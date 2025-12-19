Зеленський: "Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло"

Володимир Зеленський заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проведення безпечних виборів

В інтерв'ю Зеленського запитали про можливість проведення виборів в Україні, якщо їх можна буде провести безпечно.

У відповідь він нагадав, що Росія постійно бомбить українські цивільні об'єкти: "Бомбардування величезною кількістю безпілотників і ракет, удари по інфраструктурі – все це справжнє обличчя цієї війни".

"Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяву Путіна щодо виборів: Україна не погодиться, щоб нас хтось контролював

Безпека громадян

За його словами, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві.

"З іншого боку, якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то (...) безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час, безсумнівно, ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно", - оцінив Зеленський.

"Однак я хочу підкреслити, що якщо є можливість забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то я тільки за", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не тримаюся за крісло, депутати напрацюють варіанти проведення виборів, - Зеленський

Що передувало?