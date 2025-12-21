РУС
2 399 96

Выборы во время военного положения невозможны, - Порошенко

порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что выборы во время военного положения невозможны. Он также отметил, что никаких выборов по сценарию российского диктатора Путина в Украине быть не может.

Об этом политик сказал в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Еспресо", сообщает Цензор.НЕТ.

Выборы в условиях военного положения - невозможны

"Нет. Это исключено. Я имею право это говорить. Потому что три избирательные кампании во время войны, образцово, с гарантией свободного волеизъявления граждан, были проведены Порошенко. Выборы во время военного положения без приостановки закона о военном положении невозможны, нелегитимны и никем не будут признаны. Какие бы поручения кто-то ни давал парламенту. Но мы можем найти позицию относительно не постоянного, а хотя бы временного прекращения огня. Например, на полгода", - сказал Порошенко.

"Я верю, что если наши партнеры четко сформулируют пакет санкций, четко сформулируют конфискацию замороженных активов и четко сформулируют координацию действий с Индией, Китаем и основными российскими торговыми партнерами, то это единственный возможный путь", - считает политик.

Хаос возможен, если власть пойдет на фальсификацию 

"Хаос возможен только в одном случае. Когда действующая власть будет делать вид, что ничего не происходит. Когда они будут думать, что международным скандалом они могут отвлечь внимание общества от Миндичгейта. Что достаточно применить технологии телеграмм-каналов, электронного голосования, клеветы на выборах, голосования по почте, недопуска оппонентов. Так вот, если власть будет таким способом пытаться остаться у власти на следующий срок, то это прямой шаг к хаосу", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что Помаранчевая революция началась из-за фальсификации выборов, а Революция Достоинства из-за отказа власти от Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Лишили права будущего членства в Европейском Союзе. Почему? Потому что это мешало Януковичу на выборах. Не играйте с этим. Потому что это будет хаос. И этим хаосом воспользуется Путин. Это будет очень безответственно", - предостерег лидер "ЕС". 

"Украинцы очень ответственные. Я в них верю", – добавил Порошенко.

Вопрос выборов

НАРЕШТІ! Це голос розуму.

1) Як проголосують ті що на фронті?
2) Як проголосують ті що закордоном - а це 45% населення
3) Електронне голосування - ЦЕ БРЕД, вигідний РФ і ЗЕ - всім крім українського народу
4) Як організувати скупчення людей?
5) Як вести агітацію так щоб не підривати державність?

.....коротко це розводу Путіна який капав на мозги Трампу і тепер то й нам
21.12.2025 21:23
+16
Розумно! А якщо взяти до уваги бажання путлєра залучити 5-10млн "рускагаварящих проживающих в расии" то така ідея вкрай небезпечна! Навіть не вибором ціх "мульйонів", а шахрайством, бо потім виявиться що там 20 млн і всі за Мураєва
21.12.2025 21:22
+15
То не він упустив, а ми.
21.12.2025 21:34
++
21.12.2025 21:21
--
21.12.2025 22:16
21.12.2025 21:22
6 Як перемогти коли країною керує клоун?
21.12.2025 21:36
Зеленский собирается подписать капитуляцию на условиях русских и свалить с награбленным.
🗣 Зеленский заявил,что МИД Украины начал работу по созданию необходимой инфраструктуры для проведения выборов среди украинцев за рубежом.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:25
Якщо вам досі не дійшло, що всі ці "поступки" української влади - лише для задоволення забаганок рудої мавпи, без якогось реального продовження, то пігулки вам не допоможуть.
21.12.2025 21:32
Адміни, нащо ви сюди кацапів пускаєте?!
21.12.2025 21:33
Я би адмінів запитав інакше: "нащо ви тут тримаєте провокативні висери таких як Valery Lo"?
21.12.2025 22:57
Вже з 2019 року патрiоти чекають що Зеленский пiдпiше капiтуляцию, а вiн, ****, ще нiяк.
21.12.2025 21:33
Ще не докрав нарід до нитки, не знищив останнього українця....
21.12.2025 21:57
А чонгар і шатли це не наслідок підписаного в Омані. ???? Хіба тоді не була ДеЮре Капітуляція ??
показать весь комментарий
21.12.2025 22:08
Але зелену заразу треба знести поки воно не знищило Україну!
21.12.2025 21:29
Неможливо Петро, для тебе війти другий раз, в ту ж річку. Упустив ти свій шанс....
показать весь комментарий
21.12.2025 21:29
То не він упустив, а ми.
21.12.2025 21:34
У вас ще буде можливість з криками "фсе ани адинакавые" проголосувати за Бойка. Як в 2010 проголосували за Януковича.
21.12.2025 21:38
це не про мене, бо я голосував за Порошенка. шанс упустили 73% зеідіоти.
21.12.2025 22:01
З тієї річки, яеі були при Петру, залишились ріки крові.
21.12.2025 21:58
То народ упустив свій шанс. Петро без другого президентського строку якось проживе, а нам буде хреново без нього
21.12.2025 23:01
Золотi слова. Тiльки чому тодi чiсленi лiдери громадьских думок дрочат на падающiй рейтiнг Зеленского?
21.12.2025 21:29
окей, Порошенко проти виборів. Але: нам потрібна ядерна зброя, яку зебіл відмовляється створювати. Він і так витратив більше 3 років повномасштабної війни на хрінь.

