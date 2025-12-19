РУС
1 729 22

Зеленский о заявлении Путина относительно выборов: Украина не согласится, чтобы нас кто-то контролировал

зеленський

Украина не позволит российскому диктатору Владимиру Путину контролировать потенциальные избирательные процессы в стране.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью польским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Ответ Путину

Зеленский сослался на пресс-конференцию главы Кремля 19 декабря и заявил, что Путиных "много": "Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое".

Украинский лидер заявил, что Путин отмечал, якобы для него важно, чтобы в выборах в Украине приняли участие украинцы со всей территории страны, в частности из временно оккупированных Россией регионов. При этом глава государства отметил, что сам Путин назвал эти территории "оккупированными".

  • Как подчеркнул Зеленский, Путин не только контролирует выборы в России, а теперь хочет контролировать избирательные процессы и в Украине.

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", – добавил он.

"Путин совсем не хочет заканчивать войну"

Отвечая на вопрос, что имеет в виду Путин, когда говорит о первопричинах войны, Зеленский сказал, что российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдание".

"Завтра он может сказать, что это из-за НАТО, несмотря на то, что Украина никогда не была в НАТО. Затем он может сказать, что само приглашение присоединиться к НАТО уже является риском для России. Сейчас он говорит о каких-то буферных зонах. Он говорит, что это очень далеко. Для этого человека все является основанием для демонстрации и проявления своей агрессии. Он ищет оправдание в своем обществе. Думаю, он хотел бы, чтобы это не производило такого впечатления на Соединенные Штаты", - убежден он.

Зеленский объяснил, что "Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше".

С другой стороны, отметил он, вопрос заключается в том, кто реально в состоянии остановить его на этом пути – экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами: "Соединенные Штаты являются одним из таких игроков".

  • Напомним, 19 декабря Путин заявил, что Россия "готова подумать" над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.

Топ комментарии
+8
Ось як раз в Конституції, не має ні слова про це. Є закон про воєнний стан, де це вказано.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:11 Ответить
+5
Це Україна буде контролювати вибори на частинах кацапстану, який в майбутньому розпадеться!
показать весь комментарий
19.12.2025 23:07 Ответить
+4
Так тебе ж контролює пукін, вже років 20 точно, дебіл зелений, ти його маріонетка
показать весь комментарий
19.12.2025 23:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Дебіл з дипломом юриста не знає, що вибори під час воєнного стану не проводяться? Чи Конституція не для недонаполеончика?
показать весь комментарий
19.12.2025 23:08 Ответить
Ось як раз в Конституції, не має ні слова про це. Є закон про воєнний стан, де це вказано.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:11 Ответить
Ти б, дурко, перед тим, як маячню писати, Конституцію прочитав би. Як тобі правильно вище написали, про неможливість проведення виборів написано у Законі "Про воєнний стан", а не в Конституції. Але смішно на вас, клоунів дивитись, коли ще хвилину тому (до заяв Зеленського) ви вимагали вибори за будь-яку ціну. 😁
показать весь комментарий
19.12.2025 23:33 Ответить
Тобто міжнародних спостерігачів не буде...?
показать весь комментарий
19.12.2025 23:11 Ответить
Будуть "онлайн-спостерігачі"...

"Зеленський додав, що з часів пандемії Covid-19 підтримує можливість онлайн-голосування на виборах в Україні. Для цього потрібні зміни до законодавства, але наразі консенсусу з нардепами у цьому питанні немає, заявив президент."
показать весь комментарий
19.12.2025 23:17 Ответить
щоб на таких понтах розмовляти, треба мати ядерну зброю

а у тебе її немає.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:14 Ответить
Засунь ту ядерну зброю собі у вухо,бовдуре, носися з нею як хер з листом,ттикаєш куди треба і не треба,.де вас дегенератів вирощюють?
показать весь комментарий
19.12.2025 23:23 Ответить
>andrei

ох, черговий кацап з впн чи хохліна, як ви вже набридли.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:25 Ответить
А у мене є, ось - 🚀.
Я можу на понтах розмовляти, тому наказую тобі перестати писати цю маячню про яз!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 23:24 Ответить
наявність ЯЗ підтверджується її випробуваннями, які завершилися в 1996 р.
перевірка придатності ЯЗ з кассапердонських льохів в КНДР закінчилася пшиком в 2017, що і мало бути з нею з часом.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:41 Ответить
Так тебе ж контролює пукін, вже років 20 точно, дебіл зелений, ти його маріонетка
показать весь комментарий
19.12.2025 23:16 Ответить
Справжній здох, а васілічі йому не подобаються
показать весь комментарий
19.12.2025 23:49 Ответить
Запроторити обох назавжди на Кергелен . Най там з`ясовують до несхочу своi взаемовiдносини. https://youtu.be/MXqMcHAZwU8 Хай там грають свiй КВН...
показать весь комментарий
19.12.2025 23:19 Ответить
Аби не знав хто такий зе, то навіть можна було б його похвалити за таку заяву, бравіссімо... Тільки нажаль знову посередній акторішка зачитав промову написану не ним, і головне щоб ці слова не розходились з його діями.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:22 Ответить
Коротше виборів не буде до кордонів 1991 року, бо як же люди з окупованих територій проголосують.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:22 Ответить
Тобто ти вважаєш, що тому, що у 2019 Крим та частина Донецької та Луганської області були окупованими, вважати вибори 2019 недійсними і Порошенко має продовжити свої повноваження до повного звільнення України.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:36 Ответить
https://youtu.be/Vio1E3OssTc люся (шлепера) - не, я в ступоре... Как можно смотреть этот дебилизм.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:24 Ответить
ЯНЕЛОХ= ЛОШИЦАМАЛАЯ
показать весь комментарий
19.12.2025 23:25 Ответить
Україна так. Але ти не Україна, і тобою легко і контролювали, і контролюють. Хто тільки може. Від підлещувачів в оточенні, Єрмак, і Ко, Пуйло через агентів, і Трамп шантажуючи компроматом.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:06 Ответить
А ти чому за всю країну говориш, ти вже себе ототожнюєш с Україною?
показать весь комментарий
20.12.2025 00:23 Ответить
 
 