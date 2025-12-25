Сьогодні Умєров ще спілкуватиметься з командою США: деякі документи вже готові, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 25 грудня, низку зустрічей щодо наближення миру в Україні, зокрема, із американською командою.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розмова з Патріархом Варфоломієм

"Сьогодні теж активний наш день – день нашої дипломатії, і були важливі розмови. Патріарх Варфоломій – я вдячний за привітання України та всіх українців з Різдвом. А також за чітку підтримку справжніх цінностей – цінностей миру та поваги до людського життя, до захисту життя", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є документи щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни, - Зеленський

Розмова із представниками США

Зеленський повідомив, що спілкування з представниками президента Сполучених Штатів Америки – зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – тривало практично годину.

"І це була справді хороша розмова: багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу", - розповів він.

Також читайте: МЗС РФ про переговори зі США щодо війни в Україні: "Спостерігається повільний, але впевнений рух вперед"

За словами президента, сьогодні Рустем Умєров ще говоритиме з американською командою.

"Важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. І вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю – деякі документи готові. Звісно, щодо сенсативних питань ще треба попрацювати", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що "ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити".

"Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них – для Росії", - додав президент.

Також читайте: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди: Сьогодні стане відома реакція РФ

Що передувало?