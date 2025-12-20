В МИД продолжается работа над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборов, - Зеленский
Министерство иностранных дел контактирует с партнерами за рубежом, чтобы согласовать возможную инфраструктуру для проведения выборов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, он точно не гражданин Украины и он точно не будет влиять на результат и ни на что другое", - подчеркнул президент.
МИД работает над инфраструктурой для проведения выборов
Он отметил, что существует практика зарубежных голосований.
"В сегодняшней ситуации процесс будет затруднен из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи МИД, они уже начали этим заниматься. У них есть контакты с нашими партнерами за рубежом и для этого нужно согласовать возможную инфраструктуру за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования", - отметил он.
Кроме того, Зеленский верит, что во время проведения выборов большое количество украинцев приедут домой.
"В любом случае я верю, что когда будут выборы, а именно, когда позволит ситуация с безопасностью, тогда большое количество украинцев приедут в Украину", - добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы военные также могли проголосовать, как и каждый гражданин.
США знают, как провести безопасные выборы
Он добавил, что "американские партнеры поднимали вопрос о выборах, а значит знают, как помочь нам провести безопасные выборы: это прежде всего может быть прекращение огня или окончание уже войны".
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- Также Зеленский подчеркнул, что на оккупированных Россией территориях нельзя проводить выборы.
Вибори за кордоном - це взагалі те, про що турбуватися не потрібно, ніби ті країни, які десятки мільярдів нам виділяють, не зможуть приміщення для голосування виділити. Причому підготують все в тижневий термін
Навіть при тимчасовій безпековій ситуації!