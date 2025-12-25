Перше засідання робочої групи щодо виборів в Україні відбудеться 26 грудня

Перше засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться 26 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю голови робочої групи, першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка для "Інтерфакс-Україна".

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Засідання заплановане на 13:00 у форматі онлайн.

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Склад та завдання робочої групи

До групи входять по два представники від кожної парламентської фракції та групи, близько десяти представників ключових громадських організацій, а також члени органів виконавчої влади та силових структур.

Основне завдання робочої групи - підготувати законодавчі пропозиції для проведення виборів та референдумів під час воєнного стану і в повоєнний період.

"Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь", - додав Корнієнко.

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Відновлення "Державного реєстру виборців"

23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".

За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, такий крок є однією з базових умов проведення будь-яких виборів.

"Війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - додав він.

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Майбутні вибори в Україні

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.

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