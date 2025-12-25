РУС
Первое заседание рабочей группы по выборам в Украине состоится 26 декабря

Корниенко анонсировал первое заседание по выборам в Украине

Первое заседание рабочей группы по подготовке законов о проведении выборов во время войны состоится 26 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью председателя рабочей группы, первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко для "Интерфакс-Украина".

  • Заседание запланировано на 13:00 в формате онлайн. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формат телемарафона "Единые новости" в случае выборов потребует изменений, - ЦИК

Состав и задачи рабочей группы

В группу входят по два представителя от каждой парламентской фракции и группы, около десяти представителей ключевых общественных организаций, а также члены органов исполнительной власти и силовых структур.

Основная задача рабочей группы - подготовить законодательные предложения для проведения выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период.

"Сейчас в состав рабочей группы уже вовлечено около 60 человек. Также возможно будут присоединяться люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", - добавил Корниенко. 

Читайте также: Партии Залужного, Зеленского и Порошенко лидируют в электоральных симпатиях украинцев, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Восстановление "Государственного реестра избирателей"

23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".

По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, такой шаг является одним из базовых условий проведения любых выборов.

"Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о выборах во время войны будет одноразовым, - Стефанчук

Предстоящие выборы в Украине

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
  • В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.

Читайте также: Зеленский: "Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло"

