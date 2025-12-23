Ткач розповів, як знайшов Міндіча в Ізраїлі: "Йому тут зручно, не готовий повертатись"
Журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач поділився подробицями, як знайшов підозрюваного в корупції бізнесмена-втікача, співвласника студії "Квартал-95" Тімур Міндіч.
Про це він розповів на каналі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Вдалося поспілкуватися
Ткач розповів, що йому вдалося поспілкуватися з Міндічем.
"Ми підійшли до Міндіча на пляжі, далеко від його дому, наскільки я розумію. Тому втікати було нікуди, довелося з нами поспілкуватись",- сказав журналіст.
За словами Ткача, бізнесмен отримав інформацію про приїзд знімальної групи "УП", тому вирішив максимально обмежити свою публічність, зокрема, припинив відвідувати ресторани та магазини, а під час прогулянок почав носив окуляри та шапку.
Вся родина теж в Ізраїлі
"Наскільки ми знаємо від наших джерел, його родина приїхала в Ізраїль вже після нього. Тож наразі вся сім'я тут, діти ходять в школу, у них все нормально", - розповів Ткач.
Міндіч не готовий повертатися
На запитання, що розповів в інтерв'ю Міндіч і чи готовий він повертатися, щоб дати свідчення НАБУ, Ткач відповів:
"Я вважаю, що він не готовий повертатись. Йому тут зручно, маючи ізраїльське громадянство. Дуже рідко коли Ізраїль екстрадував своїх громадян".
Водночас Ткач вважає, що у разі, якщо ФБР зацікавиться питанням екстрадиції Міндіча, то Ізраїль може видати його США.
"Наскільки мені відомо, Міндіч не перебуває у міжнародному розшуку", - зазначив розслідувач.
Ткач додав, що цього тижня редакція "УП" опублікує сюжет про те, як їй вдалося відшукати Міндіча в Ізраїлі.
- Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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і слідства😡