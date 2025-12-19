РУС
840 16

Россия должна быть наказана за все зло, которое принесла на нашу землю, - Зеленский

зеленський

Вопрос репараций со стороны России важен не только с финансовой, но и с моральной и правовой точки зрения, поскольку она должна ответить за развязывание войны против Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью польским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Россия должна выплатить репарации

Зеленский отметил, что решение ЕС о предоставлении займа на 90 млрд на два года дает Украине дополнительные возможности. Он добавил, что Россия рассчитывала на финансовую слабость Украины.

"Конечно, благодаря этому у нас появились некоторые дополнительные карты. Очень важно, чтобы Россия понесла ответственность за развязывание этой войны. Все эти деньги так или иначе связаны с вопросом репараций. Мы убеждены, что Россия должна быть наказана за все зло, которое она принесла на нашу землю. Это для меня очень важно", - подчеркнул он.

Европарламент готов ускорить принятие решения о "репарационном кредите" Украине, - Мецола

Использование средств

"Конечно, €90 млрд на два года - это уже €45 млрд в год. Это еще не €210 млрд [общий объем замороженных активов РФ в ЕС. — Ред.], но это шаг вперед, и мы сделаем все, чтобы эта война закончилась, чтобы мы могли использовать эти средства на восстановление нашей страны", - отметил глава государства.

Однако если не удастся закончить войну, то эти деньги пойдут на поддержку украинских солдат в бою, добавил Зеленский.

Решение ЕС о финансовой поддержке Украины — это сильный политический сигнал, — Вевер

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Автор: 

Зеленский Владимир (23058) репарации (73) замороженные активы (529) война в Украине (7292)
Топ комментарии
+9
Витягуй балістичні і крилаті ракети, будемо карати. Де вони?
показать весь комментарий
19.12.2025 22:46 Ответить
+5
ото трибуна для буратіни попіардитися . ВИКИДАЙ МАФіЮ з ВЛАДИ, ти ж НЕТРЯПКАЯКАСЬ!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 22:47 Ответить
+5
А крім потужних гасел зі сценарію, що? А нічого, крім розкрадання останніх ресурсів України!
показать весь комментарий
19.12.2025 23:01 Ответить
"Міндічі і ОПівці" уже готовляться 10-15% "освоїти" на нал...
показать весь комментарий
19.12.2025 22:45 Ответить
Витягуй балістичні і крилаті ракети, будемо карати. Де вони?
показать весь комментарий
19.12.2025 22:46 Ответить
У брехливих гундосиках зеленського!
показать весь комментарий
19.12.2025 23:04 Ответить
Почитайте материал про Фламинго на ВВС от 18 декабря
Наши пацаны зачетно надурили британских журналистов
показать весь комментарий
19.12.2025 23:24 Ответить
ото трибуна для буратіни попіардитися . ВИКИДАЙ МАФіЮ з ВЛАДИ, ти ж НЕТРЯПКАЯКАСЬ!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 22:47 Ответить
ти ж НЕТРЯПКАЯКАСЬ!!! ти ж - ЯНЕЛОХ !!!
показать весь комментарий
19.12.2025 22:51 Ответить
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-єrmak-zi-storinok-ale-ne-z-vladi-hto-realno-pravit.html

Дмитро Чекалкин: Єрмак зі сторінок, але не з влади - хто реально править?
показать весь комментарий
19.12.2025 22:56 Ответить
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-%d1%94rmak-zi-storinok-ale-ne-z-vladi-hto-realno-pravit.html Дмитро Чекалкин: Єрмак зі сторінок, але не з влади - хто реально править?
показать весь комментарий
19.12.2025 23:06 Ответить
дебіл, іди шукати газові центрифуги або лазери для відокремлення ізотопів урану, тобі ядерку треба терміново робити.
показать весь комментарий
19.12.2025 22:53 Ответить
Мабуть "покарають", одразу після "блекауту у москві"...
показать весь комментарий
19.12.2025 23:00 Ответить
А крім потужних гасел зі сценарію, що? А нічого, крім розкрадання останніх ресурсів України!
показать весь комментарий
19.12.2025 23:01 Ответить
А наприкінці сказав - Армія! Мова! Віра!...чи не сказав?...
показать весь комментарий
19.12.2025 23:03 Ответить
Голобородьку аби попіаритися та розмародерити с ригами своїми фсбешними
показать весь комментарий
19.12.2025 23:07 Ответить
Заяви прямо що мільйони кацапів будуть знищені за війну яку принесли на територію України!
показать весь комментарий
19.12.2025 23:08 Ответить
Коли хоч блекаут у Москві буде.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:18 Ответить
Я только за. Чем будем карать? Фламингой? Или кто-то другой покарать должен? Желающих не то чтобы много .
показать весь комментарий
19.12.2025 23:33 Ответить
 
 