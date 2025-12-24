РУС
39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, - опрос

Лишь 19% опрошенных украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не знал о коррупции в своем окружении и не причастен к коррупционной схеме хищения денег в энергетике. Зато 39% респондентов думают иначе и считают, что президент является частью коррупционной схемы, которую разоблачили НАБУ и САП.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Socis, проведенного 12-18 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

Причастен ли президент: ответы украинцев

  • Так, 39% респондентов считают, что президент является частью коррупционной схемы, которую разоблачили НАБУ и САП.
  • 29% считают, что президент знал о коррупции в своем окружении, но непосредственного участия не принимал. 
  •  Еще 19% считают, что глава государства не имеет никакого отношения к коррупционным схемам и ничего об этом не знал.

Ответственность за коррупцию

Также 30% опрошенных считают, что президент должен нести полную ответственность за коррупцию в своем окружении. По мнению 28% респондентов, ответственность должна быть только политической и он не должен баллотироваться на следующий срок.

Зато 30% убеждены, что никаких доказательств его причастности не установлено – он снова может баллотироваться.

Справочно

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Луганской области, на временно оккупированных территориях и на территориях, где проходят активные боевые действия (значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

В исследовании методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI) приняли участие 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке.

Миндичгейт

Зеленский Владимир коррупция опрос Миндич Тимур
+13
А решта 61% просто впевнені в цьому?
24.12.2025 18:06 Ответить
+11
61%впевнені шо не тільки причетний але і очолював
24.12.2025 18:07 Ответить
+7
Він же їх до себе постягував - одні моральні уроди - клейма нема де ставити
24.12.2025 18:11 Ответить
А решта 61% просто впевнені в цьому?
24.12.2025 18:06 Ответить
61%впевнені шо не тільки причетний але і очолював
24.12.2025 18:07 Ответить
Добре, якщо так.
24.12.2025 18:29 Ответить
Так. І це додає їм упевнености проголосувати за нього ще раз.

ідіотизм невиліковний...
24.12.2025 18:08 Ответить
На жаль так і є
24.12.2025 18:10 Ответить
"... Натомість 39% респондентів думають інакше та вважають, що президент є частиною корупційної схеми..." - до 39% додайте ще мій голос...
24.12.2025 18:09 Ответить
И мой
24.12.2025 18:56 Ответить
І мій !!))
24.12.2025 19:03 Ответить
Ті 19 відсотків, які вважають, що вава не знав, або дурні барани, або упороті макаки
24.12.2025 18:10 Ответить
Є ще одне пояснення - ті 19% , якраз і є те саме корупційне кодло, мінус міндіч - він із Ізраілю не міг голосувати.
24.12.2025 18:21 Ответить
Він же їх до себе постягував - одні моральні уроди - клейма нема де ставити
24.12.2025 18:11 Ответить
Якісь неправильні відповіді при опитуванні.
Має бути так:
39% респондентів вважають що президент є частиною корупційної схеми, яку викрили НАБУ та САП;
29% вважають, що президент знав про корупцію у своєму оточенні, але безпосередньої участі не приймав;
Ще 19% вважають, що глава держави не має ніякого відношення до корупційних схем і нічого про це не знав;
73% вважають, що винуватий у всьому Порошенко.
24.12.2025 18:13 Ответить
Не робіть такого як в паРаші де "царь хороший,боярє плохіє." Дуже багато совпадінь,щоб не сказати що ЗЕленський не причетний до схематозів.Хоча б по одному пункту,по головному:кадрова політика.Хто розставляв на посади людей?Якщо Єрмак,то хто призначив на посаду останнього?Всі призначення,навіть ті які здійснюються Кабміном і ВР рішались на Банковій.
24.12.2025 18:16 Ответить
А решта українців вірять в бред про те ,
що Зе нічого не знав !!
Коли ж ви вже прозрієте , народ ??
24.12.2025 18:17 Ответить
Після кварталу треба буде проводить справжню люстрацію.А не те що було при Ющенку і Порошенку.
24.12.2025 18:22 Ответить
Зелене Буратіно включає Дуремара: "А я тут не при чём! Совсем я не при чём!".
24.12.2025 18:18 Ответить
19 відсотків упоротих - це вже стабільний результат.
24.12.2025 18:20 Ответить
Якщо всьому цьому вірити , то кількість долбойобів в УКРАЇНІ продовжує бути значною !!!
24.12.2025 18:23 Ответить
61 відсоток дебілі чи що?
24.12.2025 18:24 Ответить
Обкурений ішак - ватажок злочинного угрупування, зрадник та мародер. Інформація давним-давно усім відома та підтверджена його майже семирічним т.з. "президенством".
24.12.2025 18:25 Ответить
Ще 19% вважають, що глава держави не має ніякого відношення до корупційних схем і нічого про це не знав Джерело: https://censor.net/ua/n3592240 Щось забагато українців вважають нелоха неадекватним незнайком, під носом якого йшло тотальне розкрадання народних грошей.
24.12.2025 18:26 Ответить
Так українці не при чому, то така система моніторингу має назву за вашим бажанням та ваші гроші все що завгодно.
24.12.2025 18:38 Ответить
Знал,но не участвовал это как? -- "Вы там воруйте,но мне долю не давайте,я честный"? Или - "Я знал,что мои лучшие кореша казнокрады,но ничего делал,потому что настоящая дружба дороже должности"?
24.12.2025 18:32 Ответить
Опитано було 3 чоловіка 1 на вулиці та двох з Кабміну
24.12.2025 18:36 Ответить
39% українців вважають, що Зеленський причетний до схеми Міндіча, - опитування.