Тому треба якось зебіла поміняти на того, хто дасть наказ на початок створення ядерки.
21.12.2025 21:30
А ще Зебiл вiдмовився побудувати Зiрку Смертi, та захопити другу сторону плоской землi.
21.12.2025 21:35
ядерну зброю в Україні можна створити за один рік, реактори є, уран є, спеціалісти є.
21.12.2025 21:43
Україна НІКОЛИ не збагачувала уран. Руду що видобувають в Україні має зміст урану 0,1-0,2%
Експерементальний реактор, здатний виробляти плутоній, у Харькові знищен, ті що на АЕС НЕ ЗДАТНІ виробляти плутоній.
Так що залиш ті казочки про ЯЗ при собі.
21.12.2025 22:10
брудну ядерку можна зробити буквально за декілька тижнів! брудна ядерка гірше ніж реальна ядерка. чорнобиль, де по суті бахнула брудна ядерка по сьогодні непридатний до життя, а і хіросіма, і нагасакі, де бахнула натуральна ядерка сьогодні цвітуть і пахнуть!!!

що мішає перетворити, наприклад, "крАснуйУ площАдь" на непридатну для життя територію?? чи так звана "українська влада" чекає, коли Київ повністю спалять? як це москалі вже зробили з десятками і сотнями міст по всій Україні!

а ну точно ж.... зеленого не для того привели до корита, щоб воно бомбило маца-кву!
потужний неЛох має незламно сидіти під обстрілами в Києві і разом з ним всі решта українців по всій країні...
21.12.2025 23:00
і взято в полон черепах на яких та земля стоїть
21.12.2025 22:02
Ну, припустимо, Мураєв дасть наказ на початок створення ядерки. Будеш за нього голосувати?
21.12.2025 21:38
ні, та він і не піде на це, бо його тоді русня вб'є
21.12.2025 21:41
Я вчора дав наказ видати по мільйону доларів всім дурням.Будеш за мене Голосувати?
21.12.2025 23:06
"Тому треба якось зебіла поміняти на того, хто дасть наказ на початок створення ядерки." В принципі, можна викинути на сміття договір "про нерасповсюдження ядерної зброї"... Ну, накладуть на Україну санкції, позбавлять будь-якої допомоги, чк фінансової, так і зброєю, позбавлять будт-яких перспектив вступу до ЄС та НАТО (якщо до того часу нас без західної допомоги не захопить Раша), це якось теоретично можна пережити. Але в Україні відсутні потужності для збачення урану, без яких створення ядерної зброї не можливі. Ми, до речі, навіть свого ядерного палива для ядерних електростанцій не маємо. Ти у психіатра стоїш на обліку?
21.12.2025 21:46
"І ти, Брут?!" Це зрада! Спочатку Віталій Портніков, тепер ви. Ми ж, ваші прихильники, слухаючи вас, вимагали виборів. На що нам тепер спиратись?! Ви знищили всі наші аргументи! Зараз сюди припруться зелені гниди, і будуть над нами потішатись і глумитись.
21.12.2025 21:31
Залишається тільки зробити з Зеленського "британського короля". Може НАБУ і зробить, якщо візьме за горішки депутатів від слуги народу. Кажуть, що вони уже каються правоохоронним органам і здають босів.
21.12.2025 22:03
У королевської родини багато статків, маєтків та бізнес-активів. Вони все ж люди впливові. Але все ж таки впливові законним шляхом, бо вони еліта, власники маєтків, земель, брендів, віконти та дюки, лицарі за походженням
21.12.2025 22:13
"законним шляхом"

о це ви насмішили... 😆😂🤣
вся британська імперія почалась по суті з тупих грабунків іспанських кораблів завантажених золотом з "нового світу"! потім пару сотень років грабувались всі колонії....

