На проведение выборов нужно 20 млрд гривен, - заместитель председателя ЦИК Дубовик

выборы в Украине во время войны

Организация и проведение следующих выборов в Украине, с учетом всех связанных расходов, может потребовать от государственного бюджета не менее 20 млрд гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Сколько средств нужно на выборы?

По его словам, последние президентские выборы в 2019 году обошлись бюджету в около 2 млрд гривен, однако нынешние расчеты значительно выше из-за инфляции и новых условий. По базовым подсчетам ЦИК с учетом инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4-5 млрд гривен, тогда как президентская кампания является более дорогой.

Президентские выборы будут стоить около 4-5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5-7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования.

В среднем избирательная кампания, на выборах народных депутатов и местных выборах, стоила ЦИК 4-5 миллиардов гривен. Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур", - пояснил Дубовик.

Распределение расходов

Он подчеркнул, что около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. В то же время эти суммы не включают расходы органов местного самоуправления на подготовку избирательных участков, помещений и материальное обеспечение.

С учетом таких дополнительных расходов, а также возможного увеличения количества избирательных участков за рубежом, ведь в таком случае вырастут валютные расходы.

С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен. Это условная цифра, но она реальная - и это не меньше", - подытожил заместитель председателя ЦИК, признав, что такая сумма является серьезным вызовом для государства.

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Топ комментарии
+7
Тобто, якщо виборів не буде, то обстріли припиняться, недолуге? Вибори треба було робити вже восени 2019го! Вже тоді стало зрозуміло, що цей "кіт в мішку", має роги, свинячий писок, ратиці і хрюкає
20.12.2025 10:24 Ответить
20.12.2025 10:24 Ответить
+4
Ого скільки ******** вирішили... Приміщення не потрібно наймати - школи, сільради, клуби - просто відкрити і поставити кабінки....
20.12.2025 10:24 Ответить
20.12.2025 10:24 Ответить
+3
Особисто віддам все, що в мене є, щоб замість цього гадьониша обрати когось нормального.

Зєлю геть. Вибори
20.12.2025 10:18 Ответить
20.12.2025 10:18 Ответить
Комментировать
Трамп профинансирует пол млрд долларов ?
20.12.2025 10:15 Ответить
20.12.2025 10:15 Ответить
Так це більше на вимагання грошей і виглядає. Типу, ну добре, вмовив, зробимо твої вибори, тільки ти будеш їх фінансувати і в десятикратному розмірі як відкат.
20.12.2025 10:33 Ответить
20.12.2025 10:33 Ответить
Які вибори ворог кожну ніч обстрілює наші міста убиваючи мирних жителів і все руйнує ?чи це спеціально робится щоб відволікти увагу від корупційних скандалів і недолугості влади ?
20.12.2025 10:17 Ответить
20.12.2025 10:17 Ответить
Тобто, якщо виборів не буде, то обстріли припиняться, недолуге? Вибори треба було робити вже восени 2019го! Вже тоді стало зрозуміло, що цей "кіт в мішку", має роги, свинячий писок, ратиці і хрюкає
20.12.2025 10:24 Ответить
20.12.2025 10:24 Ответить
Ідіть до біса з виборами під час війни.
20.12.2025 10:18 Ответить
20.12.2025 10:18 Ответить
Разом з тобою. злена гидота
20.12.2025 10:19 Ответить
20.12.2025 10:19 Ответить
Та щось тобі війна не завадила у 2019 році обрати мородера,брехла,зрадника президентом,а ригозелену мразоту монобільшістю,хоча для таких як ти війни не було,за переглядами сватів,голобородька та ржання з кварталу 95 ви війну не бачили.
20.12.2025 11:04 Ответить
20.12.2025 11:04 Ответить
Особисто віддам все, що в мене є, щоб замість цього гадьониша обрати когось нормального.

