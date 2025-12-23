Партии Залужного, Зеленского и Порошенко лидируют в электоральных симпатиях украинцев, - опрос. ИНФОГРАФИКА
В первую тройку партий, за которые готовы проголосовать украинцы на предстоящих выборах в Верховную Раду, вошли партии Валерия Залужного, Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Деловой столицы" совместно с New Image Groupe.
Подробности
Так, партию экс-главкома, а ныне - посла в Великобритании Валерия Залужного, готовы поддержать 13,2%.
Партию президента Зеленского - 11,1%, а партию "Европейская Солидарность" - 8,4%.
Отмечается, что рейтинги партий отличаются в пределах статистической погрешности.
Методология
Всего было опрошено 800 респондентов. География: Украина (кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированной АР Крым).
Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54% (без учета дизайн-эффекта).
це що таке?
цей народ проклятий.
всіх на фронт
заградотряди
генрали у британії сидять, сраку гріють та овсянку жеруть
кому вже потрібні ті старі пердуни,
що обвішані корупцією і дружбою з росією по вуха
і військовим та скинути зі шляху колишнє лайно.