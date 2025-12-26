РУС
Зеленский в ближайшие дни может посетить резиденцию Трампа, - СМИ

Зеленский может посетить США в конце года: что известно?

Президент Владимир Зеленский может в ближайшие дни отправиться во Флориду для проведения важных переговоров в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Один из собеседников заявил, что визит может состояться уже 28 декабря, если все пойдет по плану.

Высокопоставленный западный чиновник, привлеченный к координации между США и Европой, сообщил, что после последних встреч на высоком уровне в Майами и Флориде царит "осторожная интрига".

"Уровень конкретности выше, чем мы видели ранее, но нерешенными остаются самые сложные вопросы - гарантии безопасности, обеспечение выполнения и юридические обязательства России", - отметил он.

Читайте также: Россия отвергла рождественское перемирие и прибегла к террору против Украины, - Зеленский

Стратегия, пишет издание, такова: Украина предлагает скептикам из лагеря "Америка прежде всего" готовое решение, которое согласует интересы безопасности Вашингтона с путем к прекращению войны, которая истощает западные казны.

"Рождественское наступление Украины на дипломатическом фронте посылает четкий сигнал: Киев больше не ждет мирных планов из Вашингтона или Брюсселя. Вместо этого он разрабатывает собственные, предоставляя администрации Трампа уже готовую к подписанию дорожную карту.

Как в Вашингтоне, так и в Киеве растут как ожидания, так и неопределенность относительно того, принесет ли этот рождественский ход ощутимый прогресс или лишь продлит месяцы рискованной дипломатии с высокими ставками в новом году", - подытожило издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк: о деньгах на армию и должен ли Зеленский снова баллотироваться в президенты

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23120) США (28775)
+1
Після весілля наречений зізнається молодій дружині:
- Вибач, я не сказав тобі, що плачу аліменти на двох дітей!
- Не хвилюйся. Істотно це не вплине на наш сімейний бюджет. Адже я отримую аліменти на трьох дітей!
26.12.2025 08:50
+1
Може поїхати, може не поїхати, втім як й я, наприклад. От навіщо засмічувати етер такими новинами?
26.12.2025 08:52
Бо у Трампа палає Епштейн-гейт все сильніше.
Тут не до свят...
26.12.2025 08:44
Фронт Сирський збереже? - бо вже кацапи в Гуляйполі гасають - Констянтинівку беруть в кліщі
26.12.2025 08:46
А про мирноград мовчок
26.12.2025 08:50
Там хлопці кажуть шо торба - зажали шо піздєц - логістики немає
26.12.2025 08:52
Та жопа там повна
26.12.2025 09:00
Тільки толку з тих візитів ,умеров два місяці сиддів в США вирішував свої проблеми.
26.12.2025 08:50
то ж були лише візити, а це важливі переговори...
Трамп напевно замовив новорічний корпоративчик.
Як же важко буде біднесенькому Зе 95 кварталу.

26.12.2025 09:01
Після весілля наречений зізнається молодій дружині:
- Вибач, я не сказав тобі, що плачу аліменти на двох дітей!
- Не хвилюйся. Істотно це не вплине на наш сімейний бюджет. Адже я отримую аліменти на трьох дітей!
26.12.2025 08:50
Може поїхати, може не поїхати, втім як й я, наприклад. От навіщо засмічувати етер такими новинами?
26.12.2025 08:52
Ішак бідкається про гаратії для себе. Чебуреку, як вбачається, не вдалось щось виторгувати.
26.12.2025 08:54
Чебурек виторговує для себе
26.12.2025 09:02
 
 