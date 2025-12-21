Выборы во время военного положения невозможны, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что выборы во время военного положения невозможны. Он также отметил, что никаких выборов по сценарию российского диктатора Путина в Украине быть не может.

Об этом политик сказал в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Еспресо", сообщает Цензор.НЕТ.

Выборы в условиях военного положения - невозможны

"Нет. Это исключено. Я имею право это говорить. Потому что три избирательные кампании во время войны, образцово, с гарантией свободного волеизъявления граждан, были проведены Порошенко. Выборы во время военного положения без приостановки закона о военном положении невозможны, нелегитимны и никем не будут признаны. Какие бы поручения кто-то ни давал парламенту. Но мы можем найти позицию относительно не постоянного, а хотя бы временного прекращения огня. Например, на полгода", - сказал Порошенко.

"Я верю, что если наши партнеры четко сформулируют пакет санкций, четко сформулируют конфискацию замороженных активов и четко сформулируют координацию действий с Индией, Китаем и основными российскими торговыми партнерами, то это единственный возможный путь", - считает политик.

Хаос возможен, если власть пойдет на фальсификацию

"Хаос возможен только в одном случае. Когда действующая власть будет делать вид, что ничего не происходит. Когда они будут думать, что международным скандалом они могут отвлечь внимание общества от Миндичгейта. Что достаточно применить технологии телеграмм-каналов, электронного голосования, клеветы на выборах, голосования по почте, недопуска оппонентов. Так вот, если власть будет таким способом пытаться остаться у власти на следующий срок, то это прямой шаг к хаосу", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что Помаранчевая революция началась из-за фальсификации выборов, а Революция Достоинства из-за отказа власти от Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Лишили права будущего членства в Европейском Союзе. Почему? Потому что это мешало Януковичу на выборах. Не играйте с этим. Потому что это будет хаос. И этим хаосом воспользуется Путин. Это будет очень безответственно", - предостерег лидер "ЕС".

"Украинцы очень ответственные. Я в них верю", – добавил Порошенко.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Также Зеленский подчеркнул, что на оккупированных Россией территориях нельзя проводить выборы.

