РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11791 посетитель онлайн
Новости Президентские выборы Выборы в Украине Мобилизация в Украине
5 054 55

Подоляк: о деньгах на армию и должен ли Зеленский снова баллотироваться в президенты

Подоляк - о деньгах на армию и о выборах в Украине

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что содержание сильной украинской армии численностью около 800 тысяч военных должно стать общей ответственностью всей Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью для Новини.LIVE

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подоляк подчеркнул, что до полномасштабной войны Украина планировала иметь значительно меньшие Вооруженные силы, однако реалии безопасности в Европе кардинально изменились.

Также смотрите: "Коррупция - неотъемлемая часть экономики", - советник Ермака Подоляк на телемарафоне. ВИДЕО

Европейское финансирование и формат армии сдерживания

Советник ОП подчеркнул, что главный вопрос заключается не только в количестве военных, но и в источниках финансирования. По его словам, ВСУ уже выполняют функцию армии сдерживания для всего европейского континента.

"Вопрос не только в цифре 800 тысяч, а в том, кто это финансирует. Это огромный объем денег", - отметил Подоляк.

Он добавил, что инвестиции в украинскую армию должны быть совместными, а после согласования с партнерами станет понятной формула рекрутинга, контрактов и долгосрочного развития войска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить, - Зеленский

Профессиональные ВСУ и интеграция в архитектуру безопасности Европы

Подоляк также заявил, что армия в 800 тысяч человек должна быть полностью профессиональной. Речь идет о контрактной службе с достойным денежным обеспечением. Отдельное внимание, по его словам, следует уделить развитию производства дронов и ракет, в частности - малой и средней дальности.

Кроме того, советник ОП считает, что ВСУ должны быть интегрированы в "общеевропейские вооруженные силы", которые будут отвечать за охрану восточной границы и сдерживание РФ.

Читайте также: За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк

Подоляк о возможном баллотировании Зеленского на второй срок

Отдельно Михаил Подоляк высказался о будущем президента Владимира Зеленского. По его словам, действующий глава государства имеет эффективную коммуникацию с международными партнерами и заложил фундамент двусторонних гарантий безопасности, которые необходимо довести до завершения.

"Моя позиция неизменна на протяжении всей войны: он должен баллотироваться на второй срок", — подчеркнул советник ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В России умер брат советника президента Михаила Подоляка - он был офицером ГРУ ГШ ВС РФ. ФОТО

Подоляк пояснил, что Зеленский глубоко погружен во все процессы безопасности и способен провести переходный период от войны с учетом сложных политических и военных нюансов. Он также подчеркнул важность реализации соглашений по безопасности с более чем 30 странами-партнерами.

В то же время советник ОП отметил, что окончательное решение об участии в выборах остается исключительно за самим Зеленским, и именно он должен публично об этом заявить.

  • Напомним, ранее мы сообщали, что первое заседание рабочей группы по подготовке законов о проведении выборов во время войны состоится 26 декабря.

Читайте также: 39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия (8546) выборы (24876) Европа (2238) Зеленский Владимир (23120) Подоляк Михаил (248) война в Украине (7344)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
О,повію випустили
показать весь комментарий
26.12.2025 01:51 Ответить
+21
до 31 грудня совсєм нічєго, ЗЄля, ти підготувався до... ?



зроби Українському Народу подарунок на день народження пана Степана Бандери

.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:30 Ответить
+18
Бабченко-

Почитал я ваши 20 пунктов... Когда я сталкиваюсь с реальностью - каждый раз, каждый божий раз я впадаю в состояние крайнего изумления, словно невинная институтка, непорочная, как лоно Богородицы в сочельник перед Рождеством с хрустящими грудями.
Потому что в глубине души каждый из нас все равно немножечко уверен - где-то там есть мир. В котором есть настоящие взрослые. Которые и принимают настоящие судьбоносные решения.
Это умные старые великаны с пятью образованиями, PhD в области психологии, нанофизики, астробиологии, курс реактивной инженерии и еще магистратура по французской живописи эпохи Ренессанса.
А их нет.