"законним шляхом", кажете!
21.12.2025 23:03
Секретар РНБО Рустем Умєров під час переговорів з директором ФБР Кашем Пателем звернувся з проханням вплинути на НАБУ в рамках розслідування справи Міндіча, де сам Умєров є одним із фігурантів. Про це йдеться у https://zn.ua/ukr/amp/POLITICS/na-zustrichi-z-holovoju-fbr-umjerov-prosiv-zakhistu-vid-nabu-v-spravi-mindicha-dzherela.html статті ZN.UA.

За даними джерел ZN.UA, зустріч Умєрова з Пателем, на яку секретар РНБО прийшов разом із заступником голови СБУ Олександром Покладом, узагалі не стосувалася переговорів між Україною, США, РФ та Європою. Цю зустріч, як зазначає авторка статті, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча.
21.12.2025 21:34
Отож....їм в голові аби їх за фаберже ФБР не взяло і бабло їхнє дали вивезти з Укоаїни. Ні про який мирний план вони не думають. Тільки відосіки і блаблабла...для зедебільного лохторату.
21.12.2025 22:04
"Але ми можемо знайти позицію щодо не постійного, а хоча б тимчасового припинення вогню. Наприклад, на півроку",- сказав Порошенко. " Він дійсно ідіот чи прикидається? Які на фіг пів року? Це після тотального інформаційного панування "єдиного марафону зєлєнского" і майже чотирьох років війни? У нас будь яке розслідування корупційних злочинів тягнеться довгими роками і закінчується пшиком і припиненням справ за строком давності. А Петя такий спритний - раз і за 6 місяців новий Президент і свіжий старт. Старт чого? Петя вже стартонув з ригоаналами. Чим закінчилось? Нагадаю, бо схоже комусь "повилазило", стадіоном, публічним приниженням і Зєлєнскім з бандою його гнилих призначенців...
21.12.2025 21:34
Мудило ---не Петя, а ВЕЛИКИЙ ПРЕЗИДЕНТ,яки багато чого зробив для України. Кацапський бот тепе бере судомо про згадку ПОРОШЕНКО.
21.12.2025 21:38
Але, виходить, що Порошенко продався зеленій гниді?
21.12.2025 21:54
Пффф-ахахахаах)))))))))))).

