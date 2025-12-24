39% українців вважають, що Зеленський причетний до схеми Міндіча, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Лише 19% опитаних українців вважають, що президент Володимир Зеленський не знав про корупцію у своєму оточенні і не причетний до корупційної схеми розкрадання грошей в енергетиці. Натомість 39% респондентів думають інакше та вважають, що президент є частиною корупційної схеми, яку викрили НАБУ та САП.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Socis, проведеного 12-18 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чи причетний президент: відповіді українців
- Так, 39% респондентів вважають що президент є частиною корупційної схеми, яку викрили НАБУ та САП.
- 29% вважають, що президент знав про корупцію у своєму оточенні, але безпосередньої участі не приймав.
- Ще 19% вважають, що глава держави не має ніякого відношення до корупційних схем і нічого про це не знав.
Відповідальність за корупцію
Також 30% опитаних вважають, що президент повинен нести повну відповідальність за корупцію у своєму оточенні. На думку 28% респондентів, відповідальність повинна бути тільки політичною і він не повинен балотуватися на наступний термін.
Натомість 30% переконані, що ніяких доказів його причетності не встановлено – він знову може балотуватися.
Довідково
Опитування не проводилось в АР Крим, на території Луганської області, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
У дослідженні методом дослідження особисте інтерв'ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI) взяли участь 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль