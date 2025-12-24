39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, - опрос
Лишь 19% опрошенных украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не знал о коррупции в своем окружении и не причастен к коррупционной схеме хищения денег в энергетике. Зато 39% респондентов думают иначе и считают, что президент является частью коррупционной схемы, которую разоблачили НАБУ и САП.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Socis, проведенного 12-18 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.
Причастен ли президент: ответы украинцев
- Так, 39% респондентов считают, что президент является частью коррупционной схемы, которую разоблачили НАБУ и САП.
- 29% считают, что президент знал о коррупции в своем окружении, но непосредственного участия не принимал.
- Еще 19% считают, что глава государства не имеет никакого отношения к коррупционным схемам и ничего об этом не знал.
Ответственность за коррупцию
Также 30% опрошенных считают, что президент должен нести полную ответственность за коррупцию в своем окружении. По мнению 28% респондентов, ответственность должна быть только политической и он не должен баллотироваться на следующий срок.
Зато 30% убеждены, что никаких доказательств его причастности не установлено – он снова может баллотироваться.
Справочно
Опрос не проводился в АР Крым, на территории Луганской области, на временно оккупированных территориях и на территориях, где проходят активные боевые действия (значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).
В исследовании методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI) приняли участие 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
