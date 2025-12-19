РУС
1 586 33

Зеленский: "Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло"

Зеленський

Владимир Зеленский заявил, что не намерен держаться за президентское кресло.

Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Проведение безопасных выборов

В интервью Зеленского спросили о возможности проведения выборов в Украине, если их можно будет провести безопасно.

В ответ он напомнил, что Россия постоянно бомбит украинские гражданские объекты: "Бомбардировки огромным количеством беспилотников и ракет, удары по инфраструктуре – все это настоящее лицо этой войны".

"Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов", - подчеркнул Зеленский.

Безопасность граждан

По его словам, организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве.

"С другой стороны, если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то (...) несомненно, все боятся проведения выборов в военное время, несомненно, никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно", - оценил Зеленский.

"Однако я хочу подчеркнуть, что если есть возможность обеспечить безопасность людей на время проведения таких выборов, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки, то я только за", - добавил он.

Что предшествовало?

выборы (24856) Зеленский Владимир (23058)
Топ комментарии
+26
А якого біса ти тоді не здриснув у 24, і навіть не подав до КС, а тупо узурпував владу?! Що б забезпечити двушки на Маскву, гундоса ти мразота, гробовщик України?!
19.12.2025 23:30 Ответить
+21
Ти вже 1,5 роки за нього тримаєшся, гімно зелене.
19.12.2025 23:29 Ответить
+14
«Вот, возвращаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвана. Остался от Украины только бардачок, зато большой», - говорил Зеленский.
19.12.2025 23:41 Ответить
Та звісно,після країни мрій - хто захоче?
19.12.2025 23:27 Ответить
Президент Володимир Зеленський дійсно обіцяв піти на один термін під час виборчої кампанії 2019 року, але згодом змінив свою думку, заявивши на прес-конференції в травні 2020 року, що одного терміну буде недостатньо для виконання обіцянок і він «подумає» над другим, якщо народ України його підтримає, адже «робота складна»
19.12.2025 23:29 Ответить
Авжеж, у країни був такий запас міцності, що за один срок не розвалиш.
19.12.2025 23:48 Ответить
Нічого лохи знову поведуться
20.12.2025 00:12 Ответить
Ти вже 1,5 роки за нього тримаєшся, гімно зелене.
19.12.2025 23:29 Ответить
А якого біса ти тоді не здриснув у 24, і навіть не подав до КС, а тупо узурпував владу?! Що б забезпечити двушки на Маскву, гундоса ти мразота, гробовщик України?!
19.12.2025 23:30 Ответить
Тодi ТЦК не дали б йому шансу на титул 5 разiв ухилянт.
19.12.2025 23:35 Ответить
а в 2024 воєнного стану вже не було, чи в )(уйлометодичці це не прописано?
19.12.2025 23:46 Ответить
Іди в дупу вова!!!
20.12.2025 00:06 Ответить
то ****** з крісла, навіть бімж з вокзалу буде кращим президентом, ніж оце.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:32 Ответить
Нарешті!!! Комент без ядерної зброї🤣. Вітаю!!!
19.12.2025 23:37 Ответить
я хотів написати, що нам потрібен інший лідер, який почне роботи зі створення ядерки
19.12.2025 23:41 Ответить
Бг-ггг... Дупля вiдбив, мовляв, все-таки лох... ХЕХ...
19.12.2025 23:33 Ответить
Зеленський прийшов до влади з командою, яку називав чесними професіоналами і від якої через 6 років мало що залишилося.
Пора вже і Зеленському.
19.12.2025 23:40 Ответить
Ну дивись, по праву руку: Хряк, Єрмак, Шефір - всі на місці! Ще й Баканов по праву (руку). Так шо ніфіга не "мало" Всі "свої" залишилися.
20.12.2025 00:22 Ответить
19.12.2025 23:41 Ответить
З Ізраїлю є видача по запиту ФБР
20.12.2025 00:23 Ответить
«Вот, возвращаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвана. Остался от Украины только бардачок, зато большой», - говорил Зеленский.
19.12.2025 23:41 Ответить
19.12.2025 23:47 Ответить
Не буду триматись за президентське крісло, просто буду президентом і робитиму все щоб вибори відбулись як можна пізніше. Це не одне й те ж, ні.
19.12.2025 23:49 Ответить
Та чули вже, чули що і іду тільки на один термін, і що якщо не впораюсь то піду, і якщо порушу закон то сяду.....І багато-багато ще чого.... Вже ніхто, і давно не вже вірить жодному твому слову мерзота ти брехлива....
19.12.2025 23:50 Ответить
То вали вже, сволота!!!
19.12.2025 23:52 Ответить
Тому напевно і сказав, що будуть вибори через "Дію". Бо інакше ніяк не намалює свою потужну перемогу.

20.12.2025 00:03 Ответить
Однак я хочу підкреслити, що якщо є можливість забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то я тільки за", - додав він. ТАК ТИ Ж І МАЄШ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ЛЮДЕЙ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ І ОРГАНІЗУВАТИ ВИБОРИ ЗГІДНО ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВИ???
20.12.2025 00:06 Ответить
То нащо тоді пресується опозиція?
Що за позазаконні санкції, проти Пороха?
Чому досі існує єдиний марафєт і опозиційні ЗМІ не можуть виходити у національний етер?
Ти сциш втратити владу, самозакохханий неголений піZдун.
20.12.2025 00:06 Ответить
накрався - тепер пора на зйоби, "к сваім радітєлям"
20.12.2025 00:16 Ответить
Ви оптиміст...
20.12.2025 00:21 Ответить
Не допомогли шашли кацапам так він рішив с агентами своїми дерьмаками татаровими яйцеголовими 95 кварталом гнид добивати Україну с середини
20.12.2025 00:16 Ответить
так ти гондон це робиш
20.12.2025 00:23 Ответить
бляха назвав президента презирвативем, це мягко
20.12.2025 00:25 Ответить
Так напиши заяву, що втомився і їдь вже під три чорти, звідки не видають, премьер - міністром потрібно назначити того про якого всі знають , прорвести вибори в першу чергу серед захисників, а посаду так званого президента країни скасувати.
20.12.2025 00:27 Ответить
Тоді де відмова від балотування? Ми тільки чуємо «Я готовий».
20.12.2025 00:29 Ответить
 
 