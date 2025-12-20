РУС
На качественную подготовку к выборам нужно полгода, - заместитель председателя ЦИК Дубовик

выборы в Украине

В Центральной избирательной комиссии отметили, что для качественной подготовки и проведения избирательного процесса в Украине необходимо ориентировочно полгода, тогда как действующие нормы законодательства устанавливают существенно более сжатые временные рамки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Сроки подготовки

По его словам, в соответствии с законодательством, на подготовку выборов отводится 60 или 90 дней, в зависимости от типа избирательной кампании. В то же время, как подчеркнул Дубовик, эти сроки являются регламентными и не зависят от желаний самой Комиссии.

Он отметил, что полгода было бы оптимальным сроком, чтобы оценить состояние государственной инфраструктуры и должным образом подготовиться к избирательному процессу. Впрочем, ключевой проблемой остается не столько готовность государства, сколько состояние политической инфраструктуры.

Политическая инфраструктура

"Меня беспокоит не столько готовность государственной инфраструктуры, сколько готовность политической инфраструктуры нашего общества", - пояснил заместитель председателя ЦИК.

Дубовик обратил внимание, что значительная часть избирательного процесса зависит от политических партий, общественных организаций и международных партнеров, в частности в вопросе наблюдения за выборами и формирования избирательных комиссий.

По его словам, активисты политических партий сейчас находятся на фронте, стали внутренне перемещенными лицами или уехали за границу. В то же время именно партии формируют участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии, а на президентских выборах - представителей кандидатов.

Где сегодня взять и быстро подготовить такое количество людей? Об этом нужно говорить", - подчеркнул он.

В то же время Дубовик отметил, что государственная система, даже в условиях войны и концентрации управленческих усилий, теоретически может уложиться в определенные законом сроки. Однако вопрос остается открытым относительно того, будет ли готова политическая инфраструктура к таким темпам.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Топ комментарии
+1
цвк то корумповане лайно
розігнати нахрен

для виборів написати відкриту базу з авторизацією по бенк ід
вже 10 років пропоную, але дебілам складно таке уявити
ніяк не дійде до розуму шо потрібно самим голосувати закони
особисто
показать весь комментарий
20.12.2025 09:41 Ответить
+1
Уявив цю картину:
-Лєший Роланду ! Зустрічай мавік з виборчим бюлетенем! Як прийняв? Прийом!

Або Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ - виборчі дільниці в ще не роз'**аних школах. Щоб прилетіло по людям.
показать весь комментарий
20.12.2025 09:43 Ответить
+1
сперше владі порошенка
потім розумкову особисто, на дорозі, в корці він на теслі стояв
показать весь комментарий
20.12.2025 09:50 Ответить
