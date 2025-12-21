Выборы во время военного положения невозможны, - Порошенко
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что выборы во время военного положения невозможны. Он также отметил, что никаких выборов по сценарию российского диктатора Путина в Украине быть не может.
Об этом политик сказал в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Еспресо", сообщает Цензор.НЕТ.
Выборы в условиях военного положения - невозможны
"Нет. Это исключено. Я имею право это говорить. Потому что три избирательные кампании во время войны, образцово, с гарантией свободного волеизъявления граждан, были проведены Порошенко. Выборы во время военного положения без приостановки закона о военном положении невозможны, нелегитимны и никем не будут признаны. Какие бы поручения кто-то ни давал парламенту. Но мы можем найти позицию относительно не постоянного, а хотя бы временного прекращения огня. Например, на полгода", - сказал Порошенко.
"Я верю, что если наши партнеры четко сформулируют пакет санкций, четко сформулируют конфискацию замороженных активов и четко сформулируют координацию действий с Индией, Китаем и основными российскими торговыми партнерами, то это единственный возможный путь", - считает политик.
Хаос возможен, если власть пойдет на фальсификацию
"Хаос возможен только в одном случае. Когда действующая власть будет делать вид, что ничего не происходит. Когда они будут думать, что международным скандалом они могут отвлечь внимание общества от Миндичгейта. Что достаточно применить технологии телеграмм-каналов, электронного голосования, клеветы на выборах, голосования по почте, недопуска оппонентов. Так вот, если власть будет таким способом пытаться остаться у власти на следующий срок, то это прямой шаг к хаосу", - заявил Порошенко.
Он напомнил, что Помаранчевая революция началась из-за фальсификации выборов, а Революция Достоинства из-за отказа власти от Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Лишили права будущего членства в Европейском Союзе. Почему? Потому что это мешало Януковичу на выборах. Не играйте с этим. Потому что это будет хаос. И этим хаосом воспользуется Путин. Это будет очень безответственно", - предостерег лидер "ЕС".
"Украинцы очень ответственные. Я в них верю", – добавил Порошенко.
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- Также Зеленский подчеркнул, что на оккупированных Россией территориях нельзя проводить выборы.
1) Як проголосують ті що на фронті?
2) Як проголосують ті що закордоном - а це 45% населення
3) Електронне голосування - ЦЕ БРЕД, вигідний РФ і ЗЕ - всім крім українського народу
4) Як організувати скупчення людей?
5) Як вести агітацію так щоб не підривати державність?
.....коротко це розводу Путіна який капав на мозги Трампу і тепер то й нам
🗣 Зеленский заявил,что МИД Украины начал работу по созданию необходимой инфраструктуры для проведения выборов среди украинцев за рубежом.
Тому треба якось зебіла поміняти на того, хто дасть наказ на початок створення ядерки.
Експерементальний реактор, здатний виробляти плутоній, у Харькові знищен, ті що на АЕС НЕ ЗДАТНІ виробляти плутоній.
Так що залиш ті казочки про ЯЗ при собі.
що мішає перетворити, наприклад, "крАснуйУ площАдь" на непридатну для життя територію?? чи так звана "українська влада" чекає, коли Київ повністю спалять? як це москалі вже зробили з десятками і сотнями міст по всій Україні!
а ну точно ж.... зеленого не для того привели до корита, щоб воно бомбило маца-кву!
потужний неЛох має незламно сидіти під обстрілами в Києві і разом з ним всі решта українців по всій країні...
о це ви насмішили... 😆😂🤣
вся британська імперія почалась по суті з тупих грабунків іспанських кораблів завантажених золотом з "нового світу"! потім пару сотень років грабувались всі колонії....
"законним шляхом", кажете!
За даними джерел ZN.UA, зустріч Умєрова з Пателем, на яку секретар РНБО прийшов разом із заступником голови СБУ Олександром Покладом, узагалі не стосувалася переговорів між Україною, США, РФ та Європою. Цю зустріч, як зазначає авторка статті, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча.
Вибачте, але поклоніння такого рівня я ще не бачив)))
А ось,провести мирну угоду і в час перемиря-треба. І якщо всі демократи,ліберали,націоналісти обєднаються-шансів в сн- нульові зразу в першому турі.
Чому пройшов рос.проект сн?
А тому,що команда Порошенка поборювала команду Тимошенко і навпаки,а де двоє бються,там третій виграє.