Их, ****, *****, просто нет. А, судя по этому мирному плану, в Украине нет вообще ни одного взрослого, окончившего хотя бы юридический факультет ДГУ.
Потому что даже мне, бакалавру по юриспруденции, с четырьмя курсами образования уровня девяностых в коммерческой шарашкиной конторе, все деньги в которой уходили на кругосветные плавания Федор Конюхова, а не на повышение качества обучения студентов, и то понятно - это ****** детский сад.
А не юридически значимый документ.

Из двадцати пунктов примерно так с десяток - вообще ни о чем, просто сотрясение воздуха, которое не стоит буковок, которыми они написаны, еще три или четыре имеют прикладное значение, и еще пяток - ЛОВУШКА ДЛЯ УКРАИНЫ!!!!
Ок, давайте прям по пунктам и пройдем.

1. Подтверждение суверенитета Украины
2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения
3. Гарантии безопасности

Это просто вода в решете. Это вот просто вообще ни о чем. Вообще никакой конкретики, в стиле «Солнце светит днем, а ночью на небе звезды». Что значит «подтверждение суверенитета Украины?» Кто его будет подтверждать? Кому? Россия Европе? Россия Украине? Как они будут подтверждать? Дадут честное пионерское слово?
Ну и то же самое по соглашению о ненападении и гарантиям безопасности.

4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время

Это чисто для внутреннего потребителя - послевоенная Украина не сможет содержать армию ни в 800 тысяч, ни в 600, да она и на хрен не нужна, нужны резервисты и всеобщий призыв всех и вся, как в Израиле - только это имеет значение. Но, смотри, пересичный громадянин, потужная перемога - мы на бумажке вместо 600 написали 800.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций

Угу. Чехия уже предоставила, да. А сейчас еще какой-нибудь бородатый утырок въедет на автомобиле в Дрездене или Париже в рождественскую ярмарку, немцы с французами выберут АфД и Ле Пеншу - и те прям первым делом побегут воевать за Украину, да.
Это все какая-то Алиса в стране чудес - уже современный, сегодняшний мир настолько шаток, что неизвестно в какую сторону он качнется завтра, а все эти гарантии на пять лет вперед в турбулентной Европе, где надо бежать изо всех сил, чтоб только оставаться на месте…
НАТО то хоть через пять лет будет? Ты уверен, Владимир Александрович?

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах

Плять… Та ёп твою ж коляску-то, а…
Позовите кто-нибудь нянечку тётю Валю - ясельно группе пора снимать штанишки и ложиться спать.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления)

Это самый восхитительный, чудоносный, мироточащий праздничный рождественский пункт.
Это, *****, какой-то запредельный ****** дипломатии.
Это невозможно даже комментировать, потому что это вообще не из этого мира
Сейчас, на фоне Миндичгейта, когда мир, наконец-то, в прямом эфире начинает отдуплять, какой ******* коррупционный ****** происходит в Украине…
РЕбят, вы из какой реальности вообще?
Тётя Валя!
Ау!

8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях

Что там с пакетом глобальных инвестиций по копалинам? Аж целый фонд был создан. Аж с Трампом разосрались так, что полгода по всему миру ошметки дерьма с вентилятора летали.
Ну, и? Каков результат-то?
1/4
показать весь комментарий
26.12.2025 01:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О,повію випустили
показать весь комментарий
26.12.2025 01:51 Ответить
до 31 грудня совсєм нічєго, ЗЄля, ти підготувався до... ?



зроби Українському Народу подарунок на день народження пана Степана Бандери

.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:30 Ответить
Подлячина один з талановитіших вблдків політтехноллогів в команді Шапкокрда
Й зараз саме це зиявило що воно з ОПУ нікуди не поділося!!!
Тому слухайте в другій половині блогу як робили рейтинг Янику й як ще крутіше, зважаючи на наовітні технічн можливості будут робити РИГОБУРАТІНІ
показать весь комментарий
26.12.2025 06:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1TVoC3gaI1U

Як ЗеРИГИ будуть разом з хйлом брати на вибрах владу
показать весь комментарий
26.12.2025 06:07 Ответить
Бабченко-

