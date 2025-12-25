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Черговий удар по Одещині: один загиблий, 2 поранені, руйнування інфраструктури. ФОТО
Вночі 25 грудня ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.
"На жаль, одна загинула людина - тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє дістали поранення, їм надається необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.
Наслідки обстрілу
На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора.
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