Вибачте, але поклоніння такого рівня я ще не бачив)))
21.12.2025 22:23
Тю. Ти глянь як га зельца мастурбують клімактеричні шмати!👍🤣
21.12.2025 23:00
Закінчилось тим, що зелені гниди голосують з ригоаналами в Раді. Під час війни з ними ж пилять бабло. Не для армії звісно ж гроші давати.
21.12.2025 22:06
Пані і панове---читайте КОНСТИТУЦІЮ!!!! НЕдавайте себе втянути в безглузді антиконституційни вибори В Конституції чітки вимоги для проведення виборів Нагадуйте всім норми Конституції по виборам ,бо потім будемо говорити---я не винуватий.
21.12.2025 21:35
Петро розуміє, що буде тотальна фальсифікація. Тоді потрібне фізичне усунення субєктів від влади
21.12.2025 21:37
Накінець чую світлу голову. Дякую.
21.12.2025 22:08
вибори нам не входять ...гарантій виживання нема , а от зеленського🤡 , хочеться зтерти з лиця Землі ,зрадив він Україну ,розграбував ...
21.12.2025 21:41
Ніхто не каже,що в час війни.
А ось,провести мирну угоду і в час перемиря-треба. І якщо всі демократи,ліберали,націоналісти обєднаються-шансів в сн- нульові зразу в першому турі.
Чому пройшов рос.проект сн?
А тому,що команда Порошенка поборювала команду Тимошенко і навпаки,а де двоє бються,там третій виграє.
Тому,обєднання дем.сил,перемиря,один кандидат на преза,одна команда на вибори,вибори.
В противному разі,люди не зрозуміють, цвіт нації виїде,а решта опиниться в совку.
21.12.2025 21:52
"провести мирну угоду"... На умовах Кремля? Ти що, кацапський боте, пропонуєш?!
21.12.2025 21:57
Бояться виборів,еснисти. Це зрозуміло з того,що натворили дотепер і усвідомлюють свою вину.
А вибори то будуть,вибори підтримують США,просійська правляча верхівка має зійти і чим скоріше,тим краще для країни.
21.12.2025 22:10
ВУкраїні це нереально !! " Якщо ліберали, демократи, націоналісти об'єднаються"...
Хіба шо Захід візьме за шкірки спонсорів і лідерів партій та примусить ло об'єднання. Ви в це вірити ???
21.12.2025 22:03
Принаймні,є розуміння. Це якщо, і як варіант.Хоча і без тиску Заходу в змозі обєднатись.
Хоча,як з сарказмом сказав світлої памяті В.Чорновол: демократи обєднуються лише перед розстрілом.
А без виборів тривалий час,та ще при зе-це прямий шлях до снг з відторгненням Лівобережної.
Путін грає по серіалу "слуга народу": що там-на кілька князівств?
21.12.2025 22:32
Ви не розумієте, що демократичних виборів як при Порошенку не буде??? Зелька вже програмістів підключив для фальсифікацій. Наївні.
21.12.2025 22:11
Не варіант,хоч "Зелька вже програмістів підключив для фальсифікацій",бо на кожне ядіє є своє протівоядіє,а особливо при підтримці Заходу.
Та і Порошенку,чи його команді,слід би вже тепер шукати шляхи до обєднання,бо самостійно дуже реально може програти. І не так він,як всі люди,коли путін через проект сн,через козиря,забере всю владу в країні.
21.12.2025 22:58
"Я вірю, що якщо наші партнери чітко сформулюють пакет санкцій, чітко сформулюють конфіскацію заморожених активів і чітко сформулюють координацію дій з Індією, Китаєм і основними російськими торговельними партнерами, що це єдиний можливий шлях",- вважає політик. Якась дивна проросійська віра у Петра....?Основні торгівельні партнери куйла Китай і Індія хер положили ,на якісь там санкції,котрих практично немає і яких вони практично не відчувають...Вони як торгували.так і торгують з рашистом....Так що ця віра- Петрова ілюзія,але для України вона не годиться(поки що)
21.12.2025 21:53
Не з цією владою.
21.12.2025 21:56
Если есть Бог на свете, то он эту власть бережет. Все начальные бока этой власти списались на КОВИД. Потом война, на которую валят всё. А теперь нет никаких законных шансов от них сдыхаться
21.12.2025 22:07
Все так. Але, не Бог їх захищає, а зовсім навпаки.
21.12.2025 22:13
Ні Бога навіть, ні півбога.

Псарі з псарятами царять,

А ми, дотепні доїзжачі,

Хортів годуємо та плачем.

Отак-то я собі вночі,

Понад Дніпром я ідучи,

Гарненько думав. І не бачу,

Що з того боку, мов із ями,

Очима лупа кошеня.

А то два ліхтаря горять

Коло апостольської брами.

