Зеленський про заяву Путіна щодо виборів: Україна не погодиться, щоб нас хтось контролював
Україна не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну контролювати потенційні виборчі процеси в країні.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідь Путіну
Зеленський послався на пресконференцію глави Кремля 19 грудня та заявив, що Путіних "багато": "Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше".
Український лідер заявив, що Путін зазначав, нібито для нього важливо, щоб у виборах в Україні взяли участь українці з усієї території країни, зокрема з тимчасово окупованих Росією регіонів. При цьому голова держави зауважив, що сам Путін назвав ці території "окупованими".
- Як наголосив Зеленський, Путін не тільки контролює вибори в Росії, а тепер хоче контролювати виборчі процеси й в Україні.
"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", – додав він.
"Путін зовсім не хоче закінчувати війну"
Відповідаючи на запитання, що має на увазі Путін, коли говорить про першопричини війни, Зеленський сказав, що російський диктатор "не шукає першопричину війни, а виправдання".
"Завтра він може сказати, що це через НАТО, попри те, що Україна ніколи не була в НАТО. Потім він може сказати, що саме запрошення приєднатися до НАТО вже є ризиком для Росії. Зараз він говорить про якісь буферні зони. Він каже, що це дуже далеко. Для цієї людини все є підставою для демонстрації і прояву своєї агресії. Він шукає виправдання у своєму суспільстві. Думаю, він хотів би, щоб це не справляло такого враження на Сполучені Штати", - переконаний він.
Зеленський пояснив, що "Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і щобільше, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі".
З іншого боку, зазначив він, питання полягає в тому, хто реально в змозі зупинити його на цьому шляху – економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами: "Сполучені Штати є одним із таких гравців".
- Нагадаємо, 19 грудня Путін заявив, що Росія "готова подумати" над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів.
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