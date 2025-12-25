Вимушені аварійні відключення світла запровадили в Одесі
В Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомив глава МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.
Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
У місті також працюють пункти незламності: їх відкрито та укомплектовано всім необхідним.
Аварійні та комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч на 25 грудня російські окупанти вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Топ коментарі
+5 Андрей Андрей #611849
показати весь коментар25.12.2025 09:35 Відповісти Посилання
+4 Petr Sidorov
показати весь коментар25.12.2025 09:56 Відповісти Посилання
+3 vlad podolsky
показати весь коментар25.12.2025 10:13 Відповісти Посилання
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