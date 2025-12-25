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Новини Відключення електроенергії
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Вимушені аварійні відключення світла запровадили в Одесі

Відключення світла в Одесі 25 грудня: що відомо?

В Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив глава МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.

Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

У місті також працюють пункти незламності: їх відкрито та укомплектовано всім необхідним.

Аварійні та комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі.

Читайте: В усіх регіонах України 25 грудня діятимуть графіки відключення світла

Що передувало?

Читайте: Свириденко: Для потреб населення перенаправлять до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу

Автор: 

Одеса (5897) Одеська область (4197) відключення світла (1721) Одеський район (697)
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Топ коментарі
+5
З'й......буєш в Швейцарію - сидиш зі світлом. І триндиш під руку. До речі, при названих вами персонажах, які безумовно погані, світло було.
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25.12.2025 09:35 Відповісти
+4
У мацкві коли будуть аварійні відключення?
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25.12.2025 09:56 Відповісти
+3
Питання до найвеличнішого, звісно відповість після консультації з дірмаком
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25.12.2025 10:13 Відповісти

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