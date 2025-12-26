Зеленский в ближайшие дни может посетить резиденцию Трампа, - СМИ
Президент Владимир Зеленский может в ближайшие дни отправиться во Флориду для проведения важных переговоров в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.
Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Один из собеседников заявил, что визит может состояться уже 28 декабря, если все пойдет по плану.
Высокопоставленный западный чиновник, привлеченный к координации между США и Европой, сообщил, что после последних встреч на высоком уровне в Майами и Флориде царит "осторожная интрига".
"Уровень конкретности выше, чем мы видели ранее, но нерешенными остаются самые сложные вопросы - гарантии безопасности, обеспечение выполнения и юридические обязательства России", - отметил он.
Стратегия, пишет издание, такова: Украина предлагает скептикам из лагеря "Америка прежде всего" готовое решение, которое согласует интересы безопасности Вашингтона с путем к прекращению войны, которая истощает западные казны.
"Рождественское наступление Украины на дипломатическом фронте посылает четкий сигнал: Киев больше не ждет мирных планов из Вашингтона или Брюсселя. Вместо этого он разрабатывает собственные, предоставляя администрации Трампа уже готовую к подписанию дорожную карту.
Как в Вашингтоне, так и в Киеве растут как ожидания, так и неопределенность относительно того, принесет ли этот рождественский ход ощутимый прогресс или лишь продлит месяцы рискованной дипломатии с высокими ставками в новом году", - подытожило издание.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел беседу со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Зеленский также рассказал, что Рустем Умеров должен пообщаться с командой США.
Тут не до свят...
Трамп напевно замовив новорічний корпоративчик.
Як же важко буде біднесенькому Зе 95 кварталу.
- Вибач, я не сказав тобі, що плачу аліменти на двох дітей!
- Не хвилюйся. Істотно це не вплине на наш сімейний бюджет. Адже я отримую аліменти на трьох дітей!