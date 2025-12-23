РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Миндич уехал из Украины Миндичгейт
5 279 33

Ткач рассказал, как нашел Миндича в Израиле: "Ему здесь удобно, он не готов возвращаться"

Міндіч

Журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач поделился подробностями, как нашел подозреваемого в коррупции беглого бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.

Об этом он рассказал на канале "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удалось пообщаться 

Ткач рассказал, что ему удалось пообщаться с Миндичем.

"Мы подошли к Миндичу на пляже, далеко от его дома, насколько я понимаю. Поэтому бежать было некуда, пришлось с нами пообщаться", - сказал журналист.

По словам Ткача, бизнесмен получил информацию о приезде съемочной группы "УП", поэтому решил максимально ограничить свою публичность, в частности, перестал посещать рестораны и магазины, а во время прогулок начал носить очки и шапку.

Читайте также: Журналист Ткач о поисках Миндича в Израиле: Прячется и выходит на улицу, максимально изменив внешность

Вся семья тоже в Израиле 

"Насколько мы знаем от наших источников, его семья приехала в Израиль уже после него. Так что сейчас вся семья здесь, дети ходят в школу, у них все нормально", - рассказал Ткач.

Миндич не готов возвращаться

На вопрос, что рассказал в интервью Миндич и готов ли он возвращаться, чтобы дать показания НАБУ, Ткач ответил:

"Я считаю, что он не готов возвращаться. Ему здесь удобно, имея израильское гражданство. Очень редко Израиль экстрадировал своих граждан".

В то же время Ткач считает, что в случае, если ФБР заинтересуется вопросом экстрадиции Миндича, то Израиль может выдать его США.

"Насколько мне известно, Миндич не находится в международном розыске", - отметил расследователь.

Ткач добавил, что на этой неделе редакция "УП" опубликует сюжет о том, как ей удалось отыскать Миндича в Израиле. 

Читайте также: Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос

  • Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Миндичгейт

Читайте также: НАБУ исследует, кто и как способствовал выезду Миндича из Украины, - детектив Абакумов

Автор: 

