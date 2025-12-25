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Сьогодні Умєров ще спілкуватиметься з командою США: деякі документи вже готові, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 25 грудня, низку зустрічей щодо наближення миру в Україні, зокрема, із американською командою.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Розмова з Патріархом Варфоломієм

"Сьогодні теж активний наш день – день нашої дипломатії, і були важливі розмови. Патріарх Варфоломій – я вдячний за привітання України та всіх українців з Різдвом. А також за чітку підтримку справжніх цінностей – цінностей миру та поваги до людського життя, до захисту життя", - зазначив президент.

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Розмова із представниками США

Зеленський повідомив, що спілкування з представниками президента Сполучених Штатів Америки – зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – тривало практично годину.

"І це була справді хороша розмова: багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу", - розповів він.

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За словами президента, сьогодні Рустем Умєров ще говоритиме з американською командою.

"Важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. І вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю – деякі документи готові. Звісно, щодо сенсативних питань ще треба попрацювати", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що "ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити".

"Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них – для Росії", - додав президент.

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Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28315) США (26916) Умєров Рустем (906)
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Топ коментарі
+30
Тобто, Умеров продовжує ховатися від слідства.
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25.12.2025 20:14 Відповісти
+22
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25.12.2025 21:24 Відповісти
+20
Ну ладно, Алі-Бабу ти типу звільнив, Карлсона ти випустив, то може Чебурек повернется, бо НАБУ вже його зачекалось разом з носатим Чегеварою.
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25.12.2025 20:17 Відповісти

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