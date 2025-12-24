Во всех регионах Украины 25 декабря будут действовать графики отключения света
В четверг, 25 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Причина введения – последствия массированных российских ракетных атак на энергообъекты.
Об этом сообщает Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Какой график отключений света
- В ведомстве отметили, что графики почасовых отключений будут действовать для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59, в то же время с полуночи и до конца дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме может измениться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – призвали энергетики.
Что предшествовало
- Напомним, 24 декабря на всей территории Украины действовали графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