Почитал я ваши 20 пунктов... Когда я сталкиваюсь с реальностью - каждый раз, каждый божий раз я впадаю в состояние крайнего изумления, словно невинная институтка, непорочная, как лоно Богородицы в сочельник перед Рождеством с хрустящими грудями.
Потому что в глубине души каждый из нас все равно немножечко уверен - где-то там есть мир. В котором есть настоящие взрослые. Которые и принимают настоящие судьбоносные решения.
Это умные старые великаны с пятью образованиями, PhD в области психологии, нанофизики, астробиологии, курс реактивной инженерии и еще магистратура по французской живописи эпохи Ренессанса.
А их нет.

Их, ****, *****, просто нет. А, судя по этому мирному плану, в Украине нет вообще ни одного взрослого, окончившего хотя бы юридический факультет ДГУ.
Потому что даже мне, бакалавру по юриспруденции, с четырьмя курсами образования уровня девяностых в коммерческой шарашкиной конторе, все деньги в которой уходили на кругосветные плавания Федор Конюхова, а не на повышение качества обучения студентов, и то понятно - это ****** детский сад.
А не юридически значимый документ.

Из двадцати пунктов примерно так с десяток - вообще ни о чем, просто сотрясение воздуха, которое не стоит буковок, которыми они написаны, еще три или четыре имеют прикладное значение, и еще пяток - ЛОВУШКА ДЛЯ УКРАИНЫ!!!!
Ок, давайте прям по пунктам и пройдем.

1. Подтверждение суверенитета Украины
2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения
3. Гарантии безопасности

Это просто вода в решете. Это вот просто вообще ни о чем. Вообще никакой конкретики, в стиле «Солнце светит днем, а ночью на небе звезды». Что значит «подтверждение суверенитета Украины?» Кто его будет подтверждать? Кому? Россия Европе? Россия Украине? Как они будут подтверждать? Дадут честное пионерское слово?
Ну и то же самое по соглашению о ненападении и гарантиям безопасности.

4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время

Это чисто для внутреннего потребителя - послевоенная Украина не сможет содержать армию ни в 800 тысяч, ни в 600, да она и на хрен не нужна, нужны резервисты и всеобщий призыв всех и вся, как в Израиле - только это имеет значение. Но, смотри, пересичный громадянин, потужная перемога - мы на бумажке вместо 600 написали 800.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций

Угу. Чехия уже предоставила, да. А сейчас еще какой-нибудь бородатый утырок въедет на автомобиле в Дрездене или Париже в рождественскую ярмарку, немцы с французами выберут АфД и Ле Пеншу - и те прям первым делом побегут воевать за Украину, да.
Это все какая-то Алиса в стране чудес - уже современный, сегодняшний мир настолько шаток, что неизвестно в какую сторону он качнется завтра, а все эти гарантии на пять лет вперед в турбулентной Европе, где надо бежать изо всех сил, чтоб только оставаться на месте…
НАТО то хоть через пять лет будет? Ты уверен, Владимир Александрович?

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах

Плять… Та ёп твою ж коляску-то, а…
Позовите кто-нибудь нянечку тётю Валю - ясельно группе пора снимать штанишки и ложиться спать.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления)

Это самый восхитительный, чудоносный, мироточащий праздничный рождественский пункт.
Это, *****, какой-то запредельный ****** дипломатии.
Это невозможно даже комментировать, потому что это вообще не из этого мира
Сейчас, на фоне Миндичгейта, когда мир, наконец-то, в прямом эфире начинает отдуплять, какой ******* коррупционный ****** происходит в Украине…
РЕбят, вы из какой реальности вообще?
Тётя Валя!
Ау!

