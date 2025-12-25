Обстрелы Украины в Рождественскую ночь: Сибига призвал мир усилить давление на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Россию и укрепить оборонные возможности Украины на фоне массированных обстрелов, которые РФ осуществила даже в Рождественскую ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в социальной сети Х в четверг.

По словам Сибиги, Россия не прекратила жестокие бомбардировки гражданского населения, в результате чего есть погибшие и раненые в нескольких регионах Украины. В частности, в Одессе в результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения. По одному гражданскому погибло в Харьковской и Черниговской областях. Также сообщается о раненых в Запорожской и Сумской областях.

Удары по Одессе

Министр подчеркнул, что больше всего пострадала Одесса, а российские войска намеренно наносят удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, оставляя людей без электроэнергии, воды и отопления в условиях морозов.

Сибига подчеркнул, что такие действия не имеют никакой военной цели и направлены исключительно против гражданского населения. Он отметил, что эти действия подпадают под статью II (c) Конвенции о предотвращении преступления геноцида 1948 года - "умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".

"Мы призываем мир действовать - усилить давление на агрессора и укрепить средства Украины для защиты себя и своего народа, в частности противовоздушную оборону", - подчеркнул министр.

Обстрел РФ на Рождество

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.

Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключение электроэнергии вызвано предыдущими обстрелами).

