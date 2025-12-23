Партии Залужного, Зеленского и Порошенко лидируют в электоральных симпатиях украинцев, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В первую тройку партий, за которые готовы проголосовать украинцы на предстоящих выборах в Верховную Раду, вошли партии Валерия Залужного, Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Деловой столицы" совместно с New Image Groupe.

Подробности

Так, партию экс-главкома, а ныне - посла в Великобритании Валерия Залужного, готовы поддержать 13,2%.

Партию президента Зеленского - 11,1%, а партию "Европейская Солидарность" - 8,4%.

Отмечается, что рейтинги партий отличаются в пределах статистической погрешности.





Методология

Всего было опрошено 800 респондентов. География: Украина (кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированной АР Крым).

Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54% (без учета дизайн-эффекта).