8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях

Что там с пакетом глобальных инвестиций по копалинам? Аж целый фонд был создан. Аж с Трампом разосрались так, что полгода по всему миру ошметки дерьма с вентилятора летали.
Ну, и? Каков результат-то?
1/4
показать весь комментарий
26.12.2025 01:52 Ответить
2/4 9. Будут созданы несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 миллиардов долларовСм. п. 5 - Чехия, АфД, Ле Пенша, турбулентность в Европе и так далее.10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с СШААга. См. п. 8 - пакет глобальных инвестиций по копалинам.11. Безъядерный статус Украины

Ты-дыщь! И вот первый пункт, который действительно имеет значение. И в котором Украина сама, добровольно, сует свою голову в петлю. Потому что всю вот эту предыдущую - и последующую ***** с «гарантиями России о ненападении» и «гарантиями пятой статьи от Европы» - никто соблюдать не будет, никто мониторить не будет, а, главное, никто не будет применять никаких мер, если эти пункты будут нарушены. А вот каждый шаг Украины будут рассматривать под лупой.И как только чуть что - ***** будут так, что только перья по закоулкам!Потому что это основополагающее свойство ВСЕЙ европейской бюрократии. она просто построена на этом. Все ООН, ПАСЕ, Еврокомисии и прочая и прочая - существуют только на одном принципе: мы никак не можем повлиять на сильные диктатуры, потому что они сильные диктатуры и посылают нас *****, но, посколько зарплаты получать нам надо - мы будем вместо сильных диктатур ***** их слабых жертв. Мы никак не можем повлиять на пытки, убийства, издевательства над украинскими пленными в российских тюрьмах - потому что нас там посылают ***** - поэтому мы будем следить за соблюдением прав военнопленных украинцами и пересчитывать каждую горошинку в их новогоднем салате оливье, не дай бог обидите!Всеми остальными бумажками из предыдущих десяти пунктов можно подтереться сразу после их подписания - а вот эта будет иметь важнейшее значение и важнейшие последствия.

12. ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем, и американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина - 50 на 50Это второстепенный пункт, но - компромисса нет.

13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предрассудки

Ну, такое. Потенциальная ловушка, но на данный момент, пожалуй, победа украинской дипломатии. Тут она как раз использовала излюбленный прием русских - и внесла их всратые хотелки, которые тоже нахрен ничего не стоят, никому не нужны и исполняться не будут. Тут, скорее, плюс.

14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов - РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях - "стоим, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума, и тогда необходимо вынести на референдум весь документ.

Это - единственный пункт, который имеет значение. Это - самое главное. Это - вообще единственное, о чем стоит вести переговоры.

Потому что все остальное - это буковки на бумаге, которые можно говорить-переговаривать хоть миллион раз, а это - уже реальные действия на реальной земле, которую вернуть потом будет КРАЙНЕ сложно.

Но тут, как видим, договоренностей как раз нет.

15. РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой

Плять… Тётя Валя!!Ау!!

16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована

Ну, таки да, Россия не будет препятствовать использованию Днепра просто по факту, на это они пойдут без вопросов, просто будут ***** мозги рыбакам и пароходам, как сейчас на Нарве, мотивируя тем, что у них своя линия разграничения. В море они препятствовать и так не могут уже просто тупо по международным законам, что, впрочем, им вообще не мешает - но это пункт тоже для внутреннего потребителя. Еще одна потужная перемога. Ок, най будет.

17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных

18. Украина должна провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения
показать весь комментарий
26.12.2025 01:54 Ответить
3/4 Еще два важный пункта, имеющий прикладное значение. Обмен всех на всех - это да.
Выборы - тоже не помешало бы.
Для Украины это вообще самый важный пункт наряду с четырнадцатым.
Он дает Украине шанс наконец-то - НАКОНЕЦ-ТО!! - выбрать себе хотя бы хоть что-то адекватное и использовать эту паузу - а ни у кого же нет сомнений, что это только передышка перед следующей серией, да? - чтобы максимально подготовится к следующей войне.
Как это время будет использовать Россия - всем уже прекрасно понятно.
Так вот, выборы дают Украине шанс тоже использовать это время с пользой.
Собственно, весь этот мирный план - он только про ВОЗМОЖНОСТИ, которые будут открыты перед Украиной.
А уж как Украина ими воспользуется…
Украинцы. мой вам совет.
Голосуйте в этот раз мозгами. Сильно подумав. Трижды.
А не по приколу.
Оооочень мой вам совет.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом

Плять… Соглашение будет юридически обязательным, масло масляным, вода водянистой, солнце ярким.
Еще одна потенциальная ловушка для Украины.
Про Совет мира во главе с Трампом просто промолчу.
Тёть Валь…
Задергали мы тебя уже, да?