Тому,обєднання дем.сил,перемиря,один кандидат на преза,одна команда на вибори,вибори.
В противному разі,люди не зрозуміють, цвіт нації виїде,а решта опиниться в совку.
А вибори то будуть,вибори підтримують США,просійська правляча верхівка має зійти і чим скоріше,тим краще для країни.
Хіба шо Захід візьме за шкірки спонсорів і лідерів партій та примусить ло об'єднання. Ви в це вірити ???
Хоча,як з сарказмом сказав світлої памяті В.Чорновол: демократи обєднуються лише перед розстрілом.
А без виборів тривалий час,та ще при зе-це прямий шлях до снг з відторгненням Лівобережної.
Путін грає по серіалу "слуга народу": що там-на кілька князівств?
Та і Порошенку,чи його команді,слід би вже тепер шукати шляхи до обєднання,бо самостійно дуже реально може програти. І не так він,як всі люди,коли путін через проект сн,через козиря,забере всю владу в країні.
Псарі з псарятами царять,
А ми, дотепні доїзжачі,
Хортів годуємо та плачем.
Отак-то я собі вночі,
Понад Дніпром я ідучи,
Гарненько думав. І не бачу,
Що з того боку, мов із ями,
Очима лупа кошеня.
А то два ліхтаря горять
Коло апостольської брами.
Я схаменувся, осінивсь
Святим хрестом і тричі плюнув
Та й знову думать заходивсь
Про те ж таки, що й перше думав.
Та тут один тип накинувся: на що ти натякаєш,маючи на увазі щось інше...
Мирний процес є безальтернативним. Але варто говорити про те, чи є реалістичним цей процес. У 2014 році, перед початком Мінських переговорів, усі скептично ставилися до того, чи піде путін на підписання угоди. Тоді ми були країною без грошей, армії, а отже, легкою здобиччю для путіна. Зараз, на моє переконання, ситуація набагато ліпша.
Але маємо зробити все, щоб не повторилася ситуація, що сталася взимку в Овальному кабінеті. Перемовини повинні вести професійні дипломати, уповноважені та високоавторитетні особи. Тоді вони принесуть результат. Спочатку за указом президента переговорну групу очолював Єрмак, а тепер - Умєров. На думку наших партнерів, вони обидва є токсичними.
Також в указі не закріплено директив президента. З чим люди їдуть? Якою є позиція президента? На які результати розраховують?
Позиція дипломатичної делегації України має бути така: завдання перше і найголовніше - встановити безумовне, всеосяжне та негайне припинення вогню. Якщо путін відмовляється від цього, то відповідальність за це лежить на ньому.
У відповідь маємо розробити «план Б». Якщо путін не погоджується - нам передають більше зброї: далекобійні ракети, ракети ППО, установки для радіоелектронної боротьби.
Доки не встановлено припинення вогню, не мають жодного значення кількість пунктів мирного плану. У дипломатії це називається «димова завіса». Нічого спільного зі змістом перемовин це не має.
там нема з ким домовлятись, одні патологічні брехуни
"Перемовини повинні вести професійні дипломати, уповноважені та високоавторитетні особи. Тоді вони принесуть результат. ... Позиція дипломатичної делегації України має бути така: завдання перше і найголовніше - встановити безумовне, всеосяжне та негайне припинення вогню. Якщо путін відмовляється від цього, то відповідальність за це лежить на ньому.
У відповідь маємо розробити «план Б». Якщо путін не погоджується - нам передають більше зброї: далекобійні ракети, ракети ППО, установки для радіоелектронної боротьби.
Доки не встановлено припинення вогню, не мають жодного значення кількість пунктів мирного плану. У дипломатії це називається «димова завіса». Нічого спільного зі змістом перемовин це не має"
А голова вр Стефанчук сказав ще краще: війна не закінчиться,допоки Крим не вдастсься забрати.
Тобто,без виборів,при правлінні зе аж до падіння путіна,очевидно,слуги задумали відбути-що за цей час вони зроблять з країною?
зараз потрібна єдність, а не розборки
"Підписані Україною безпекові угоди не є реальними гарантіями захисту держави. Треба припинити розмови про те, що ми ведемо напружені переговори про гарантії безпеки. Ви їх ведете сім років. Особливо активно крайні чотири роки. У вас підписано 40 безпекових угод. Чого ж ви зараз їх не використовуєте? Де ваші гарантії безпеки, якими ви пишалися, махали папірцями і казали, от тепер в нас всі гарантії безпеки є? Тому що це не є гарантії безпеки", - констатував Порошенко.
