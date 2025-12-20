В МИД продолжается работа над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборов, - Зеленский

Министерство иностранных дел контактирует с партнерами за рубежом, чтобы согласовать возможную инфраструктуру для проведения выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, он точно не гражданин Украины и он точно не будет влиять на результат и ни на что другое", - подчеркнул президент.

МИД работает над инфраструктурой для проведения выборов

Он отметил, что существует практика зарубежных голосований.

"В сегодняшней ситуации процесс будет затруднен из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи МИД, они уже начали этим заниматься. У них есть контакты с нашими партнерами за рубежом и для этого нужно согласовать возможную инфраструктуру за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования", - отметил он.

Кроме того, Зеленский верит, что во время проведения выборов большое количество украинцев приедут домой.

"В любом случае я верю, что когда будут выборы, а именно, когда позволит ситуация с безопасностью, тогда большое количество украинцев приедут в Украину", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы военные также могли проголосовать, как и каждый гражданин.

США знают, как провести безопасные выборы

Он добавил, что "американские партнеры поднимали вопрос о выборах, а значит знают, как помочь нам провести безопасные выборы: это прежде всего может быть прекращение огня или окончание уже войны".

Вопрос выборов