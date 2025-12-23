Ткач рассказал, как нашел Миндича в Израиле: "Ему здесь удобно, он не готов возвращаться"

Журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач поделился подробностями, как нашел подозреваемого в коррупции беглого бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.

Об этом он рассказал на канале "УП".

Удалось пообщаться

Ткач рассказал, что ему удалось пообщаться с Миндичем.

"Мы подошли к Миндичу на пляже, далеко от его дома, насколько я понимаю. Поэтому бежать было некуда, пришлось с нами пообщаться", - сказал журналист.

По словам Ткача, бизнесмен получил информацию о приезде съемочной группы "УП", поэтому решил максимально ограничить свою публичность, в частности, перестал посещать рестораны и магазины, а во время прогулок начал носить очки и шапку.

Вся семья тоже в Израиле

"Насколько мы знаем от наших источников, его семья приехала в Израиль уже после него. Так что сейчас вся семья здесь, дети ходят в школу, у них все нормально", - рассказал Ткач.

Миндич не готов возвращаться

На вопрос, что рассказал в интервью Миндич и готов ли он возвращаться, чтобы дать показания НАБУ, Ткач ответил:

"Я считаю, что он не готов возвращаться. Ему здесь удобно, имея израильское гражданство. Очень редко Израиль экстрадировал своих граждан".

В то же время Ткач считает, что в случае, если ФБР заинтересуется вопросом экстрадиции Миндича, то Израиль может выдать его США.

"Насколько мне известно, Миндич не находится в международном розыске", - отметил расследователь.

Ткач добавил, что на этой неделе редакция "УП" опубликует сюжет о том, как ей удалось отыскать Миндича в Израиле.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Миндичгейт