Зєлю геть. Вибори
20.12.2025 10:18 Ответить
20.12.2025 10:18 Ответить
Це з урахуванням афер від корнієнка-аброхамії та агентури портновської з деркачем, в Урядовому кварталі!?!?
20.12.2025 10:19 Ответить
20.12.2025 10:19 Ответить
Чи не дешевше було б створити якесь програмне забезпечення на зразок ДіЇ? В електронному варіанті були б значно прозоріші результати ніж через корумповані дільниці, спостерігачів, другувати мільйони бюлетенів.
20.12.2025 10:22 Ответить
20.12.2025 10:22 Ответить
Якщо росіяни навчились взламувати суперзахищені британські сайти, то влаштувати маштабні фальсіфікації їм до бабусі не ходи. І не треба на вибори стільки грошей. Це зєля хоче наостнок грошей собі накрасти
20.12.2025 10:28 Ответить
20.12.2025 10:28 Ответить
А если в день выборов Путин прикажет нанести массовый ракетный удар по энергетике и серверам, а также ЦВК, то выборы будут сорваны, а действующий президент и власть уже официально будут считаться нелигитимными. Ну, не будьте такими наивными. Е сли Путин проталкивает эту идею с амерами, то готовится очередная подлость.
20.12.2025 11:14 Ответить
20.12.2025 11:14 Ответить
В электронном её проще напарить. Как Вы проверите озвученный результат? Тайна голосования опять же будет отсутствовать.
20.12.2025 10:30 Ответить
20.12.2025 10:30 Ответить
Ого скільки ******** вирішили... Приміщення не потрібно наймати - школи, сільради, клуби - просто відкрити і поставити кабінки....
20.12.2025 10:24 Ответить
20.12.2025 10:24 Ответить
Додатково можна використовувати бомбосховища і пункти незламності
20.12.2025 10:32 Ответить
20.12.2025 10:32 Ответить
А шо ж так дорого? На порядок.
20.12.2025 10:28 Ответить
20.12.2025 10:28 Ответить
у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд гривень, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію
------------------------

Я перепрошую, а які складові виборів так схильні до інфляції, та ще й у десятикратному розмірі? Я розумію, що відкати в доларах і євро беруться, але курс у 10 разів не впав.
20.12.2025 10:30 Ответить
20.12.2025 10:30 Ответить
Ви лиш вдумайтесь:- за те щоби одна людина проголосувала треба заплатити 1000грн!!!За що?,звідки така цифра?Показились так обкрадати людей.
20.12.2025 10:37 Ответить
20.12.2025 10:37 Ответить
🤣🤣шо так та то так
20.12.2025 10:40 Ответить
20.12.2025 10:40 Ответить
Та просіть вже 200 млрдів..шоб вірнячком
20.12.2025 10:39 Ответить
20.12.2025 10:39 Ответить
Ха-ха-ха,иными словами - зачем,бараны,вам выборы,менять пастуха и псов нет никакого смысла,сочных пастбищ нет и не будет,а потребность в шести и мясе увеличивается при любой власти.
20.12.2025 10:42 Ответить
20.12.2025 10:42 Ответить
всі питання до зеленої дебілки свириденкі!
у неї цих млрд, хоч сракою їж!
20.12.2025 10:44 Ответить
20.12.2025 10:44 Ответить
я можу безкоштовно написати базу даних
якщо знайдеться веб девелопер який вміє бенк ід прикрутити -
то зробимо вибори за 5 штук баксів
😁
мудаки ******, зі своїм цвк...
20.12.2025 10:57 Ответить
20.12.2025 10:57 Ответить
А миндичу сколько с этой суммы?
20.12.2025 10:58 Ответить
20.12.2025 10:58 Ответить
якщо 73 % виборцям дати по 1000 грн., то приблизно так і вийде
20.12.2025 10:58 Ответить
20.12.2025 10:58 Ответить
Какие выборы во время войны? Вы что, не понимаете, что Зеленский либо хочет смахлевать, либо просто свалить и оставить народ расххлебывать последствия правления этих гениев? Путин просто светится от счастья, когда говорит о выборах в украине. Если З хочет уйти, он может просто подать в отставку и все.
20.12.2025 10:58 Ответить
20.12.2025 10:58 Ответить
Думаю що це не все, спочатку повернути те що належить українцям, а потім вже все залежить від правоохоронців
20.12.2025 11:04 Ответить
20.12.2025 11:04 Ответить
Ну хай буде стільки коштувати. Но тут треба розрахувати, а скільки вкрадуть, якщо не проведемо виборів, може це і не така велика сума.
20.12.2025 11:02 Ответить
20.12.2025 11:02 Ответить
І шо, зразу війна закінчиться?
20.12.2025 11:17 Ответить
20.12.2025 11:17 Ответить
Можно і на багато скромніше
20.12.2025 11:23 Ответить
20.12.2025 11:23 Ответить
Ну все....пішов процес ! Тепер потрібно усю нашу увагу перемкнути на вибори, а усе інше на задній план
20.12.2025 11:28 Ответить
20.12.2025 11:28 Ответить
Не обприщить?
20.12.2025 11:29 Ответить
20.12.2025 11:29 Ответить
 
 