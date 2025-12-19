Зеленський: "Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло"
Володимир Зеленський заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло.
Про це голова держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Проведення безпечних виборів
В інтерв'ю Зеленського запитали про можливість проведення виборів в Україні, якщо їх можна буде провести безпечно.
У відповідь він нагадав, що Росія постійно бомбить українські цивільні об'єкти: "Бомбардування величезною кількістю безпілотників і ракет, удари по інфраструктурі – все це справжнє обличчя цієї війни".
"Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів", - наголосив Зеленський.
Безпека громадян
За його словами, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві.
"З іншого боку, якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то (...) безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час, безсумнівно, ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно", - оцінив Зеленський.
"Однак я хочу підкреслити, що якщо є можливість забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то я тільки за", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.
- Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
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