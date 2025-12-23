УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7621 відвідувач онлайн
Новини Рейтинги партій
8 591 134

Партії Залужного, Зеленського та Порошенка лідирують в електоральних симпатіях українців, - опитування. ІНФОГРАФІКА

За кого українці готові проголосувати на виборах у Раду?

До першої трійки партій, за які готові проголосувати українці на майбутніх виборах до Верховної Ради увійшли партії Валерія Залужного, Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Ділової столиці" разом з New Image Groupe.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, партію ексголовкома, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного готові підтримати 13,2%. 

Партію президента Зеленського - 11,1%, а партію "Європейська Солідарність" - 8,4%.

Читайте також: Довіра до США та НАТО в Україні знизилась вдвічі за рік, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що рейтинги партій відрізняються в межах статистичної похибки.

За кого українці готові проголосувати на виборах у Раду?
За кого українці готові проголосувати на виборах у Раду?

Читайте також: Рівень довіри до Зеленського дещо зріс, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Всього було опитано 800 респондентів.Географія: Україна (крім населених пунктів на тимчасово окупованих територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим).

Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 3,54% (без урахування дизайн-ефекту).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тільки 7% читачів "Цензор.НЕТ" вірять, що нинішній етап перемовин завершиться миром. 72% не вірять у перемовини взагалі, - опитування

Автор: 

ВР (15196) вибори (6802) Зеленський Володимир (28298) опитування (2214) Порошенко Петро (14977) Залужний Валерій (810)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Це просто піздєц.Ми приречені.Ми нація суїцидників.Спочатку наголосуємо а потім сумних пісень заспіваємо.Партія зе.....неіснуючі партії залужного,притули,буданова,азова....на скільки я не люблю "свободу" але партія люсі більший відсоток має.....Це вже крапка.
показати весь коментар
23.12.2025 11:51 Відповісти
+24
А чого Партія Третя Штурмова є, а Партії 103 ОБрТрО нема?
показати весь коментар
23.12.2025 11:48 Відповісти
+22
Це якийсь сюр. Партій ще немає, більш того - взагалі невідомо, чи будуть якісь конкретні люди створювати ці партії та приймати участь у виборах, але вже проводяться якісь рейтингові опитування.
показати весь коментар
23.12.2025 11:52 Відповісти

Завантаження...

 
 