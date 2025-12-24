39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, - опрос

Лишь 19% опрошенных украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не знал о коррупции в своем окружении и не причастен к коррупционной схеме хищения денег в энергетике. Зато 39% респондентов думают иначе и считают, что президент является частью коррупционной схемы, которую разоблачили НАБУ и САП.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Socis, проведенного 12-18 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

Причастен ли президент: ответы украинцев

Так, 39% респондентов считают, что президент является частью коррупционной схемы, которую разоблачили НАБУ и САП.

29% считают, что президент знал о коррупции в своем окружении, но непосредственного участия не принимал.

Еще 19% считают, что глава государства не имеет никакого отношения к коррупционным схемам и ничего об этом не знал.

Ответственность за коррупцию

Также 30% опрошенных считают, что президент должен нести полную ответственность за коррупцию в своем окружении. По мнению 28% респондентов, ответственность должна быть только политической и он не должен баллотироваться на следующий срок.

Зато 30% убеждены, что никаких доказательств его причастности не установлено – он снова может баллотироваться.

Справочно

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Луганской области, на временно оккупированных территориях и на территориях, где проходят активные боевые действия (значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

В исследовании методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI) приняли участие 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке.

Миндичгейт