20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Таким образом. Как мы видим. Предметными, прикладными, являются только 14, 17 и 18 пункты. Относительно предметным - 16 пункт. И потенциально предметным 12 пункт.
Все остальное либо вода на киселе в решете, либо двойные пункты, которые России никак не вредят, но загоняют Украину в будущую ловушку. Как, скажем, 19 пункт. Россия на юридические обязательства забьет огроменного болта, а каждый шаг в сторону Украины, каждое её отступление от каждой буковки этого мирного плана будет рассматриваться под лупой. А где у вас образовательные программы по
показать весь комментарий
26.12.2025 01:56 Ответить
не буде ніякого припинення вогню і перемир'я. Тому немає чого обговорювати
показать весь комментарий
26.12.2025 02:14 Ответить
абсолютній більшості українців це зрозуміло, але патякання про "мир" деморалізують Військо та суспільство.

це робить ЗЄлєнський замість того щоб навпаки мобілізувати і мотивувати людей до спротиву,
бо спротив це - єдиний шанс навіть не перемогти, а ВИЖИТИ в війні з кацапами

.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:23 Ответить
Зеленський це робить, щоб не дратувати Трампа і підвести його до того, що Україна згодна, а ось рашка не згодна. Це єдиний сенс всієї метушні.
показать весь комментарий
26.12.2025 03:52 Ответить
Буде і дуже скоро
показать весь комментарий
26.12.2025 02:36 Ответить
мііша, на тих виборах будеш висіти на "доскє почьота" поруч із ЗЄ, як та курва поруч з муссоліні

.

.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:19 Ответить
"Моя позиція незмінна протягом всієї війни: він має балотуватися на другий термін", - наголосив радник ОП.

То може Яник спробується на виборах?

На сьогодні ЗЄ вже створив більше трешу та проблем ніж Янукович.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:19 Ответить
Тим більше, що Подляку пофіг кому служити і на Яника він вже працював піарастом.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:23 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2025 08:27 Ответить
Він переконаний, що всі про це забули.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:36 Ответить
Тут нічого дивного. Вся команда Януковича обслуговує ''слуг''. Вони їм найближче до серця і душі. Це та ж сама проросійська сила ''слуги'', ОПЗЖ, ''за майбутнє'', ''наш край'' та інші. Проукраїнські сили ''ЄС'', ''народний фронт'', ''свобода'' ''рух'' та невелика частина інших,тяк наприклад половина ''Голосу''.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:44 Ответить
якщо будуть балотуватись будуть обидва одразу, то для
кандидатів-кабанів потрібна буде моцна мотузка

.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:25 Ответить
А чому сам верховний стендапер цю муйню не зачитав? Втомився і полетів у інші світи навздогін Маску?
показать весь комментарий
26.12.2025 02:19 Ответить
Зеленський виграє вибори президента ще у першому турі. Бо проти нього нема достойного супротивника.
показать весь комментарий
26.12.2025 02:55 Ответить
Як тільки у Марафона заберуть монополію на "правду" і всі дізнаються про розмінування Чонгару і інші злочини, твій Херой попливе..
показать весь комментарий
26.12.2025 03:23 Ответить
У зеленського у першому турі виграє навіть дворовий пес,бо небачити усього того *******,лиха,брехні,мородерства яке зеленський зробив в Україні може тількі безмозгий дегенерат
показать весь комментарий
26.12.2025 07:45 Ответить
Сяде твій голобородько. Отримає довічне за всі свої злочини.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:39 Ответить
«Не чіпайте артистів, повій та візників та Подоляків - вони лижуть ср@ку будь-якій владі»
показать весь комментарий
26.12.2025 03:07 Ответить
Цітувати на цьому ресурсі індівіда від дій котрого на початку війни загинули мобілізовані в учбовому центрі. Шось не так з цією країною зеленского.
показать весь комментарий
26.12.2025 03:26 Ответить
По "зомбомарафету" про це не розповідають. Як не розповідають і про те як блазень зрадив народ України (злив операції "Авеню"). А ще дуже сподіваюся, колись кацапи оприлюднять деталі Оманської зустрічі.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:42 Ответить
Героя не можна відірвати від корита !
показать весь комментарий
26.12.2025 04:44 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2025 05:04 Ответить
Нахіба публікувати чергову нісенітницю ватоголової потвори Підляка?, задовбали єрмакотатарівські гниди!
показать весь комментарий
26.12.2025 05:16 Ответить
Звучить як ультиматум. Причому для ЄС.

