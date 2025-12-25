Вынужденные аварийные отключения электроэнергии ввели в Одессе

В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.



Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В городе также работают пункты несокрушимости: они открыты и укомплектованы всем необходимым.

Аварийные и коммунальные службы Одессы работают в усиленном режиме.

Читайте: Во всех регионах Украины 25 декабря будут действовать графики отключения света

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 25 декабря российские оккупанты нанесли удар по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Читайте: Свириденко: Для нужд населения перенаправят до 1 ГВт освобожденного энергетического ресурса