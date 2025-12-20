На проведение выборов нужно 20 млрд гривен, - заместитель председателя ЦИК Дубовик

Организация и проведение следующих выборов в Украине, с учетом всех связанных расходов, может потребовать от государственного бюджета не менее 20 млрд гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Сколько средств нужно на выборы?

По его словам, последние президентские выборы в 2019 году обошлись бюджету в около 2 млрд гривен, однако нынешние расчеты значительно выше из-за инфляции и новых условий. По базовым подсчетам ЦИК с учетом инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4-5 млрд гривен, тогда как президентская кампания является более дорогой.

Президентские выборы будут стоить около 4-5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5-7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования.

В среднем избирательная кампания, на выборах народных депутатов и местных выборах, стоила ЦИК 4-5 миллиардов гривен. Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур", - пояснил Дубовик.

Распределение расходов

Он подчеркнул, что около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. В то же время эти суммы не включают расходы органов местного самоуправления на подготовку избирательных участков, помещений и материальное обеспечение.

С учетом таких дополнительных расходов, а также возможного увеличения количества избирательных участков за рубежом, ведь в таком случае вырастут валютные расходы.

С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен. Это условная цифра, но она реальная - и это не меньше", - подытожил заместитель председателя ЦИК, признав, что такая сумма является серьезным вызовом для государства.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

