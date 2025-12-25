Вимушені аварійні відключення світла запровадили в Одесі

В Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив глава МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.



Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

У місті також працюють пункти незламності: їх відкрито та укомплектовано всім необхідним.

Аварійні та комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі.

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Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня російські окупанти вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

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