1. Де ми візьмемо майже мільйон військових у мирний час? Знову ТЦК буде відловлювати?
2. Що буде робити цей майже мільйон у воєнний час, коли відпаде необхідність у штурмових загонах, ТЦК, роздутих штатах тиловиків тощо?
3. А що, якщо ті перестануть фінансувати, що сказати військовим: вибачте, потік бабла закінчився, далі вже якось самі?
показать весь комментарий
26.12.2025 05:19 Ответить
Нічого подібного. Скажуть рабам, що військовий збір треба збільшити до 50%, бо зі сраки міндіча, цукермана, єрмака, народ ніхто не збирається випускати і всі там мають жити далі аби зепотвори ні в чому собі не відмовляли, а народ жрав їх гімно і дякував за ці щедроти.

Я мрію побачити всю цю шваль разом зі шваллю російською на спільній лаві підсудсиних вчинивших антилюдські злочини проти мільйонів людей УМИСНО І СПІЛЬНО за змовою.
показать весь комментарий
26.12.2025 07:38 Ответить
Це песець.
Що воно несе?
Хай Європа нашу армію фінансує,а ми будемо бюджет пиляти.
показать весь комментарий
26.12.2025 05:25 Ответить
щось меле, ні за що не відповідає. що вчора казав ніхто не пам'ятає.
що завтра скаже? знов туману, без змісту та наслідків, напустить
показать весь комментарий
26.12.2025 05:33 Ответить
Не людська ненажерлевість,ніколи не нажреця
показать весь комментарий
26.12.2025 06:22 Ответить
Єдине у що дійсно занурений Зєлєнскій це окозамилювання. Він бреше всім і кожному керуючись шкурним інтересом. Тобто намагається врятувати свою шкуру від розслідування тотальної корупції своїх призначенців. Навіть діти розуміють що красти в таких обсягах безкарно можна лише за прямої підтримки президента. Він саме для цього і призначає рєзнік(ов)их та умєрових і прикривається єрмаком. Останній живим не потрібен нікому. Я б не ризикнув їхати з ним в одному поїзді, летіти в одному літаку і взагалі стояти поряд з цією креатурою Патрушєва.
показать весь комментарий
26.12.2025 06:37 Ответить
В ЗЕленського повинен бути не другий термін,а інший строк.Подоляк мотивує комунікаціями які нібито навів з світовими лідерами.Вся робота ЗЕленського це майже коту під хвіст.Мотаючись по країнам,заключаючи якісь двосторонні договори,виясняється що вони нічого не значать в сенсі захисту.Ніхто за нас воювати не буде.Армію в мирний час в 800 тис.країна утримувати не зможе.та скільки й не потрібно.Генералом Кривоносом була розроблена концепція Територіальної Оборони яку почали втілювати ЗЕлені тільки з початком широкомасштабки.В країні повинна діяти резервна система на прикладі Ізраїлю .ЗЕлені мерзотники скільки горя принесли країні,пам'ятаємо "Главное перестать стрелять","Какая разница","путин хочет мира",ігнорування попереджень про початок війни,крадівництво,корупція,хабарництво в тому числі і серед 5-6 потужних менеджерів
показать весь комментарий
26.12.2025 06:41 Ответить
Подоляка за грати як співучасника. А Буратіно в топку!
показать весь комментарий
26.12.2025 06:44 Ответить
Земіндичі надіються що 73% довбойобів нікуди не ділися
показать весь комментарий
26.12.2025 06:56 Ответить
Кожна двушечка на москву робила комунікацію з партнерами ще ефективнішу, деркач навіть героя росії отримав! Які вам ще докази потрібні?
показать весь комментарий
26.12.2025 07:02 Ответить
Сепарське чмоподоляк: чорижди ухилянт-НЕ МАЄ ПРАВА вибиратися вдруге-ні по закону, ні по честі Зона-його майбутній дім
показать весь комментарий
26.12.2025 07:14 Ответить
