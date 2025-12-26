Подоляк: о деньгах на армию и должен ли Зеленский снова баллотироваться в президенты
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что содержание сильной украинской армии численностью около 800 тысяч военных должно стать общей ответственностью всей Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью для Новини.LIVE.
Подоляк подчеркнул, что до полномасштабной войны Украина планировала иметь значительно меньшие Вооруженные силы, однако реалии безопасности в Европе кардинально изменились.
Европейское финансирование и формат армии сдерживания
Советник ОП подчеркнул, что главный вопрос заключается не только в количестве военных, но и в источниках финансирования. По его словам, ВСУ уже выполняют функцию армии сдерживания для всего европейского континента.
"Вопрос не только в цифре 800 тысяч, а в том, кто это финансирует. Это огромный объем денег", - отметил Подоляк.
Он добавил, что инвестиции в украинскую армию должны быть совместными, а после согласования с партнерами станет понятной формула рекрутинга, контрактов и долгосрочного развития войска.
Профессиональные ВСУ и интеграция в архитектуру безопасности Европы
Подоляк также заявил, что армия в 800 тысяч человек должна быть полностью профессиональной. Речь идет о контрактной службе с достойным денежным обеспечением. Отдельное внимание, по его словам, следует уделить развитию производства дронов и ракет, в частности - малой и средней дальности.
Кроме того, советник ОП считает, что ВСУ должны быть интегрированы в "общеевропейские вооруженные силы", которые будут отвечать за охрану восточной границы и сдерживание РФ.
Подоляк о возможном баллотировании Зеленского на второй срок
Отдельно Михаил Подоляк высказался о будущем президента Владимира Зеленского. По его словам, действующий глава государства имеет эффективную коммуникацию с международными партнерами и заложил фундамент двусторонних гарантий безопасности, которые необходимо довести до завершения.
"Моя позиция неизменна на протяжении всей войны: он должен баллотироваться на второй срок", — подчеркнул советник ОП.
Подоляк пояснил, что Зеленский глубоко погружен во все процессы безопасности и способен провести переходный период от войны с учетом сложных политических и военных нюансов. Он также подчеркнул важность реализации соглашений по безопасности с более чем 30 странами-партнерами.
В то же время советник ОП отметил, что окончательное решение об участии в выборах остается исключительно за самим Зеленским, и именно он должен публично об этом заявить.
- Напомним, ранее мы сообщали, что первое заседание рабочей группы по подготовке законов о проведении выборов во время войны состоится 26 декабря.
Почитал я ваши 20 пунктов... Когда я сталкиваюсь с реальностью - каждый раз, каждый божий раз я впадаю в состояние крайнего изумления, словно невинная институтка, непорочная, как лоно Богородицы в сочельник перед Рождеством с хрустящими грудями.
Потому что в глубине души каждый из нас все равно немножечко уверен - где-то там есть мир. В котором есть настоящие взрослые. Которые и принимают настоящие судьбоносные решения.
Это умные старые великаны с пятью образованиями, PhD в области психологии, нанофизики, астробиологии, курс реактивной инженерии и еще магистратура по французской живописи эпохи Ренессанса.
А их нет.
Их, ****, *****, просто нет. А, судя по этому мирному плану, в Украине нет вообще ни одного взрослого, окончившего хотя бы юридический факультет ДГУ.
Потому что даже мне, бакалавру по юриспруденции, с четырьмя курсами образования уровня девяностых в коммерческой шарашкиной конторе, все деньги в которой уходили на кругосветные плавания Федор Конюхова, а не на повышение качества обучения студентов, и то понятно - это ****** детский сад.
А не юридически значимый документ.
Из двадцати пунктов примерно так с десяток - вообще ни о чем, просто сотрясение воздуха, которое не стоит буковок, которыми они написаны, еще три или четыре имеют прикладное значение, и еще пяток - ЛОВУШКА ДЛЯ УКРАИНЫ!!!!
Ок, давайте прям по пунктам и пройдем.
1. Подтверждение суверенитета Украины
2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения
3. Гарантии безопасности
Это просто вода в решете. Это вот просто вообще ни о чем. Вообще никакой конкретики, в стиле «Солнце светит днем, а ночью на небе звезды». Что значит «подтверждение суверенитета Украины?» Кто его будет подтверждать? Кому? Россия Европе? Россия Украине? Как они будут подтверждать? Дадут честное пионерское слово?
Ну и то же самое по соглашению о ненападении и гарантиям безопасности.
4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время
Это чисто для внутреннего потребителя - послевоенная Украина не сможет содержать армию ни в 800 тысяч, ни в 600, да она и на хрен не нужна, нужны резервисты и всеобщий призыв всех и вся, как в Израиле - только это имеет значение. Но, смотри, пересичный громадянин, потужная перемога - мы на бумажке вместо 600 написали 800.
5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций
Угу. Чехия уже предоставила, да. А сейчас еще какой-нибудь бородатый утырок въедет на автомобиле в Дрездене или Париже в рождественскую ярмарку, немцы с французами выберут АфД и Ле Пеншу - и те прям первым делом побегут воевать за Украину, да.
Это все какая-то Алиса в стране чудес - уже современный, сегодняшний мир настолько шаток, что неизвестно в какую сторону он качнется завтра, а все эти гарантии на пять лет вперед в турбулентной Европе, где надо бежать изо всех сил, чтоб только оставаться на месте…
НАТО то хоть через пять лет будет? Ты уверен, Владимир Александрович?
