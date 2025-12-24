В усіх регіонах України 25 грудня діятимуть графіки відключення світла
У четвер, 25 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Причина запроваджень –– наслідки масованих російських ракетних атак на енергооб'єкти.
Про це повідомляє Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.
Який графік відключень світла
- У відомстві зазначили, що графіки погодинних відключень діятимуть для побутових споживачів з 00:00 до 23:59, водночас з опівночі та до кінця дня триватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.
В Укренерго поінформували, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - закликали енергетики.
Що передувало
- Нагадаємо, 24 грудня, на всій території України діяли графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Топ коментарі
+14 Олександр Іванович Паламарчук
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+9 Вадимир Каракай #398922
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+8 Petr Sidorov
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