Ще одне бидло рятує свою дупу. Місце ішака, як і цього *********, в ліпшому випадку, на нарах.
показать весь комментарий
26.12.2025 07:30 Ответить
РигоАнал Миша заПодляк, як там твій брат російський військовий злочинець? Ти краще нам про нього розповіси а не про боса Алі Баби, Карлсона, Чебурека та носатого Чегевару тощо.
показать весь комментарий
26.12.2025 07:38 Ответить
Буде це зєлєнской чи бєлєцкой чи буданов або хтось інший, це нічого не змінить. Бєня владу просто так не віддасть, а не дуже мудрий народ знову вибере того - кого добре пропіарять в ЗМІ, вибере того хто подобається, на емоціях, а не користуючись розумом, не того хто має відповідні знання, не професіонала
показать весь комментарий
26.12.2025 07:39 Ответить
Хватить тут дерьмо метати і зад лизати,ваш час вийшов і на вихід єшафот чекає.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:04 Ответить
Зеля глибоко занурений в корупцію - тому його необхідно залишити презом - подоляк
показать весь комментарий
26.12.2025 08:05 Ответить
Для зелених віслюків сьогодні головне тема виборів, війна то таке, то проблеми українців.Потрібно зомбувати нарід, щоб він вибрав їх людину, бо в тюрягу йти, або скитаьися в бігах не комфортно. Якщо буде щось схоже на вибори з бюлетенями, то вони прорахували, що Богевтік не пройде і медійно готують нову, свою людину. Мабуть це буде Буланов чи Білецький, або хтось із своїх ''водонтерів''. Нічого проти них не маю, але на посаду президента вони не готові. А якщо пропхнуть ''слуги'' і їх брати ОПЗЖ голосування через дію - то звичайно піде Зеленський, щоб пограбувати те, що ще залишилося.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:06 Ответить
Я навіть про армію вам потужно розкажу, тільки Ішака на переправі не міняйте, інакше всьо поламаєте.
 Дуже важлива думка кацапського перекотиполя. Навіть не знаю щоб я без неї робив.
А насправді ці жидо-кацапи просто хочуть добити й дограбувати Україну і реалізувати повністю план Ху@ла.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:06 Ответить
Сісти на довічне з конфіскацією! Ти і твій юдоблазень разом з потужними манагерами, що мародерять країну
показать весь комментарий
26.12.2025 08:13 Ответить
А можливо віддати на оркостан Ze за борги та образи ВВХ, щоб в Українібув мир і не смерділо від зеленого лайна в новому році.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:27 Ответить
От же ж гнида...Януковичу вилизував, тепер "найвеличнішому" вилизує...Аж до гемороя!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:34 Ответить
Зеля унікальний чел: скакав по саунам і корпоратівам в мацквє, а потір рєзко став фошиздом
показать весь комментарий
26.12.2025 08:36 Ответить
Добре що в Гундосого такі радники. -10 відсотків до рейтингу забезпечують.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:40 Ответить
майстер перевзуватися на ходу подоляк навішає вам лапшу яку хочете у нього асортимент локшини дуже великий . от цікаво куди здристне ця істота подоляк коли фофан програє вибори і набу оприлюднить всю інформацію про злочинну групіровку корупціонерів в оточенні пересідєнта . про смотрящего за ..общаком.. єрмака -алібабу . куди і скільки кубометрів бабла перекачали і кому накупили маєтків за кордоном
показать весь комментарий
26.12.2025 08:44 Ответить
ПДЛ-ПНХ !!!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:56 Ответить
 
 