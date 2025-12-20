На якісну підготовку до виборів потрібно пів року, - заступник голови ЦВК Дубовик

У Центральній виборчій комісії зазначили, що для якісної підготовки та проведення виборчого процесу в Україні необхідно орієнтовно пів року, тоді як чинні норми законодавства встановлюють істотно стисліші часові рамки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

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Терміни підготовки

За його словами, відповідно до законодавства, на підготовку виборів відводиться 60 або 90 днів, залежно від типу виборчої кампанії. Водночас, як наголосив Дубовик, ці строки є регламентними і не залежать від бажань самої Комісії.

Він зазначив, що пів року було б оптимальним терміном, аби оцінити стан державної інфраструктури та належно підготуватися до виборчого процесу. Втім, ключовою проблемою залишається не стільки готовність держави, скільки стан політичної інфраструктури.

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Політична інфраструктура

"Мене турбує не стільки готовність державної інфраструктури, скільки готовність політичної інфраструктури нашого суспільства", - пояснив заступник голови ЦВК.

Дубовик звернув увагу, що значна частина виборчого процесу залежить від політичних партій, громадських організацій та міжнародних партнерів, зокрема у питанні спостереження за виборами та формування виборчих комісій.

За його словами, активісти політичних партій нині перебувають на фронті, стали внутрішньо переміщеними особами або виїхали за кордон. Водночас саме партії формують дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії, а на президентських виборах - представників кандидатів.

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Де сьогодні взяти і швидко підготувати таку кількість осіб? Про це треба говорити", - підкреслив він.

Водночас Дубовик зазначив, що державна система, навіть в умовах війни та концентрації управлінських зусиль, теоретично може вкластися у визначені законом строки. Однак питання залишається відкритим щодо того, чи буде готовою політична інфраструктура до таких темпів.

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Питання виборів

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.