За його словами, існує лише три типи дієвих гарантій. "Існують три типи гарантій безпеки. Гарантія перша - те, над чим працював я. Повноцінне членство в НАТО".
Він нагадав, що саме за його каденції курс на Альянс був закріплений у Конституції України. "Я пишаюся тим, що вніс в Конституцію обов'язковість членства в НАТО. Уявіть собі, щоб зараз у нас не було цих конституційних норм. Як би легко діюча переговорна команда відмовлялася, готова була вносити зміни до законодавства. Іншої альтернативи надійної безпеки не існує. І тому я нарешті щасливий, що я почув від Зеленського, бо відбулася дивна трансформація від 2019-го року, коли "навіщо нам НАТО", і "я відмовляюся їхати на лондонський саміт НАТО, бо мені там нема що робити" до зараз "ми Конституцію щодо майбутнього членства України в НАТО міняти не будемо". Чому? Тому що це є єдина форма (гарантій безпеки)", - заявив Порошенко.
Другим можливим форматом гарантій він назвав модель Японії та Південної Кореї. "Дві ці країни мають ці формати безпеки - Японія і Південна Корея. Це угода про стратегічне оборонне партнерство. Знаєте, яка її основна характеристика? Це означає, що підрозділи збройних сил Сполучених Штатів знаходяться на території Японії і Південної Кореї. І це є ефективна форма за межами НАТО", - пояснив п'ятий президент.
Третім варіантом гарантій безпеки Порошенко назвав формат, який застосували для Швеції та Фінляндії. "Пам'ятаєте, то Туреччина блокувала, то Угорщина блокувала, то були ще якісь позиції по Швеції, і це було по Фінляндії. І тоді НАТО прийняло рішення. Це означає, коли ми отримаємо 100% гарантію безпеки на період до вступу", - заявив він.
Ключовим елементом таких гарантій Порошенко назвав присутність військових союзників на території України. "Boots on the ground. Американці зараз відмовляються - тоді у нас мають бути військові підрозділи і контингенти Великої Британії, Франції і ще одинадцяти країн, які погодилися направити свої військові контингенти для забезпечення безпеки досягнутого процесу", - пояснив п'ятий президент.
Водночас він різко розкритикував нинішні безпекові домовленості. "Те, що підписується зараз, - це гарантії не про безпеку. Це гарантії не про оборону. Знаєте, про що це гарантії? Це гарантії про постачання зброї і фінансову допомогу. Нічого іншого там немає. Це четверта форма - те, чим займалося чотири роки влада. Вони не є юридично обов'язковими. Вони не ратифіковані парламентом. І вони навіть гірші, ніж Будапештський меморандум. Для того, щоб це розуміти, потрібен професійний, компетентний, спокійний підхід. І, на жаль, це той підхід, якого бракує владі", - резюмував Петро Порошенко.
Коментуючи позицію Дональда Трампа щодо НАТО, Порошенко згадав власний досвід переговорів із ним.
"2016 рік. Трампа вибирають президентом. В 2016 році я один із перших, хто Трампа вітає, з яким він вів телефонні переговори. 2017 рік - я один із перших в Білому домі. Результати моїх переговорів 2017 року - те, що я не міг отримати три роки до цього. Летальну зброю. І зараз я вам можу сказати, що там було далеко не тільки "Джавеліни". Вперше ї ми отримали напряму, а не через ЦРУ, розвіддані. Ми вперше отримали переоснащення станцій контрабатарійної боротьби і багато іншого. Це заслуга не тільки Матіса, як міністра оборони, не тільки держсекретаря - це заслуга Трампа. І ми це вирішили за дві години", - сказав Порошенко.
Він також наголосив на особливостях переговорів із тодішнім президентом США.
"Трамп - людина, яка не читає брифінги. Трамп - людина, з якою на переговорах можна вийти на все, що завгодно. Сформуйте переговорну команду. У вас немає зараз через кого комунікувати з Білим домом", - зауважив п'ятий президент.
Прийдуть нові люди і нові партії.
Україна змінилася і змінилася сильно.
Електронне голосування для всіх, включаючи воїнів на фронті, присутність міжнародних спостерігачів і моніторингу, щоб результати визнали легітимними.
Можна публічно звернутися до ведучих ІТ компаній світу, щоб допомогли чесно провести вибори.