даже в Рождественскую ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в социальной сети Х в четверг.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Сибиги, Россия не прекратила жестокие бомбардировки гражданского населения, в результате чего есть погибшие и раненые в нескольких регионах Украины. В частности, в Одессе в результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения. По одному гражданскому погибло в Харьковской и Черниговской областях. Также сообщается о раненых в Запорожской и Сумской областях.

Удары по Одессе

Министр подчеркнул, что больше всего пострадала Одесса, а российские войска намеренно наносят удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, оставляя людей без электроэнергии, воды и отопления в условиях морозов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вынужденные аварийные отключения света ввели в Одессе

Сибига подчеркнул, что такие действия не имеют никакой военной цели и направлены исключительно против гражданского населения. Он отметил, что эти действия подпадают под статью II (c) Конвенции о предотвращении преступления геноцида 1948 года - "умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".

"Мы призываем мир действовать - усилить давление на агрессора и укрепить средства Украины для защиты себя и своего народа, в частности противовоздушную оборону", - подчеркнул министр.

Обстрел РФ на Рождество

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.

Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключение электроэнергии вызвано предыдущими обстрелами).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили дроном по пятиэтажке в Чернигове: погиб человек, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (31021) Одесса (8139) Одесская область (4076) Сибига Андрей (730) Одесский район (403)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вилізли потужні закликатори..влади немає в Україні є отакі тіла які присмокталося як пиявки до держбюджету.
показать весь комментарий
25.12.2025 13:57 Ответить
Соціальний мережист щось заявив...
Він би ще на паркані це написав!
показать весь комментарий
25.12.2025 14:01 Ответить
Блювотина людства з тавром "росиянин" християнське Різдво Христове ге ввадають Різдвом бо у них власне, сатанинське різдво яке вони відмічають 7 січня.
показать весь комментарий
25.12.2025 14:04 Ответить
А почему шКипера не закликати лучше оборонять Одещину ? Сигибу вродетхотели убирать , чего передумали ?
показать весь комментарий
25.12.2025 14:04 Ответить
Якщо більш нічого не може то хоть гавкне, мов не дарма хліб їсть.
показать весь комментарий
25.12.2025 14:31 Ответить
 
 