Я схаменувся, осінивсь

Святим хрестом і тричі плюнув

Та й знову думать заходивсь

Про те ж таки, що й перше думав.
21.12.2025 22:13
Бог є
21.12.2025 22:40
Гундосик буде ціплятися за владу. Не хоче в тюрму іти.
21.12.2025 21:56
Та це зрозуміло. Тут у іншому питання. Чому Петро Олексійович став на бік Зеленського. Купили?
21.12.2025 21:59
Патова ситуація. Вибори неможливі і Зеленський нічого доброго не зробить. Єдиний вихід, Зеленський подає у відставку і виконуючий обов'язки стає голова ВР, якого можна переобрати. Але Зеленський не піде.
21.12.2025 22:09
Ще є вихід-військові. Навіть був ролик в мережі,що створюють свою партію.
Та тут один тип накинувся: на що ти натякаєш,маючи на увазі щось інше...
21.12.2025 22:45
Це вже ж було.... Ту партію спонсорнув дЄрмак, на скільки я пам'ятаю.
21.12.2025 23:04
Тому що під час військового стану голосами можна маніпулювати як завгодно.
21.12.2025 22:12
Бо він розуміє, що будуть фальсифікації. І навіть Залужному пригрозили.
21.12.2025 22:14
Зрадники кучкуються.
21.12.2025 22:28
Розрахунок на те, що після декількох додаткових років подальшої війни в Україні буде така срака, що виберуть хоч чорта лисого.
21.12.2025 21:57
Девіз ЗЕ - чим гірше тим краще для узурпатора
21.12.2025 22:00
Тільки варіант як з обранням Турчинова у 2014 році!!!
21.12.2025 21:59
Пастор чудовий кризовий менеджер
21.12.2025 22:39
Зеленский просто продвигает условие русских для капитуляции Украины - выборы во время войны. если выборы будут сорваны, например, хакерской атакой или ракетными ударами по ЦВК, легитимность президента Украины обнулится. Вот и весь план Путлера
21.12.2025 22:02
Ху..ло якщо побачить що Зе програє вибори то так і зробить, почне їх зривати якимось способом.
21.12.2025 22:09
Скоропадський у свій час, за допомогою німців...щоправда закінчилося катастрофою...а ситуація дуже схожа.
21.12.2025 22:17
Ну це ще як подивитися. Конфігурація кордону між Україною (УРСР) та *************, станом на, скажемо, на 2013 рік - це саме заслуга німців, про яких Ви кажете. Це лінія фронту, до якої вони дісталися у 1918 році. Все що в тилу в німців - то Україна, а що перед ними (не захоплено німцями) - то ************. Якби не німці, то кордон між двома "братніми республіками" ще з 1919 року проходив би десь по Дніпру.
21.12.2025 22:54
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14561 Петро Порошенко:
Мирний процес є безальтернативним. Але варто говорити про те, чи є реалістичним цей процес. У 2014 році, перед початком Мінських переговорів, усі скептично ставилися до того, чи піде путін на підписання угоди. Тоді ми були країною без грошей, армії, а отже, легкою здобиччю для путіна. Зараз, на моє переконання, ситуація набагато ліпша.
Але маємо зробити все, щоб не повторилася ситуація, що сталася взимку в Овальному кабінеті. Перемовини повинні вести професійні дипломати, уповноважені та високоавторитетні особи. Тоді вони принесуть результат. Спочатку за указом президента переговорну групу очолював Єрмак, а тепер - Умєров. На думку наших партнерів, вони обидва є токсичними.
Також в указі не закріплено директив президента. З чим люди їдуть? Якою є позиція президента? На які результати розраховують?
Позиція дипломатичної делегації України має бути така: завдання перше і найголовніше - встановити безумовне, всеосяжне та негайне припинення вогню. Якщо путін відмовляється від цього, то відповідальність за це лежить на ньому.
У відповідь маємо розробити «план Б». Якщо путін не погоджується - нам передають більше зброї: далекобійні ракети, ракети ППО, установки для радіоелектронної боротьби.
Доки не встановлено припинення вогню, не мають жодного значення кількість пунктів мирного плану. У дипломатії це називається «димова завіса». Нічого спільного зі змістом перемовин це не має.
21.12.2025 22:22
петрович, насправді це план кремля - безкінечно домовлятися, відтягуючи санкції
там нема з ким домовлятись, одні патологічні брехуни
21.12.2025 22:38
ще раз, про що каже Порошенко:
"Перемовини повинні вести професійні дипломати, уповноважені та високоавторитетні особи. Тоді вони принесуть результат. ... Позиція дипломатичної делегації України має бути така: завдання перше і найголовніше - встановити безумовне, всеосяжне та негайне припинення вогню. Якщо путін відмовляється від цього, то відповідальність за це лежить на ньому.
