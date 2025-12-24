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Новини Міндічгейт
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39% українців вважають, що Зеленський причетний до схеми Міндіча, - опитування. ІНФОГРАФІКА

зеленський

Лише 19% опитаних українців вважають, що президент Володимир Зеленський не знав про корупцію у своєму оточенні і не причетний до корупційної схеми розкрадання грошей в енергетиці. Натомість 39% респондентів думають інакше та вважають, що президент є частиною корупційної схеми, яку викрили НАБУ та САП.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Socis, проведеного 12-18 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чи причетний президент: відповіді українців

  • Так, 39% респондентів вважають що президент є частиною корупційної схеми, яку викрили НАБУ та САП.
  • 29% вважають, що президент знав про корупцію у своєму оточенні, але безпосередньої участі не приймав. 
  •  Ще 19% вважають,  що глава держави не має ніякого відношення до корупційних схем і нічого про це не знав.

Відповідальність за корупцію

Також 30% опитаних вважають, що президент повинен нести повну відповідальність за корупцію у своєму оточенні. На думку 28% респондентів, відповідальність повинна бути тільки політичною і він не повинен балотуватися на наступний термін.

Натомість 30% переконані, що ніяких доказів його причетності не встановлено – він знову може балотуватися.

опитування

Довідково

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

У дослідженні методом дослідження особисте інтерв'ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI) взяли участь 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою.

Міндічгейт

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Автор: 

Зеленський Володимир (28307) корупція (5108) опитування (2214) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+55
61%впевнені шо не тільки причетний але і очолював
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24.12.2025 18:07 Відповісти
+46
А решта 61% просто впевнені в цьому?
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24.12.2025 18:06 Відповісти
+27
Ті 19 відсотків, які вважають, що вава не знав, або дурні барани, або упороті макаки
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24.12.2025 18:10 Відповісти

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