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У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану, - Арахамія
Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорення питання
За його словами, обговорення відбуватиметься на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.
"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", - уточнив Арахамія.
Питання виборів
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
Топ коментарі
+18 igor Naumthyc
показати весь коментар22.12.2025 12:51 Відповісти Посилання
+17 Tema9
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+12 Dic Dolovo
показати весь коментар22.12.2025 13:12 Відповісти Посилання
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