Подоляк: о деньгах на армию и должен ли Зеленский снова баллотироваться в президенты

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что содержание сильной украинской армии численностью около 800 тысяч военных должно стать общей ответственностью всей Европы.

Подоляк подчеркнул, что до полномасштабной войны Украина планировала иметь значительно меньшие Вооруженные силы, однако реалии безопасности в Европе кардинально изменились.

Европейское финансирование и формат армии сдерживания

Советник ОП подчеркнул, что главный вопрос заключается не только в количестве военных, но и в источниках финансирования. По его словам, ВСУ уже выполняют функцию армии сдерживания для всего европейского континента.

"Вопрос не только в цифре 800 тысяч, а в том, кто это финансирует. Это огромный объем денег", - отметил Подоляк.

Он добавил, что инвестиции в украинскую армию должны быть совместными, а после согласования с партнерами станет понятной формула рекрутинга, контрактов и долгосрочного развития войска.

Профессиональные ВСУ и интеграция в архитектуру безопасности Европы

Подоляк также заявил, что армия в 800 тысяч человек должна быть полностью профессиональной. Речь идет о контрактной службе с достойным денежным обеспечением. Отдельное внимание, по его словам, следует уделить развитию производства дронов и ракет, в частности - малой и средней дальности.

Кроме того, советник ОП считает, что ВСУ должны быть интегрированы в "общеевропейские вооруженные силы", которые будут отвечать за охрану восточной границы и сдерживание РФ.

Подоляк о возможном баллотировании Зеленского на второй срок

Отдельно Михаил Подоляк высказался о будущем президента Владимира Зеленского. По его словам, действующий глава государства имеет эффективную коммуникацию с международными партнерами и заложил фундамент двусторонних гарантий безопасности, которые необходимо довести до завершения.

"Моя позиция неизменна на протяжении всей войны: он должен баллотироваться на второй срок", — подчеркнул советник ОП.

Подоляк пояснил, что Зеленский глубоко погружен во все процессы безопасности и способен провести переходный период от войны с учетом сложных политических и военных нюансов. Он также подчеркнул важность реализации соглашений по безопасности с более чем 30 странами-партнерами.

В то же время советник ОП отметил, что окончательное решение об участии в выборах остается исключительно за самим Зеленским, и именно он должен публично об этом заявить.