выборы (24876) Корниенко Александр (662) война в Украине (7344)
+9
це пздц...ворог в цю хвилину Запоріжжя обстрілює,а вони про вибори.мабуть таки ****** справи в путіна - вирішив виборами під дулом автомата додавити Україну.
25.12.2025 22:19 Ответить
+8
Гундосий всі хотєлки плєшивого кинувся виконувати, а вибори через дію це його мрія. На нари, а не на вибори. Ти війну велику привів в Україну і винен в загибелі сотні тисяч людей.
25.12.2025 22:18 Ответить
+4
Я шось не поняв, у нас мир настав чи що? Демобілізація об'явлена? Я наприклад хочу балотуватися. Як мені це зробити будучі військовослужбовцем? Агітацією займатися, і все таке. Може мене хочуть лишити конституційних прав? ВЖЕ лишили впринципі, але потролити ж якось треба? Зайвий раз нагадати ублюдочній спільноті що вибори будуть недійсні і все таке. Пох хто на них преможе - якщо хоч когось обмежать у правах, вони будуть недійсними.
Тупєнький народєц напевно забуває що нормальні чесні вибори це не просто процес викидання бумажки в урну. Нормальні демократичні вибори це насамперед ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕСС. Агітація, рівний і вільний доступ до ЗМІ, мітинги, збори, зустрічі і все таке. Як вони хочуть забезпечити це десяткам тисяч людей в окопах? Як вони збираються проводити массові зібрання при постійних повітряних тривогах?
25.12.2025 23:08 Ответить
Ішак рветься в бій.
25.12.2025 22:18 Ответить
знову будеш за нього голосувати?
25.12.2025 22:47 Ответить
Запах грошей й відчуття майбутьної влади затьмарив й те що в Україні війна.
25.12.2025 22:18 Ответить
Декілька днів тому, хтось в рф сказав, що типу "електронні вибори" в Україні - це погано, вони можуть бути сфальсифіковані і т.п. І одразу, всілякі офісні тгканали, кинулись розповсюджувати це. Типу, якщо рф проти, то значить все прекрасно, треба проводити "електронні вибори"! А всі хто проти - "агенти кремля"...
25.12.2025 22:27 Ответить
коли кацапи у 2014 му році окупували Крим та Донбас вобше війною не значилось. якесь АТО з якімись терористами. так що не все так однозначно хто привів
25.12.2025 22:31 Ответить
А ***** тут нідочого? Війну привів бєглий зек, якого ***** за допомогою прокацапленого насілєнія південного сходу України і поставив смотрящим для підготовки до здачі. Що він успішно і робив всі три роки. Потім спровокував Майдан, а далі все знаєш...
25.12.2025 23:26 Ответить
Як вони уявляють вибори? Я ніяк, яким чином? Якщо тільки через дію то це буде 100 відсотків шахрайство
25.12.2025 22:20 Ответить
Без «Дії» теж буде 100% шахрайство. Кагалові при владі дуже сподобалося.
25.12.2025 22:27 Ответить
Дія, ****. Вибори це не просто процес викидання бумажки в урну. Чи натискання кнопки а дії. Нормальні демократичні вибори це насамперед ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕСС. Агітація, рівний і вільний доступ до ЗМІ, мітинги, збори, зустрічі і все таке. Як вони хочуть забезпечити це десяткам тисяч людей в окопах? Як вони збираються проводити массові зібрання при постійних повітряних тривогах?
25.12.2025 23:11 Ответить
Кластер драфт таймінг та інші розумні слова для рехверендуму про той, території. Скільки територій віддамо москалям (назвемо це демілітарізованою та нейтральною зоною, щоб дупа сильно не палала). П.С. Після виборів головне не дать Зеленському злинять, щоб потім не гавкав із-за бугра, разом з Міндичем, як Янукович.
25.12.2025 22:21 Ответить
баби будуть???
25.12.2025 22:21 Ответить
Безкутна, Сюмар, може ще Данілюк-Єрмолаєва піде в політику, та Алахвердієва повернеться.
25.12.2025 22:31 Ответить
25.12.2025 22:23 Ответить
Подоляче , йдеш на......уй разом зі своїм чортом - боневтіком !!
25.12.2025 23:31 Ответить
У випадку проведення виборів замєс серед політсил обіцяє бути славний, срач межи українців буде крутіший ніж в УНР свого часу 🤔
25.12.2025 22:30 Ответить
конечно ) там же 800ккк баксов светит на восстановление и вступление в ЕС у будущего президента, битва будет не за жизнь а насмерть
25.12.2025 22:32 Ответить
голосувати треба лише за тих проукраїнських кандидатів, які будуть проти завезення сюди мігрантів, і які створять ядерну зброю
25.12.2025 22:32 Ответить
тогда тебя с Голландии тоже нельзя впускать и давать голосовать
25.12.2025 22:34 Ответить
а я в Україні.
25.12.2025 22:40 Ответить
Хто буде відповідати за ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ ???? "Єксперти" боти,провокатори,тупі барани---ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ Досить вже жити "по приколу" і беззаконні. На "всідку" --яка може "Дія",коли в Конституція,особисте голосування Я вже не говорю,що це шахрайска програма.Що может наголосувати --утікач ,особливо хто не збирається повертатись в Україну--та йому байдуже. Всі втікачі--не проживають декілька років в Україні--потрібно не менше 5 років А чисто організаційні питання? Чи баранам і запродавцям ----"до лампочки"
25.12.2025 22:34 Ответить
які вибори ???
всі майбутні президенти зараз на війні.
Знову ублюдків обирати зажирілих????
25.12.2025 22:40 Ответить
Залужный в Лондоне! или он скоро скажет Лондон гудбай ?
25.12.2025 22:47 Ответить
Це хто на війні? Хоч декілька кандидатур героїв.
Окрім медійно розкручених барбершопних командирів гімномарафону.
25.12.2025 23:00 Ответить
та чого нервуватися , вибори зеленський чорт проведе ,заморачуватися не треба ,буде єдинний кандидат сам 🤡...і довічна влада в кішені ...все як обіцяв по приколу...
25.12.2025 22:43 Ответить
знову будеш за нього голосувати ?
25.12.2025 22:48 Ответить
котику тобі нех...робити ? займись гегієною ...чи зміна серед таких ботів як ти набридла ? тобі на туди ...
25.12.2025 23:00 Ответить
ненависть до Зе це прихована форма заздрощів
25.12.2025 23:32 Ответить
Та то корнієнко- барило зібрався з друзями та корабельними соснами посмоктати пивка.
Поганяти дурку. Така вказівка була від Осла.
Хочете вибори- нате вам вибори. Будуть засідати в пивбарі скільки скільки потрібно.
25.12.2025 22:56 Ответить
З такими пройо@ами як в Гуляйполі і Сумській області не буде ні перемирʼя ні виборів.
25.12.2025 23:04 Ответить
Та спокійно. Ніяких виборів не буде. Поки Осел на троні. А поки він на троні- закінчиться Україна. І знову питання виборів відпаде само собою.
Так що не переймайся тою дурнею.
25.12.2025 23:15 Ответить
Видно , що зелена мразота таки збирається йти на вибори і
щоби під шумок ,
скориставшись цією ситуацією і безладом в краіні ,
кацапи нас накрили всіма засобами , які у них є !!😡
25.12.2025 23:28 Ответить
Ще позавчора шакали на утриманні ОПи волали, що про можливість виборів під час війни можуть говорити тільки агенти кремля.
А тут диви як забігали зелені таргани-організатори виборів без вибору.
25.12.2025 23:30 Ответить
можу тільки сказати ,шо вистава кварталу 95 ,в головній ролі шоблобородько ,погана, але народ України мусить її додивитися ,по приколу ,до кінця , та в останньому акті, побачити агонічні муки 🤡 , у збитому літаку ,який падає палаючи ...прямо на все казіно сн...мої побажання до Санти ...
25.12.2025 23:31 Ответить
 
 