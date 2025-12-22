У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану, - Арахамія

Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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Обговорення питання

За його словами, обговорення відбуватиметься на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

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"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", - уточнив Арахамія.

Питання виборів

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

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