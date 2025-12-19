Зеленский: "Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло"
Владимир Зеленский заявил, что не намерен держаться за президентское кресло.
Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Проведение безопасных выборов
В интервью Зеленского спросили о возможности проведения выборов в Украине, если их можно будет провести безопасно.
В ответ он напомнил, что Россия постоянно бомбит украинские гражданские объекты: "Бомбардировки огромным количеством беспилотников и ракет, удары по инфраструктуре – все это настоящее лицо этой войны".
"Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов", - подчеркнул Зеленский.
Безопасность граждан
По его словам, организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве.
"С другой стороны, если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то (...) несомненно, все боятся проведения выборов в военное время, несомненно, никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно", - оценил Зеленский.
"Однако я хочу подчеркнуть, что если есть возможность обеспечить безопасность людей на время проведения таких выборов, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки, то я только за", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.
- В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
Пора вже і Зеленському.
Що за позазаконні санкції, проти Пороха?
Чому досі існує єдиний марафєт і опозиційні ЗМІ не можуть виходити у національний етер?
Ти сциш втратити владу, самозакохханий неголений піZдун.