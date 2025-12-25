Вынужденные аварийные отключения электроэнергии ввели в Одессе
В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.
Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
В городе также работают пункты несокрушимости: они открыты и укомплектованы всем необходимым.
Аварийные и коммунальные службы Одессы работают в усиленном режиме.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 25 декабря российские оккупанты нанесли удар по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.
Топ комментарии
+2 Андрей Андрей #611849
показать весь комментарий25.12.2025 09:35 Ответить Ссылка
+2 Petr Sidorov
показать весь комментарий25.12.2025 09:56 Ответить Ссылка
+1 Огусто
показать весь комментарий25.12.2025 09:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти кацап 🔪🐷