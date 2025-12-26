Зеленский в ближайшие дни может посетить резиденцию Трампа, - СМИ

Президент Владимир Зеленский может в ближайшие дни отправиться во Флориду для проведения важных переговоров в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Один из собеседников заявил, что визит может состояться уже 28 декабря, если все пойдет по плану.

Высокопоставленный западный чиновник, привлеченный к координации между США и Европой, сообщил, что после последних встреч на высоком уровне в Майами и Флориде царит "осторожная интрига".

"Уровень конкретности выше, чем мы видели ранее, но нерешенными остаются самые сложные вопросы - гарантии безопасности, обеспечение выполнения и юридические обязательства России", - отметил он.

Читайте также: Россия отвергла рождественское перемирие и прибегла к террору против Украины, - Зеленский

Стратегия, пишет издание, такова: Украина предлагает скептикам из лагеря "Америка прежде всего" готовое решение, которое согласует интересы безопасности Вашингтона с путем к прекращению войны, которая истощает западные казны.

"Рождественское наступление Украины на дипломатическом фронте посылает четкий сигнал: Киев больше не ждет мирных планов из Вашингтона или Брюсселя. Вместо этого он разрабатывает собственные, предоставляя администрации Трампа уже готовую к подписанию дорожную карту.

Как в Вашингтоне, так и в Киеве растут как ожидания, так и неопределенность относительно того, принесет ли этот рождественский ход ощутимый прогресс или лишь продлит месяцы рискованной дипломатии с высокими ставками в новом году", - подытожило издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк: о деньгах на армию и должен ли Зеленский снова баллотироваться в президенты

Что предшествовало?