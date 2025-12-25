РУС
768

Вынужденные аварийные отключения электроэнергии ввели в Одессе

Отключение света в Одессе 25 декабря: что известно?

В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В городе также работают пункты несокрушимости: они открыты и укомплектованы всем необходимым.

Аварийные и коммунальные службы Одессы работают в усиленном режиме.

Что предшествовало?

Одесса (8139) Одесская область (4076) отключение света (574) Одесский район (403)
+2
З'й......буєш в Швейцарію - сидиш зі світлом. І триндиш під руку. До речі, при названих вами персонажах, які безумовно погані, світло було.
25.12.2025 09:35 Ответить
+2
У мацкві коли будуть аварійні відключення?
25.12.2025 09:56 Ответить
+1
Усі ці "відключення", ГАВ, ГПВ, ВАВ переслідують одну ціль. Скоро об'являть, що мовляв ми побороли екстремальні ситуації з перевантаженням системи, але з величезними витратами. Тому вимушені підняти тарифи на електроенергію. Ціна буде підповзати до Європейської, бо як так; ми стали на курс Євроінтеграції, а електроенергія у нас сама дешева.
25.12.2025 09:37 Ответить
Обираєш труханова і свинюковича - сидиш без світла.
25.12.2025 09:30 Ответить
З'й......буєш в Швейцарію - сидиш зі світлом. І триндиш під руку. До речі, при названих вами персонажах, які безумовно погані, світло було.
25.12.2025 09:35 Ответить
Я в Україні. Хай тобі тепер пушкінд світить 😁
25.12.2025 09:36 Ответить
🤣🤣тобі менора світить
25.12.2025 09:39 Ответить
Ні, я не міндіч 🤣🤣🤣
25.12.2025 09:40 Ответить
Скажи ще шо І не Моісеевіч??🤣🤣🤣
25.12.2025 09:43 Ответить
Ні. Менору собі в дупу запхай и покрути, може світло здобудеш 🤣🤣🤣
25.12.2025 09:48 Ответить
От як??🤣🤣А кажеш шо в Україні мешкаєш??вам задньоприводним гейропейцям аби шо один одному в жопу пхнути🤣🤣🤣
25.12.2025 09:52 Ответить
Ми пхаєм лише москалям-степашкам 🤣🤣🤣
25.12.2025 09:54 Ответить
То ви з активних?
25.12.2025 09:58 Ответить
Причандалля на смітнику знайшли?
25.12.2025 09:59 Ответить
Засунь свого пушкінда в дупло. Якщо окрім нього, в тебе проблем немає.
25.12.2025 09:51 Ответить
В одесі ще варанцов стоїть крім пушкінда, світло дає 🤣🤣🤣
25.12.2025 09:52 Ответить
Не був нажаль в Одесі, не знаю. Можливо. Ви звичайний закордонний баклан.
25.12.2025 09:56 Ответить
Не був - не хрюкай, ботва 😆
25.12.2025 10:01 Ответить
Тяжка робота... бути активним, та ще й встигати літати над морем і бакланити...
25.12.2025 10:09 Ответить
Усі ці "відключення", ГАВ, ГПВ, ВАВ переслідують одну ціль. Скоро об'являть, що мовляв ми побороли екстремальні ситуації з перевантаженням системи, але з величезними витратами. Тому вимушені підняти тарифи на електроенергію. Ціна буде підповзати до Європейської, бо як так; ми стали на курс Євроінтеграції, а електроенергія у нас сама дешева.
25.12.2025 09:37 Ответить
В Норвегії ціна така сама. В нас вже європейська ціна.
показать весь комментарий
В Германії бояться кран відкрити та зайвий раз лампочку увімкнути.
25.12.2025 09:40 Ответить
В німеччині ціна в 4 рази вища, а зарплатня в 10 раз
Ти кацап 🔪🐷
25.12.2025 09:42 Ответить
Кацапня вже більше тижня знищує по Одесі все, що пов'язано з енергетикою, але відключення світла після чергового бомбардування - це, безумовно, змова Ахметова, жидів, республіканців і масонів.
25.12.2025 10:00 Ответить
Головне не задавати питання хто це мав захистити .
25.12.2025 10:34 Ответить
У мацкві коли будуть аварійні відключення?
25.12.2025 09:56 Ответить
Питання до найвеличнішого, звісно відповість після консультації з дірмаком
25.12.2025 10:13 Ответить
 
 