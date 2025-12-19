Россия должна быть наказана за все зло, которое принесла на нашу землю, - Зеленский

Вопрос репараций со стороны России важен не только с финансовой, но и с моральной и правовой точки зрения, поскольку она должна ответить за развязывание войны против Украины.

Россия должна выплатить репарации

Зеленский отметил, что решение ЕС о предоставлении займа на 90 млрд на два года дает Украине дополнительные возможности. Он добавил, что Россия рассчитывала на финансовую слабость Украины.

"Конечно, благодаря этому у нас появились некоторые дополнительные карты. Очень важно, чтобы Россия понесла ответственность за развязывание этой войны. Все эти деньги так или иначе связаны с вопросом репараций. Мы убеждены, что Россия должна быть наказана за все зло, которое она принесла на нашу землю. Это для меня очень важно", - подчеркнул он.

Использование средств

"Конечно, €90 млрд на два года - это уже €45 млрд в год. Это еще не €210 млрд [общий объем замороженных активов РФ в ЕС. — Ред.], но это шаг вперед, и мы сделаем все, чтобы эта война закончилась, чтобы мы могли использовать эти средства на восстановление нашей страны", - отметил глава государства.

Однако если не удастся закончить войну, то эти деньги пойдут на поддержку украинских солдат в бою, добавил Зеленский.

Что предшествовало?