Росія має бути покарана за все зло, яке принесла на нашу землю, - Зеленський

Питання репарацій з боку Росії важливе не лише з фінансової, але й з моральної та правової точки зору, оскільки вона має відповісти за розв'язання війни проти України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія повинна виплатити репарації

Зеленський зазначив, що рішення ЄС про надання позики на 90 млрд на два роки дає Україні додаткові можливості. Він додав, що Росія розраховувала на фінансову слабкість України.

"Звичайно, завдяки цьому у нас з'явилися деякі додаткові карти. Дуже важливо, щоб Росія понесла відповідальність за розв'язання цієї війни. Всі ці гроші так чи інакше пов'язані з питанням репарацій. Ми переконані, що Росія має бути покарана за все зло, яке вона принесла на нашу землю. Це для мене дуже важливо", - наголосив він.

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Використання коштів

"Звісно, €90 млрд на два роки це вже €45 млрд на рік. Це ще не €210 млрд [загальний обсяг заморожених активів РФ у ЄС, — ред.], але це крок вперед, і ми зробимо все, щоб ця війна закінчилася, щоб ми могли використати ці кошти на відбудову нашої країни", - зазначив глава держави.

Однак якщо не вдасться закінчити війну, то ці гроші підуть на підтримку українських солдатів у бою, додав Зеленський.

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