Зеленський найближчими днями може відвідати резиденцію Трампа, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський може найближчими днями вирушити до Флориди для проведення важливих переговорів у резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

Про це пише видання Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Один зі співрозмовників заявив, що візит може відбутися вже 28 грудня, якщо все піде за планом.

Високопоставлений західний чиновник, залучений до координації між США та Європою, повідомив, що після останніх зустрічей на високому рівні в Маямі та Флориді панує "обережна інтрига".

"Рівень конкретності вищий, ніж ми бачили раніше, але невирішеними залишаються найскладніші питання - гарантії безпеки, забезпечення виконання та юридичні зобов’язання Росії", - зазначив він.

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Стратегія, пише видання, є такою: Україна пропонує скептикам з табору "Америка перш за все" готове рішення, яке узгоджує безпекові інтереси Вашингтона зі шляхом до припинення війни, яка виснажує західні скарбниці.

"Різдвяний наступ України на дипломатичному фронті надсилає чіткий сигнал: Київ більше не чекає на мирні плани з Вашингтона чи Брюсселя. Натомість він розробляє власні, надаючи адміністрації Трампа вже готову до підписання дорожню карту.

Як у Вашингтоні, так і в Києві зростають як очікування, так і невизначеність щодо того, чи принесе цей різдвяний хід відчутний прогрес, чи лише продовжить місяці ризикованої дипломатії з високими ставками в новому році", - підсумувало видання.

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Що передувало?