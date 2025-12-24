РУС
Новости Отключение электроэнергии
335 7

Во всех регионах Украины 25 декабря будут действовать графики отключения света

світло

 В четверг, 25 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Причина введения – последствия массированных российских ракетных атак на энергообъекты.

Об этом сообщает Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какой график отключений света

  • В ведомстве отметили, что графики почасовых отключений будут действовать для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59, в то же время с полуночи и до конца дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – призвали энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интернет без света: Пункты несокрушимости отныне будут иметь энергонезависимую связь через Starlink или xPON

Что предшествовало

  • Напомним, 24 декабря на всей территории Украины действовали графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей Славутича предупредили об отключении света по всему городу завтра: с 8 до 24 часов

Автор: 

энергетика (2954) Укрэнерго (729) отключение света (571)
А що там нам сосна єрмаківська свірідєнко обіцяла?
показать весь комментарий
24.12.2025 20:32 Ответить
З язика зняв.
показать весь комментарий
24.12.2025 20:33 Ответить
Я дуже "радий" Сподіваюсь на Мацкві теж не буде світла. Зелена курва обіцяла
показать весь комментарий
24.12.2025 20:33 Ответить
брехуни і ті, і другі також.
показать весь комментарий
24.12.2025 20:35 Ответить
Так а буде відповідь потужна фламінгами на москву? Одне небрите зелене чмо обіцяло щосили місяці два тому, чи він не слідкує за своїм язиком , пустомеля?
показать весь комментарий
24.12.2025 20:35 Ответить
Може закрийте ротяки всяким свириденкам чи речникам? З її брудного рота тільки гірше
показать весь комментарий
24.12.2025 20:37 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
показать весь комментарий
24.12.2025 20:41 Ответить
 
 