Израиль (2135) Ткач Михаил (147) Миндич Тимур (175)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Обікрав українців і на історичну батьківщину. Для цих поців Україна це бізнес проєкт.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:29 Ответить
+15
Таких нелюдів , як Міндіч і його покровителів ,
потрібно вішати на фонарних стовпах без суду
і слідства😡
показать весь комментарий
23.12.2025 01:57 Ответить
+10
показать весь комментарий
23.12.2025 01:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обікрав українців і на історичну батьківщину. Для цих поців Україна це бізнес проєкт.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:29 Ответить
Таких нелюдів , як Міндіч і його покровителів ,
потрібно вішати на фонарних стовпах без суду
і слідства😡
показать весь комментарий
23.12.2025 01:57 Ответить
ТИ щас на Zепепесидента батон крошиш ...
показать весь комментарий
23.12.2025 04:15 Ответить
Вони точно не поци.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:29 Ответить
ПОЦ
(-а) ч.; мол., жрм; зневажл., лайл. Дуже погана й нешанована людина. Тоді хутчіш, ніж кролик вздрочить, наш дідусь сивенький прийомами кон-фу виймає серце в поца із грудей (Л. Подерв'янський, Король Літр); Такий думає, як у нього стоїть, то він вже король. А він - поц, і все тут, просто козел! (Ю. Покальчук, Те, що на споді). ПСУМС, 56. // крим. Дурень. Проживати написане - це не бути поцом, посміховиськом, а жити, як кожному Бог виділив у житті (Книжник, 2001, № 7). ЯБМ, 2, 223.
Віспяний поц, мол. Те саме. Пензлюй, віспяний поц, і не показуйся, поки не наберешся розуму (А. Морговський, Смерть у Золотих Пісках).
■ З їдиш: pots - чоловічий статевий орган.
показать весь комментарий
23.12.2025 03:37 Ответить
Так він шановна людина.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:24 Ответить
Шанована ким? Такими ж бандюками, як і він, котрі заздрять йому, шо зміг накрасти купу бабла у громадян воюючої країни (у т.ч. й у військових)?
показать весь комментарий
23.12.2025 08:34 Ответить
Українцями,бо дають себе облупошити.Навіщо громадяни їх приводять до влади.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:18 Ответить
Міндічу допоміг тікати від покарання, зеленський разом з єриаком і керовніками УДО та ДержПрикСлужби !!
показать весь комментарий
23.12.2025 03:09 Ответить
Зараз ми живемо в такі часи що якщо когось не знаходять то це означає що не шукають.
показать весь комментарий
23.12.2025 03:52 Ответить
Це ж треба бути такому дурневі… Йому погранци дали сигнал залягти, бо їдуть слідопити, а воно ж не може вдома всидіти - гроші печуть ляшку, нада тратіть,шикувать привик. Нє щоб у підвал і травою притруситись, лазить воно… А потім буде жаліться, що хтось там цілився.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:30 Ответить
Хай ходе і всьго боїться, кожного шороху, кожного скрипу вночі дома, кожного незнайомця на вулиці. Страх - це головна емоція всього його майбутнього жалюгідного життя.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:24 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 01:49 Ответить
безкоштовні квитки на виставу "подивитись на міндіча" у нас видають тільки журналістам.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:10 Ответить
Суддю Чауса, зеленський з групою осіб, змогли в Україну привезти з Молдови в одних трусах, а тут, свого ж корєша-подєльніка, не привезти??
показать весь комментарий
23.12.2025 03:12 Ответить
якщо міндіч за певні гарантії пообіцяє дати залізні покази про те що Порошенко приймав участь у схемі "шлакбаум", то саша поклад міндіча і в трусєлях з Ізраілю привезе.
показать весь комментарий
23.12.2025 03:33 Ответить
міндіч отримав можливість красти в таких масштабах тільки завдяки зеленському
показать весь комментарий
23.12.2025 03:00 Ответить
Ткач про Міндіча в Ізраїлі: "Йому тут зручно, не готовий повертатись".
Михайло Ткач з'їздив в Ізраїль та розкрив Секрет Полішенеля!
Дякуємо пану Михайлу за невтомну працю!
показать весь комментарий
23.12.2025 05:34 Ответить
Ти забув сказати, що за ті гроші можна було купити пару дронів, ну і т.д.
показать весь комментарий
23.12.2025 06:38 Ответить
Ізраїль, тобіш Нетанягу і ху..ло це дракон двуголовмй... експерти твердять, що операція Хамас на Ізраїль була як план ху...ла Нетаньягу і Хамас...Після тієї атака США великі запаси віддали Тель-Авіву..Україні потім поставки зброї призупиняли... В Ізраїлі тільки один політик сміливо сказав, що за цією атакою стоїть Кремль..Інші вирішили не портити імідж "великої" держави. яка без США немає можливості воювати з Хамас
показать весь комментарий
23.12.2025 05:46 Ответить
Ткач каже що Міндич не перебуває в міжнародному розшуку.Питання до НАБУ:"Чому?Існує договорняк з ЗЕленським ,Єрмаком?"
показать весь комментарий
23.12.2025 06:28 Ответить
Просрочений усю цю гниль притягнув
показать весь комментарий
23.12.2025 06:37 Ответить
За то менор понаставляли замість ялинок по містах! Мітять територію!
показать весь комментарий
23.12.2025 06:46 Ответить
Міндіч повинен повторити долю портнова.
показать весь комментарий
23.12.2025 06:49 Ответить
На самперед в теперешньому контексті вартість міндіча і ко на тепер це великі руїниї в Україні, це горе та біль, це в першу чергу -смерть багатьох людей, в тому чеслі і дітей. Тому і рахуйте який вирок повинен бути, чому це лайно повинно тепер десь в Херсоні з мосінки по шахедах стріляти, десь за ногу прикований до якогось цивільного судна у порту, а не ходити теплими вулицями Ізраіщю. Но це в якоїсь казці, реалії інщі. Такі як міндіч мало чим відріз6яються від путлера та його кодли, міндичи теж вбивці Украї5и як і путлєр.путлер напав , але вбиває тут він та такі як міндіч.
показать весь комментарий
23.12.2025 07:37 Ответить
ЯК можна спілкуватись с такою потворою???
я б йому хоч ніс зламав...
шо ви за куколди?
показать весь комментарий
23.12.2025 08:21 Ответить
А Умєрова "відшукають" в Турції?? Тільки "не підозрюваний снайпер" Єрмак, як "невловимий Джо" продовжує "боротьбу" за .....бюджет України!! Яка сила волі!! Незламний дух!! Його в двері,в він у вікно!!
показать весь комментарий
23.12.2025 08:51 Ответить
Там таких *******. Жидва як і цигани - побільше накрасти в інших людей і можна повертатись до своїх.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:03 Ответить
Не вірю, що зеля нічого не знав. Не вірю!
показать весь комментарий
23.12.2025 09:39 Ответить
просто його СБУ погано ховає
показать весь комментарий
23.12.2025 09:56 Ответить
А, там що не їздять на електро самокатах?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:07 Ответить
Чи макарови закінчилися.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:31 Ответить
Ахент массати. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.12.2025 10:29 Ответить
 
 