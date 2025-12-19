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Зеленський: "Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло"

Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Проведення безпечних виборів

В інтерв'ю Зеленського запитали про можливість проведення виборів в Україні, якщо їх можна буде провести безпечно.

У відповідь він нагадав, що Росія постійно бомбить українські цивільні об'єкти: "Бомбардування величезною кількістю безпілотників і ракет, удари по інфраструктурі – все це справжнє обличчя цієї війни".

"Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів", - наголосив Зеленський.

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Безпека громадян

За його словами, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві.

"З іншого боку, якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то (...) безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час, безсумнівно, ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно", - оцінив Зеленський.

"Однак я хочу підкреслити, що якщо є можливість забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то я тільки за", - додав він.

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Що передувало?

Автор: 

вибори (6792) Зеленський Володимир (28224)
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Топ коментарі
+70
Ти вже 1,5 роки за нього тримаєшся, гімно зелене.
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19.12.2025 23:29 Відповісти
+70
А якого біса ти тоді не здриснув у 24, і навіть не подав до КС, а тупо узурпував владу?! Що б забезпечити двушки на Маскву, гундоса ти мразота, гробовщик України?!
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19.12.2025 23:30 Відповісти
+65
Авжеж, у країни був такий запас міцності, що за один срок не розвалиш.
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19.12.2025 23:48 Відповісти

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