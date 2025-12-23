РУС
2 037 36

Партии Залужного, Зеленского и Порошенко лидируют в электоральных симпатиях украинцев, - опрос. ИНФОГРАФИКА

За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду?

В первую тройку партий, за которые готовы проголосовать украинцы на предстоящих выборах в Верховную Раду, вошли партии Валерия Залужного, Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Деловой столицы" совместно с New Image Groupe.

Подробности

Так, партию экс-главкома, а ныне - посла в Великобритании Валерия Залужного, готовы поддержать 13,2%. 

Партию президента Зеленского - 11,1%, а партию "Европейская Солидарность" - 8,4%.

Читайте також: Доверие к США и НАТО в Украине снизилось вдвое за год, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что рейтинги партий отличаются в пределах статистической погрешности.

За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду?
Читайте также: Уровень доверия к Зеленскому несколько вырос, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Методология

Всего было опрошено 800 респондентов. География: Украина (кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированной АР Крым).

Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54% (без учета дизайн-эффекта).

ВР (29507) выборы (24872) Зеленский Владимир (23086) опрос (2998) Порошенко Петр (19694) Залужный Валерий (701)
+8
партія Залужного? 0_о
це що таке?
цей народ проклятий.
23.12.2025 11:48 Ответить
+4
Це просто піздєц.Ми приречені.Ми нація суїцидників.Спочатку наголосуємо а потім сумних пісень заспіваємо.Партія зе.....неіснуючі партії залужного,притули,буданова,азова....на скільки я не люблю "свободу" але партія люсі більший відсоток має.....Це вже крапка.
23.12.2025 11:51 Ответить
+4
Це якийсь сюр. Партій ще немає, більш того - взагалі невідомо, чи будуть якісь конкретні люди створювати ці партії та приймати участь у виборах, але вже проводяться якісь рейтингові опитування.
23.12.2025 11:52 Ответить
А чого Партія Третя Штурмова є, а Партії 103 ОБрТрО нема?
23.12.2025 11:48 Ответить
З цих опитувань стає сумно, влада Зеленського це влада корупціонерів, а її політичні конкуренти це такі самі корупціонери. А де нормальні партії, де Громадянська позиція Гриценка?
23.12.2025 11:59 Ответить
Корупціонери й брехуни всі, питання в тому, що хтось стриже вівцю, але хоч знає як її правильно годувати й як лікувати, а хтось просто стриже і пускає на м'ясо.
23.12.2025 12:13 Ответить
партія Залужного? 0_о
це що таке?
цей народ проклятий.
23.12.2025 11:48 Ответить
дебіли сер
23.12.2025 12:10 Ответить
Голосуйте за партию "55 ОАБр". Все равно пздц.
23.12.2025 11:50 Ответить
А гречку даватимуть?
23.12.2025 11:52 Ответить
Яке це опитування..пан Залужний не створював партії і не має ніяких політичних амбіцій..Це особа відсторонена від політичних подій в Україні...Така особа що під час війни гріється в теплому кабінеті у Британії немає права приймати участь у виборах в державі що воює за своє існування!!!!
23.12.2025 11:50 Ответить
а зеле почему можно?сидит себе в бункере или по заграницам шастает. шашлык,миндичгейт,велике крадивництво и многое другое можно еще вспомнить...
23.12.2025 11:55 Ответить
Де ви грієте свої мізки з правами на.., Сєргєй?!!!!😒
23.12.2025 12:10 Ответить
Люди обирають не політичні програми, а вождя нації
23.12.2025 11:50 Ответить
Це просто піздєц.Ми приречені.Ми нація суїцидників.Спочатку наголосуємо а потім сумних пісень заспіваємо.Партія зе.....неіснуючі партії залужного,притули,буданова,азова....на скільки я не люблю "свободу" але партія люсі більший відсоток має.....Це вже крапка.
23.12.2025 11:51 Ответить
Це якийсь сюр. Партій ще немає, більш того - взагалі невідомо, чи будуть якісь конкретні люди створювати ці партії та приймати участь у виборах, але вже проводяться якісь рейтингові опитування.
23.12.2025 11:52 Ответить
що це за висір?
23.12.2025 11:52 Ответить
партія Залужного на цей час це вигадка медіа. Хто замовник цього фейку про цю партію?
23.12.2025 11:52 Ответить
Які поци істоти тварини голосують за оцього потужнього відправника двушок?! Покажіть мені їх.
23.12.2025 11:52 Ответить
Немає ніякої партії Залужного, Буданова, Третьої штурмової і тп.і ніяких виборів в найближчому часі не буде, не забивайте людям голову подібною туфтою!
23.12.2025 11:53 Ответить
Є нетуфтова партія Зеленського!
23.12.2025 12:14 Ответить
скажіть нарешті ,як називається партія Залужного ? хто голова , скільки членів , яка програма ?
23.12.2025 11:54 Ответить
я тобі зараз провангую

всіх на фронт
заградотряди
генрали у британії сидять, сраку гріють та овсянку жеруть
23.12.2025 12:11 Ответить
Дебіли , а ви теж опитали і хлопців в окопах? Чи тільки в тилах? Клоунада і фікція як і "вибори" під час війни, народ не визнає їх.
23.12.2025 11:54 Ответить
Понапридумували партій
23.12.2025 11:55 Ответить
Я розумію що можна пофантазувати. Але хіба є партія Залужного, Буданова, Азова? Що за партії Притули, Дристовича? Хто входять в ці партії, який їх склад? Може все ж таки рейтинги складати з зареєстрованних партій? Мені здається (можливо помиляюсь) цей рейтинг складався таким чином, щоб максимально розмити рейтинг партії "Європейська Солідарність". Про СН не пишу, бо вони і так обіс@@лись по самі вуха.
23.12.2025 11:55 Ответить
йди в сра... зі своєю Єс.
кому вже потрібні ті старі пердуни,
що обвішані корупцією і дружбою з росією по вуха
23.12.2025 11:58 Ответить
Зебілів тут не ******* ..так що в сраку йде Марта
23.12.2025 12:04 Ответить
Ви впеагені, що дойчі вас підтримаютб у питанні виходу з ЄС? Ви за АдН?
23.12.2025 12:10 Ответить
потрібно об"єднатись націоналістам
і військовим та скинути зі шляху колишнє лайно.
23.12.2025 11:55 Ответить
То ви про Ангелу Меркель, чи вже про Мерца? 🤔
23.12.2025 12:08 Ответить
А що таке партія Залужного ? Він наче нічого не створював..
23.12.2025 12:01 Ответить
Партія Залужного, Буданова.,Притули, а хто є членами цих партії? Де план програми роботи цих партій? Хтось знає? Цей народ не може жити, щоб не наступати на граблі, Янукович, Зеленський, може хай ще пес Патрон свою партію створити і піде на вибори? ні, ну ,а що "хуже не будет".
23.12.2025 12:01 Ответить
Де партія Пса Патрона?
23.12.2025 12:03 Ответить
А де партія стерненка?
23.12.2025 12:10 Ответить
23.12.2025 12:12 Ответить
Украинской нации с таким народом походу все,. писец.
23.12.2025 12:11 Ответить
В итоге "выиграет" партия Буданова. Без выборов. Но все збс.
23.12.2025 12:13 Ответить
ЗМІ---є одним із винуватців бардаку в Україні. Що ви запроданці робите.Де ви бачите ті партії які ви намалювали---їх в природі НЕ ІСНУЄ.
23.12.2025 12:13 Ответить
 
 