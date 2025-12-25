Первое заседание рабочей группы по выборам в Украине состоится 26 декабря
Первое заседание рабочей группы по подготовке законов о проведении выборов во время войны состоится 26 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью председателя рабочей группы, первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко для "Интерфакс-Украина".
- Заседание запланировано на 13:00 в формате онлайн.
Состав и задачи рабочей группы
В группу входят по два представителя от каждой парламентской фракции и группы, около десяти представителей ключевых общественных организаций, а также члены органов исполнительной власти и силовых структур.
Основная задача рабочей группы - подготовить законодательные предложения для проведения выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период.
"Сейчас в состав рабочей группы уже вовлечено около 60 человек. Также возможно будут присоединяться люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", - добавил Корниенко.
Восстановление "Государственного реестра избирателей"
23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, такой шаг является одним из базовых условий проведения любых выборов.
"Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - добавил он.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
всі майбутні президенти зараз на війні.
Знову ублюдків обирати зажирілих????
Окрім медійно розкручених барбершопних командирів гімномарафону.
Поганяти дурку. Така вказівка була від Осла.
Хочете вибори- нате вам вибори. Будуть засідати в пивбарі скільки скільки потрібно.
Тупєнький народєц напевно забуває що нормальні чесні вибори це не просто процес викидання бумажки в урну. Нормальні демократичні вибори це насамперед ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕСС. Агітація, рівний і вільний доступ до ЗМІ, мітинги, збори, зустрічі і все таке. Як вони хочуть забезпечити це десяткам тисяч людей в окопах? Як вони збираються проводити массові зібрання при постійних повітряних тривогах?
Так що не переймайся тою дурнею.
щоби під шумок ,
скориставшись цією ситуацією і безладом в краіні ,
кацапи нас накрили всіма засобами , які у них є !!😡
А тут диви як забігали зелені таргани-організатори виборів без вибору.