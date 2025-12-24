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Новини Відключення електроенергії
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В усіх регіонах України 25 грудня діятимуть графіки відключення світла

світло

 У четвер, 25 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Причина запроваджень –– наслідки масованих російських ракетних атак на енергооб'єкти.

Про це повідомляє Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

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Який графік відключень світла

  • У відомстві зазначили, що графіки погодинних відключень діятимуть для побутових споживачів з 00:00 до 23:59, водночас з опівночі та до кінця дня триватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго поінформували, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - закликали енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтернет без світла: Пункти незламності відтепер матимуть енергонезалежний зв’язок через Starlink або xPON

Що передувало

  • Нагадаємо, 24 грудня, на всій території України діяли графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів Славутича попередили про відключення світла по всьому місту завтра: із 8 до 24 години

Автор: 

енергетика (3918) Укренерго (2981) відключення світла (1720)
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Топ коментарі
+14
А що там нам сосна єрмаківська свірідєнко обіцяла?
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24.12.2025 20:32 Відповісти
+9
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24.12.2025 21:03 Відповісти
+8
Може закрийте ротяки всяким свириденкам чи речникам? З її брудного рота тільки гірше
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24.12.2025 20:37 Відповісти

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