Ткач рассказал, как нашел Миндича в Израиле: "Ему здесь удобно, он не готов возвращаться"
Журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач поделился подробностями, как нашел подозреваемого в коррупции беглого бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.
Об этом он рассказал на канале "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Удалось пообщаться
Ткач рассказал, что ему удалось пообщаться с Миндичем.
"Мы подошли к Миндичу на пляже, далеко от его дома, насколько я понимаю. Поэтому бежать было некуда, пришлось с нами пообщаться", - сказал журналист.
По словам Ткача, бизнесмен получил информацию о приезде съемочной группы "УП", поэтому решил максимально ограничить свою публичность, в частности, перестал посещать рестораны и магазины, а во время прогулок начал носить очки и шапку.
Вся семья тоже в Израиле
"Насколько мы знаем от наших источников, его семья приехала в Израиль уже после него. Так что сейчас вся семья здесь, дети ходят в школу, у них все нормально", - рассказал Ткач.
Миндич не готов возвращаться
На вопрос, что рассказал в интервью Миндич и готов ли он возвращаться, чтобы дать показания НАБУ, Ткач ответил:
"Я считаю, что он не готов возвращаться. Ему здесь удобно, имея израильское гражданство. Очень редко Израиль экстрадировал своих граждан".
В то же время Ткач считает, что в случае, если ФБР заинтересуется вопросом экстрадиции Миндича, то Израиль может выдать его США.
"Насколько мне известно, Миндич не находится в международном розыске", - отметил расследователь.
Ткач добавил, что на этой неделе редакция "УП" опубликует сюжет о том, как ей удалось отыскать Миндича в Израиле.
- Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
