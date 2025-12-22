В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения, - Арахамия
Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по оперативному рассмотрению вопроса о проведении возможных выборов президента Украины во время военного положения.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
Обсуждение вопроса
По его словам, обсуждение будет проходить на базе профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов.
"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", - уточнил Арахамия.
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы.В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
