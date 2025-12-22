РУС
Новости Выборы во время войны
В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения, - Арахамия

арахамія

Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по оперативному рассмотрению вопроса о проведении возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

Обсуждение вопроса

По его словам, обсуждение будет проходить на базе профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы во время военного положения невозможны, - Порошенко

"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ", - уточнил Арахамия.

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы.В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Читайте также: Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин

Автор: 

ВР (29505) выборы (24868) Арахамия Давид (1004)
+10
Посягання на Конституційний лад вчинене групою осіб за попередньою змовою!
22.12.2025 12:51 Ответить
+9
Значить вирішили фальсифікувати вибори через Дію.
22.12.2025 12:45 Ответить
+5
Абхаз -іди *****. В Україні є Закон і Конституція, які регулюють проведення виборів.
22.12.2025 13:12 Ответить
Значить вирішили фальсифікувати вибори через Дію.
22.12.2025 12:45 Ответить
В дурдомі знову день відкритих дверей
22.12.2025 12:47 Ответить
Посягання на Конституційний лад вчинене групою осіб за попередньою змовою!
22.12.2025 12:51 Ответить
22.12.2025 12:54 Ответить
Вибори, вибори...
Кандидати -підори.
22.12.2025 12:56 Ответить
*зелені кандидати 3,14дори
22.12.2025 12:58 Ответить
Хламідія(арахамі) як каже "Зола" вам вже треба "думати про душу" так як народ України-вас потвор "просто лінчує" ЗА ВСЕ
22.12.2025 13:01 Ответить
🤮🤮🤮
22.12.2025 13:08 Ответить
Пздц
22.12.2025 13:12 Ответить
А група, яка буде доводити математику, що 2+2=5, не готується??!
22.12.2025 13:12 Ответить
Підрахуй ківалов у них уже є недарма ж пенсію йому таку платять
22.12.2025 13:26 Ответить
Абхаз -іди *****. В Україні є Закон і Конституція, які регулюють проведення виборів.
22.12.2025 13:12 Ответить
22.12.2025 13:16 Ответить
Путин давит страну извне, а зеленые разваливают изнутри. Какие выборы, когда треть населения за гроаницей, а военные - в окопах. Конституция запрещает выборы во время военного положения. Единственное, что приходит на ум, : зеленые собираются саботировать продление военного положения в следующий раз, что позволит формально объявить выборы, но разрушит военный уклад, после чего Путин рывком прорвет фронт. К сожалению, при таком сценарии я буду готовиться к отъезду, потому что страну просто добьют, а жить под оккупацией моя семия не собирается точно
22.12.2025 13:17 Ответить
Никаким рывком он ничего не прорвет. В этой войне никаких рывков не будет уже.
показать весь комментарий
22.12.2025 14:14 Ответить
Будуть шукати підрахуя для чесних виборів.
22.12.2025 13:20 Ответить
Тільки дурні могли не розуміти, що Зеленський ухопиться за цю соломинку, яку йому підкинули трамп і путін. Бо лише на швидкоруч організованих "виборах", в Дії, чи без дії, з військовими чи без, та ще й під прикриттям "зовнішнього тиску" - він вбачає, що в нього будуть шанси переобратись на другий термін. Сподіваючись, що народ повинен об'єднатись навколо свого президента, коли на нього тиснуть... Нажаль для народу, але це може спрацювати... А визнання виборів? США ви ж самі просили проводити зараз- тож мусите визнавати! Бо на справжніх виборах Зеленський не матиме шансів!
22.12.2025 13:28 Ответить
У 2024 р,вибори були скасовані через військовий стан.Що заважало ВР, ще тоді швидко опрацювати ці питання і провести реальні вибори?.Чи зараз воєнний стан стал іншим? Схоже,що "слугам і хазяїну", було дуже зручно існувати у поточній ситуації, а зараз смажений півень клюнув у дупу, і зі шкіри полізли..
22.12.2025 13:30 Ответить
Вилізла обіз'яна агрохімія.Читайте Конституцію слуги урода.Під час військового стану які вибори,ще зміни до Конституції 300 голосів в ВР.Навіть бек-офіси вам на допоможуть,навіть розпорошену опезежопу купите,ідіоти.
Привело членограй до влади гівно.
22.12.2025 13:33 Ответить
Если фракция зеленых откажется продлевать военное положение, то это создаст правовое поле для проведения выборов. Но если не продлить военное положение, то посыпятся сразу все законы, принятые для войны: военно-граждан ские администрации, мобилизация, специальные разрешения для военных, порча имущества и т.д. При непродлении военного положения для перевыборов З страна окажется парализованной в правовом поле и просто будет не в состоянии продолжать военные действия. вы думаете, Путин этого не знает? Именно поэтому фюрер и подкинул дуракам кучу динамита для взрыва страны изнутри. Если этих умников не остановят, страны не будет уже через полгода
22.12.2025 13:55 Ответить
СБУ вже має відкрити справу проти антиконституційної групи в парламенті.
22.12.2025 13:46 Ответить
о! зліз абрахамія зі своєї улюбленої акації. бананів в гніздо набрати )
22.12.2025 13:51 Ответить
Ща риги з жпж намутять нам
22.12.2025 13:55 Ответить
Ну дайте відповідь, як дебіли можуть провести вибори, та ще під час війни?
Це не вулиці перейменовувати, чи пам'ятники зносити, а у вільний час красти виділені гроші ЄС та США.
Куди котиться країна, повна дебілізація, як у раші.
22.12.2025 13:57 Ответить
На один термін, кажете ?

22.12.2025 14:11 Ответить
 
 