Россия должна быть наказана за все зло, которое принесла на нашу землю, - Зеленский
Вопрос репараций со стороны России важен не только с финансовой, но и с моральной и правовой точки зрения, поскольку она должна ответить за развязывание войны против Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью польским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Россия должна выплатить репарации
Зеленский отметил, что решение ЕС о предоставлении займа на 90 млрд на два года дает Украине дополнительные возможности. Он добавил, что Россия рассчитывала на финансовую слабость Украины.
"Конечно, благодаря этому у нас появились некоторые дополнительные карты. Очень важно, чтобы Россия понесла ответственность за развязывание этой войны. Все эти деньги так или иначе связаны с вопросом репараций. Мы убеждены, что Россия должна быть наказана за все зло, которое она принесла на нашу землю. Это для меня очень важно", - подчеркнул он.
Использование средств
"Конечно, €90 млрд на два года - это уже €45 млрд в год. Это еще не €210 млрд [общий объем замороженных активов РФ в ЕС. — Ред.], но это шаг вперед, и мы сделаем все, чтобы эта война закончилась, чтобы мы могли использовать эти средства на восстановление нашей страны", - отметил глава государства.
Однако если не удастся закончить войну, то эти деньги пойдут на поддержку украинских солдат в бою, добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
