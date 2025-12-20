РУС
Новости Выборы во время войны
408 19

В МИД продолжается работа над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборов, - Зеленский

Зеленский о выборах

Министерство иностранных дел контактирует с партнерами за рубежом, чтобы согласовать возможную инфраструктуру для проведения выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Не Путину решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине, он точно не гражданин Украины и он точно не будет влиять на результат и ни на что другое", - подчеркнул президент.

МИД работает над инфраструктурой для проведения выборов

Он отметил, что существует практика зарубежных голосований.

"В сегодняшней ситуации процесс будет затруднен из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи МИД, они уже начали этим заниматься. У них есть контакты с нашими партнерами за рубежом и для этого нужно согласовать возможную инфраструктуру за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования", - отметил он.

Кроме того, Зеленский верит, что во время проведения выборов большое количество украинцев приедут домой.

"В любом случае я верю, что когда будут выборы, а именно, когда позволит ситуация с безопасностью, тогда большое количество украинцев приедут в Украину", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы военные также могли проголосовать, как и каждый гражданин.

США знают, как провести безопасные выборы

Он добавил, что "американские партнеры поднимали вопрос о выборах, а значит знают, как помочь нам провести безопасные выборы: это прежде всего может быть прекращение огня или окончание уже войны".

Вопрос выборов

Автор: 

выборы (24859) Зеленский Владимир (23058)
Топ комментарии
+3
Закордонні патріоти наголосують, особливо жіночки на іноземних прізвищах.
20.12.2025 17:21 Ответить
+2
Які вибори якщо каци кожен день луплять, обкурилося?
20.12.2025 17:19 Ответить
+2
До чого тут МЗС? Чи люди в Україні вже не потрібні для виборів - за них проголосує дія?
20.12.2025 17:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Магера ж сказав шо ніяких виборів - не чув?
20.12.2025 17:17 Ответить
Які вибори якщо каци кожен день луплять, обкурилося?
показать весь комментарий
Вже шукають причини не проводити вибори в цілому. Скоро сонячну активність і розташування планет підключать

Вибори за кордоном - це взагалі те, про що турбуватися не потрібно, ніби ті країни, які десятки мільярдів нам виділяють, не зможуть приміщення для голосування виділити. Причому підготують все в тижневий термін
20.12.2025 17:20 Ответить
Ті українці, які приїдуть для голосування в Україну автоматично втратять виплати в країнах ЄС...
Навіть при тимчасовій безпековій ситуації!
20.12.2025 17:21 Ответить
То лохи. Є такі що живуть в Україні і отримують виплати в Європі - оті наголосують
20.12.2025 17:24 Ответить
а можна із цього місця в деталях...?
20.12.2025 17:28 Ответить
До чого тут МЗС? Чи люди в Україні вже не потрібні для виборів - за них проголосує дія?
20.12.2025 17:21 Ответить
ну тепер же кожна бабця в смартофоні
показать весь комментарий
Закордонні патріоти наголосують, особливо жіночки на іноземних прізвищах.
20.12.2025 17:21 Ответить
Т.з. вибори під час війни доконають країну швидше ніж русня!
20.12.2025 17:21 Ответить
А цьому ху...цю все вибори в голові! Легітимізуватись хоче, поки ще не посадили...
20.12.2025 17:28 Ответить
Що ж краще про вибори говорити чим про ситуацію на фронті ,чи корупцію серед найближчого оточення ,хоч для нормальної людини які можуть бути вибори без припинення вогню ?
20.12.2025 17:30 Ответить
Гнидо ти зелена, а канали "5", "Прямий" так і будуть проводити вибори в підпіллі? Сцикля небрита...
20.12.2025 17:31 Ответить
20.12.2025 17:32 Ответить
Да, миллионы приедут чтоб проголосовать ....и не выехать обратно. Угу)
20.12.2025 17:35 Ответить
Дуже ймовірно що 70% людей як в 19 році виберуть того хто пообіцяє домовитись з РФ про мир і зупинити війну, навіть згодні втратити суверенітет України накшталт Білорусії, лиш би їх перестали убивати... на що в принципі Трам і пуйло розраховують наполягаючи на проведені виборів тут і зараз...
20.12.2025 17:39 Ответить
Ти диви, яке падло! Ніяк не вгомониться з ідеєю проведення антиконституційних виборів! Це його так недозвільнений агент кремля єрмак направляє?
20.12.2025 17:43 Ответить
що там готувати - на стадіон і все
20.12.2025 17:44 Ответить
Народу Украины нужны свои кандидаты, а не те, что все время в СМИ олигархов и что народ из них выбирает, и все кандидаты олигархов и выигрывают олигархи. Как Коломойский сказал, можете забрать у меня все и оставить только 1+1 и он опять получит всю власть в стране и богатства Украины. Равноценно Геббельса высказыванию, дайте мне СМИ и я из любого народа сделаю свиней. Украина должна сделать государственные СМИ, чтобы из бюджета финансировались, и чтобы были разделы: государственные, информативные, научные, спортивные, развлекательные, документальные, и т.д. И чтобы директоры каналов подпадали под проверки и не имели связей с олигархами и иностранными спецслужбами и никогда не были уличены в коррупции. И чтобы на сайтах была возможность при помощи авторизации с дии по документам - гражданам - голосовать за и против директора канала. Чтобы его можно было уволить. И чтобы чат был с каналом, в котором граждане говорили, что было бы интересно смотреть. И чтобы там были предложения о том, какие передачи снимать или фильмы и чтобы народ финансирование с бюджета и голосовал - стоит или не стоит вкладывать деньги из бюджета в проект. Украине нужна прямая демократия. Нужно систему выстроенную мафией в организованную преступность уничтожить. Чтобы не было их СМИ и их журналистов и политологов. И не было их влияния над народом, через СМИ. Не было их марионеток во власти. Украине нужна максимально сильная система работающая на гражданское общество и для гражданского общества, а не для олигархов в их алчных интересах.
20.12.2025 17:45 Ответить
 
 