У відповідь маємо розробити «план Б». Якщо путін не погоджується - нам передають більше зброї: далекобійні ракети, ракети ППО, установки для радіоелектронної боротьби.
Доки не встановлено припинення вогню, не мають жодного значення кількість пунктів мирного плану. У дипломатії це називається «димова завіса». Нічого спільного зі змістом перемовин це не має"
21.12.2025 22:44
Ермак говорив,що і після закінчення війни не можна скасувати воєнний стан ще на кілька років.
А голова вр Стефанчук сказав ще краще: війна не закінчиться,допоки Крим не вдастсься забрати.
Тобто,без виборів,при правлінні зе аж до падіння путіна,очевидно,слуги задумали відбути-що за цей час вони зроблять з країною?
21.12.2025 22:22
усе в Божих руках
21.12.2025 22:34
Не має значення хто підпише капітуляцію Вальцман чи Зельцман.
21.12.2025 22:25
Молодец, Петя. Оень понимаю.Нахер тебе сейчас выборы? Ну, допустим (нафантазируем), ты их выиграл. Нахер тебе вот эта ответственность, этот беспрерывный геморрой с войной и миром? То ли дело с военными фотографироваться. А вот когда война закончится, когда бабло на восстановление потечёт - вот тогда приятно было бы стать президентом
21.12.2025 22:26
Бот подляцький, ти рагіще був під українським прапорцем. А зараз ти - піл VPN? А що си сталось?
21.12.2025 22:41
Тут поднялся галдёж и лай
21.12.2025 22:54
таки да
зараз потрібна єдність, а не розборки
21.12.2025 22:33
В Соловецком Союзе вибори під час війни не проводилися. 1936 році монархісти (під вивіскою "ВКПб") здійснили реванш - контрреволюційний держпереворот, протягнули нову антирадянську Сралінську Конституцію та, поки нарід не очуняв, перемогли на виборах. Наступні вибори мали відбутися через 5 років - у грудні 1941. Було зрозуміло, що народ за комуністів вже не голосуватиме, бо начувалися від них у 1937 році. Тоді вони, спільно з Гітлером (який є маріонеткою срасійських монархистів-емігрантів в Німеччині) влаштували так звану велику вітчизняну війну. "Чисто випадково", німецькі танки дісталися Мацкви якраз на початку грудня (хоча могли б взяти її ще у серпні). Голова ссср Михайло Калінін був змушений підписати Указ про скасування виборів на час війни, якраз на День народження лідера монархістів Сраліна - 5 грудня 1945 року. Вже наступного дня німці, виконуючи свою частину домовленості, почали відхід від Мацкви, десь на 200 км, на Ржев-Сухінічський рубіж оборони - й стали там на два роки. Завдяки цьому, монархісти залишалися у владі без жодних виборів, до кінця війни. Наступні (після 1936 р) вибори відбулися аж навесні 1946, коли нарід, змучений війною, вже не мав сил опиратися комуністам-монархістам, та й звик до їх панування, тому покірно пішов та проголосував за них. А Калінін залишив посаду голови держави, та через три місяці zдох, а разом із ним й Радянська Влада. Схоже, зараз мони відтворюють знов ту схему: вічна війна, жодних виборів, панування кловуна до 85-річного віку.
21.12.2025 22:34
Звісно ж помилка в даті: Указ Калініна про скасування виборів підписано 5 грудня 1941 року, а не 45.
21.12.2025 22:37
https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-nazvav-try-iedyni-efektyvni-harantii-bezpeky-dlia-ukrainy-366742.html П'ятий президент України Петро Порошенко:
"Підписані Україною безпекові угоди не є реальними гарантіями захисту держави. Треба припинити розмови про те, що ми ведемо напружені переговори про гарантії безпеки. Ви їх ведете сім років. Особливо активно крайні чотири роки. У вас підписано 40 безпекових угод. Чого ж ви зараз їх не використовуєте? Де ваші гарантії безпеки, якими ви пишалися, махали папірцями і казали, от тепер в нас всі гарантії безпеки є? Тому що це не є гарантії безпеки", - констатував Порошенко.
За його словами, існує лише три типи дієвих гарантій. "Існують три типи гарантій безпеки. Гарантія перша - те, над чим працював я. Повноцінне членство в НАТО".
