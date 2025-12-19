Зеленский о заявлении Путина относительно выборов: Украина не согласится, чтобы нас кто-то контролировал

Украина не позволит российскому диктатору Владимиру Путину контролировать потенциальные избирательные процессы в стране.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью польским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Ответ Путину

Зеленский сослался на пресс-конференцию главы Кремля 19 декабря и заявил, что Путиных "много": "Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое".

Украинский лидер заявил, что Путин отмечал, якобы для него важно, чтобы в выборах в Украине приняли участие украинцы со всей территории страны, в частности из временно оккупированных Россией регионов. При этом глава государства отметил, что сам Путин назвал эти территории "оккупированными".

Как подчеркнул Зеленский, Путин не только контролирует выборы в России, а теперь хочет контролировать избирательные процессы и в Украине.

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", – добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна быть наказана за все зло, которое принесла на нашу землю, - Зеленский

"Путин совсем не хочет заканчивать войну"

Отвечая на вопрос, что имеет в виду Путин, когда говорит о первопричинах войны, Зеленский сказал, что российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдание".

"Завтра он может сказать, что это из-за НАТО, несмотря на то, что Украина никогда не была в НАТО. Затем он может сказать, что само приглашение присоединиться к НАТО уже является риском для России. Сейчас он говорит о каких-то буферных зонах. Он говорит, что это очень далеко. Для этого человека все является основанием для демонстрации и проявления своей агрессии. Он ищет оправдание в своем обществе. Думаю, он хотел бы, чтобы это не производило такого впечатления на Соединенные Штаты", - убежден он.

Зеленский объяснил, что "Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше".

С другой стороны, отметил он, вопрос заключается в том, кто реально в состоянии остановить его на этом пути – экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами: "Соединенные Штаты являются одним из таких игроков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможность проведения парламентских и местных выборов из США мы не рассматривали, - Зеленский