6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах
Плять… Та ёп твою ж коляску-то, а…
Позовите кто-нибудь нянечку тётю Валю - ясельно группе пора снимать штанишки и ложиться спать.
7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления)
Это самый восхитительный, чудоносный, мироточащий праздничный рождественский пункт.
Это, *****, какой-то запредельный ****** дипломатии.
Это невозможно даже комментировать, потому что это вообще не из этого мира
Сейчас, на фоне Миндичгейта, когда мир, наконец-то, в прямом эфире начинает отдуплять, какой ******* коррупционный ****** происходит в Украине…
РЕбят, вы из какой реальности вообще?
Тётя Валя!
Ау!
8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях
Что там с пакетом глобальных инвестиций по копалинам? Аж целый фонд был создан. Аж с Трампом разосрались так, что полгода по всему миру ошметки дерьма с вентилятора летали.
Ну, и? Каков результат-то?
1/4
Ты-дыщь! И вот первый пункт, который действительно имеет значение. И в котором Украина сама, добровольно, сует свою голову в петлю. Потому что всю вот эту предыдущую - и последующую ***** с «гарантиями России о ненападении» и «гарантиями пятой статьи от Европы» - никто соблюдать не будет, никто мониторить не будет, а, главное, никто не будет применять никаких мер, если эти пункты будут нарушены. А вот каждый шаг Украины будут рассматривать под лупой.И как только чуть что - ***** будут так, что только перья по закоулкам!Потому что это основополагающее свойство ВСЕЙ европейской бюрократии. она просто построена на этом. Все ООН, ПАСЕ, Еврокомисии и прочая и прочая - существуют только на одном принципе: мы никак не можем повлиять на сильные диктатуры, потому что они сильные диктатуры и посылают нас *****, но, посколько зарплаты получать нам надо - мы будем вместо сильных диктатур ***** их слабых жертв. Мы никак не можем повлиять на пытки, убийства, издевательства над украинскими пленными в российских тюрьмах - потому что нас там посылают ***** - поэтому мы будем следить за соблюдением прав военнопленных украинцами и пересчитывать каждую горошинку в их новогоднем салате оливье, не дай бог обидите!Всеми остальными бумажками из предыдущих десяти пунктов можно подтереться сразу после их подписания - а вот эта будет иметь важнейшее значение и важнейшие последствия.
12. ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем, и американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина - 50 на 50Это второстепенный пункт, но - компромисса нет.
13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предрассудки
Ну, такое. Потенциальная ловушка, но на данный момент, пожалуй, победа украинской дипломатии. Тут она как раз использовала излюбленный прием русских - и внесла их всратые хотелки, которые тоже нахрен ничего не стоят, никому не нужны и исполняться не будут. Тут, скорее, плюс.
14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов - РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях - "стоим, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума, и тогда необходимо вынести на референдум весь документ.
Это - единственный пункт, который имеет значение. Это - самое главное. Это - вообще единственное, о чем стоит вести переговоры.
Потому что все остальное - это буковки на бумаге, которые можно говорить-переговаривать хоть миллион раз, а это - уже реальные действия на реальной земле, которую вернуть потом будет КРАЙНЕ сложно.
Но тут, как видим, договоренностей как раз нет.
15. РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой
Плять… Тётя Валя!!Ау!!
16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована
Ну, таки да, Россия не будет препятствовать использованию Днепра просто по факту, на это они пойдут без вопросов, просто будут ***** мозги рыбакам и пароходам, как сейчас на Нарве, мотивируя тем, что у них своя линия разграничения. В море они препятствовать и так не могут уже просто тупо по международным законам, что, впрочем, им вообще не мешает - но это пункт тоже для внутреннего потребителя. Еще одна потужная перемога. Ок, най будет.
17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных
18. Украина должна провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения
Выборы - тоже не помешало бы.
Для Украины это вообще самый важный пункт наряду с четырнадцатым.
Он дает Украине шанс наконец-то - НАКОНЕЦ-ТО!! - выбрать себе хотя бы хоть что-то адекватное и использовать эту паузу - а ни у кого же нет сомнений, что это только передышка перед следующей серией, да? - чтобы максимально подготовится к следующей войне.
Как это время будет использовать Россия - всем уже прекрасно понятно.
Так вот, выборы дают Украине шанс тоже использовать это время с пользой.
Собственно, весь этот мирный план - он только про ВОЗМОЖНОСТИ, которые будут открыты перед Украиной.
А уж как Украина ими воспользуется…
Украинцы. мой вам совет.
Голосуйте в этот раз мозгами. Сильно подумав. Трижды.
А не по приколу.
Оооочень мой вам совет.
19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом
Плять… Соглашение будет юридически обязательным, масло масляным, вода водянистой, солнце ярким.
Еще одна потенциальная ловушка для Украины.
Про Совет мира во главе с Трампом просто промолчу.
Тёть Валь…
Задергали мы тебя уже, да?
20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
Таким образом. Как мы видим. Предметными, прикладными, являются только 14, 17 и 18 пункты. Относительно предметным - 16 пункт. И потенциально предметным 12 пункт.
Все остальное либо вода на киселе в решете, либо двойные пункты, которые России никак не вредят, но загоняют Украину в будущую ловушку. Как, скажем, 19 пункт. Россия на юридические обязательства забьет огроменного болта, а каждый шаг в сторону Украины, каждое её отступление от каждой буковки этого мирного плана будет рассматриваться под лупой. А где у вас образовательные программы по