Він нагадав, що саме за його каденції курс на Альянс був закріплений у Конституції України. "Я пишаюся тим, що вніс в Конституцію обов'язковість членства в НАТО. Уявіть собі, щоб зараз у нас не було цих конституційних норм. Як би легко діюча переговорна команда відмовлялася, готова була вносити зміни до законодавства. Іншої альтернативи надійної безпеки не існує. І тому я нарешті щасливий, що я почув від Зеленського, бо відбулася дивна трансформація від 2019-го року, коли "навіщо нам НАТО", і "я відмовляюся їхати на лондонський саміт НАТО, бо мені там нема що робити" до зараз "ми Конституцію щодо майбутнього членства України в НАТО міняти не будемо". Чому? Тому що це є єдина форма (гарантій безпеки)", - заявив Порошенко.
Другим можливим форматом гарантій він назвав модель Японії та Південної Кореї. "Дві ці країни мають ці формати безпеки - Японія і Південна Корея. Це угода про стратегічне оборонне партнерство. Знаєте, яка її основна характеристика? Це означає, що підрозділи збройних сил Сполучених Штатів знаходяться на території Японії і Південної Кореї. І це є ефективна форма за межами НАТО", - пояснив п'ятий президент.
Третім варіантом гарантій безпеки Порошенко назвав формат, який застосували для Швеції та Фінляндії. "Пам'ятаєте, то Туреччина блокувала, то Угорщина блокувала, то були ще якісь позиції по Швеції, і це було по Фінляндії. І тоді НАТО прийняло рішення. Це означає, коли ми отримаємо 100% гарантію безпеки на період до вступу", - заявив він.
Ключовим елементом таких гарантій Порошенко назвав присутність військових союзників на території України. "Boots on the ground. Американці зараз відмовляються - тоді у нас мають бути військові підрозділи і контингенти Великої Британії, Франції і ще одинадцяти країн, які погодилися направити свої військові контингенти для забезпечення безпеки досягнутого процесу", - пояснив п'ятий президент.
Водночас він різко розкритикував нинішні безпекові домовленості. "Те, що підписується зараз, - це гарантії не про безпеку. Це гарантії не про оборону. Знаєте, про що це гарантії? Це гарантії про постачання зброї і фінансову допомогу. Нічого іншого там немає. Це четверта форма - те, чим займалося чотири роки влада. Вони не є юридично обов'язковими. Вони не ратифіковані парламентом. І вони навіть гірші, ніж Будапештський меморандум. Для того, щоб це розуміти, потрібен професійний, компетентний, спокійний підхід. І, на жаль, це той підхід, якого бракує владі", - резюмував Петро Порошенко.
21.12.2025 22:35
https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-nazvav-try-iedyni-efektyvni-harantii-bezpeky-dlia-ukrainy-366742.html П'ятий президент України Петро Порошенко:
Коментуючи позицію Дональда Трампа щодо НАТО, Порошенко згадав власний досвід переговорів із ним.
"2016 рік. Трампа вибирають президентом. В 2016 році я один із перших, хто Трампа вітає, з яким він вів телефонні переговори. 2017 рік - я один із перших в Білому домі. Результати моїх переговорів 2017 року - те, що я не міг отримати три роки до цього. Летальну зброю. І зараз я вам можу сказати, що там було далеко не тільки "Джавеліни". Вперше ї ми отримали напряму, а не через ЦРУ, розвіддані. Ми вперше отримали переоснащення станцій контрабатарійної боротьби і багато іншого. Це заслуга не тільки Матіса, як міністра оборони, не тільки держсекретаря - це заслуга Трампа. І ми це вирішили за дві години", - сказав Порошенко.
Він також наголосив на особливостях переговорів із тодішнім президентом США.
"Трамп - людина, яка не читає брифінги. Трамп - людина, з якою на переговорах можна вийти на все, що завгодно. Сформуйте переговорну команду. У вас немає зараз через кого комунікувати з Білим домом", - зауважив п'ятий президент.
21.12.2025 22:38
Я давно про це кажу, а мене тут звинувачують, що я за зелебобів топлю.
21.12.2025 22:39
І Порошенку, і Зеленському, і Юльці, і......... просто не вигідно проводити вибори під час воєнного стану.
Прийдуть нові люди і нові партії.
Україна змінилася і змінилася сильно.
21.12.2025 22:43
Вибори відбудуться, якщо міжнародні партнери допоможуть забезпечити належні умови.
Електронне голосування для всіх, включаючи воїнів на фронті, присутність міжнародних спостерігачів і моніторингу, щоб результати визнали легітимними.
Можна публічно звернутися до ведучих ІТ компаній світу, щоб допомогли чесно провести вибори.
21.12.2025 22:44
 
 