Дебільні опитування для дебілів. Ну вважає 39% що Зеленський причетний, далі що? А далі як завжди, яйця не пускають
24.12.2025 18:37 Ответить
39 відсотків? А решта 61% що, ідіоти?
24.12.2025 18:37 Ответить
А решту ніхто не питав, та і 39 відсотків теж. Це має назву що бажаєте то і надрукуємо
24.12.2025 18:40 Ответить
Проблема не тільки в Зеленському до нього існували ті ж схеми і ті хто доривались до корита з них харчувались, а ви думаєте звідки беруться гроші, які заносять депутатам в конвертах за потрібні голосування, якраз з таких схем...
24.12.2025 18:37 Ответить
До нього не було війни, і обіцянки були по скромніше. А також ті хто били до нього, може були і не краще, но хоть в чомусь розібралися
24.12.2025 18:45 Ответить
Проблема в тому ,що за 34 роки Незалежності,мудрий нарід геть не змінився,як було 60-70 %% ,так і лишилося !!))
24.12.2025 19:08 Ответить
Якби він знав шо таке коїтья ,вінби пішов з посади Сам! А так сам очманів( Та і йти нема куди(
24.12.2025 18:37 Ответить
Воно уже пригощало шашликами міліардом дерев зарплатою ро 4тис євро а в цей час мародерив с ригами своїми і відосіки записував
24.12.2025 18:38 Ответить
Українці вважають його причетним на 100%. А малороси вважають його бубачькаю в трусіках
24.12.2025 18:40 Ответить
А оставшиеся не поняли смысла вопроса?
24.12.2025 18:41 Ответить
70% процентів підозрює що Зе кришує корупцію, але 60% процентів довіряє йому. **** я просто не розумію як це ******** прокоментувати
24.12.2025 18:53 Ответить
У Вас прекрасно получилось
Мне понравился ваш коммент
24.12.2025 18:58 Ответить
тобто який би триздець в країні не творився. процент адекватності не зростає
то може не зебіл винний, а оці неадеквати - 60%
24.12.2025 18:59 Ответить
70 % - хворі люди. Хоча це цифра правдива - заброньовані, держ службовці, жінки, 18 + " діти" та бойові пенсіонери, ну там далі по мєлочі поліція і ось вам 70% трутнів
24.12.2025 19:02 Ответить
99
24.12.2025 19:08 Ответить
всі ці соцопроси нцчого не варті

потрібна едина система референдумів за бенк-ід
відкрита на читання

ВСЕ
кожне питання можна буде принаймні чесно оцінити думку людей
24.12.2025 19:08 Ответить
 
 