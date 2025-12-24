39% українців вважають, що Зеленський причетний до схеми Міндіча, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Лише 19% опитаних українців вважають, що президент Володимир Зеленський не знав про корупцію у своєму оточенні і не причетний до корупційної схеми розкрадання грошей в енергетиці. Натомість 39% респондентів думають інакше та вважають, що президент є частиною корупційної схеми, яку викрили НАБУ та САП.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Socis, проведеного 12-18 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чи причетний президент: відповіді українців

Так, 39% респондентів вважають що президент є частиною корупційної схеми, яку викрили НАБУ та САП.

29% вважають, що президент знав про корупцію у своєму оточенні, але безпосередньої участі не приймав.

Ще 19% вважають, що глава держави не має ніякого відношення до корупційних схем і нічого про це не знав.

Відповідальність за корупцію

Також 30% опитаних вважають, що президент повинен нести повну відповідальність за корупцію у своєму оточенні. На думку 28% респондентів, відповідальність повинна бути тільки політичною і він не повинен балотуватися на наступний термін.

Натомість 30% переконані, що ніяких доказів його причетності не встановлено – він знову може балотуватися.

Довідково

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

У дослідженні методом дослідження особисте інтерв'ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI) взяли участь 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою.

Міндічгейт

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