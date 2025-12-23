Партії Залужного, Зеленського та Порошенка лідирують в електоральних симпатіях українців, - опитування. ІНФОГРАФІКА
До першої трійки партій, за які готові проголосувати українці на майбутніх виборах до Верховної Ради увійшли партії Валерія Залужного, Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Ділової столиці" разом з New Image Groupe.
Подробиці
Так, партію ексголовкома, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного готові підтримати 13,2%.
Партію президента Зеленського - 11,1%, а партію "Європейська Солідарність" - 8,4%.
Зазначається, що рейтинги партій відрізняються в межах статистичної похибки.
Методологія
Всього було опитано 800 респондентів.Географія: Україна (крім населених пунктів на тимчасово окупованих територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим).
Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 3,54% (без урахування дизайн-ефекту).
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