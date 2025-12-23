Ткач розповів, як знайшов Міндіча в Ізраїлі: "Йому тут зручно, не готовий повертатись"

Журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач поділився подробицями, як знайшов підозрюваного в корупції бізнесмена-втікача, співвласника студії "Квартал-95" Тімур Міндіч.

Про це він розповів на каналі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Вдалося поспілкуватися

Ткач розповів, що йому вдалося поспілкуватися з Міндічем.

"Ми підійшли до Міндіча на пляжі, далеко від його дому, наскільки я розумію. Тому втікати було нікуди, довелося з нами поспілкуватись",- сказав журналіст.

За словами Ткача, бізнесмен отримав інформацію про приїзд знімальної групи "УП", тому вирішив максимально обмежити свою публічність, зокрема, припинив відвідувати ресторани та магазини, а під час прогулянок почав носив окуляри та шапку.

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Вся родина теж в Ізраїлі

"Наскільки ми знаємо від наших джерел, його родина приїхала в Ізраїль вже після нього. Тож наразі вся сім'я тут, діти ходять в школу, у них все нормально", - розповів Ткач.

Міндіч не готовий повертатися

На запитання, що розповів в інтерв'ю Міндіч і чи готовий він повертатися, щоб дати свідчення НАБУ, Ткач відповів:

"Я вважаю, що він не готовий повертатись. Йому тут зручно, маючи ізраїльське громадянство. Дуже рідко коли Ізраїль екстрадував своїх громадян".

Водночас Ткач вважає, що у разі, якщо ФБР зацікавиться питанням екстрадиції Міндіча, то Ізраїль може видати його США.

"Наскільки мені відомо, Міндіч не перебуває у міжнародному розшуку", - зазначив розслідувач.

Ткач додав, що цього тижня редакція "УП" опублікує сюжет про те, як їй вдалося відшукати Міндіча в Ізраїлі.

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Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.

Міндічгейт

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