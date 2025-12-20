У МЗС триває робота над створенням необхідної інфраструктури для проведення виборів, - Зеленський

Міністерство закордонних справ контактує з партнерами за кордоном, щоб погодити можливу інфраструктуру для проведення виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції із прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

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Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, він точно не громадянин України і він точно не буде впливати на результат і ні на що інше", - наголосив президент.

МЗС працює над інфраструктурою для проведення виборів

Він зауважив, що існує практика закордонних голосувань.

"В сьогоднішній ситуації процес буде ускладненим через кількість українців, але для цього є всі завдання МЗС, вони вже почали цим займатися. Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном і для цього треба погодити можливу інфраструктуру за кордоном, щоб це було комфортно для голосування", - зазначив він.

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Крім того, Зеленський вірить, що під час проведення виборів велика кількість українців приїдуть додому.

"У будь-якому випадку я вірю, що коли будуть вибори, а саме, коли дозволятиме безпекова ситуація, тоді велика кількість українців приїдуть в Україну", - додав президент.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб військові також могли проголосувати, як і кожен громадянин.

США знають, як провести безпечні вибори

Він додав, що "американські партнери порушували питання про вибори, а значить знають, як допомогти нам зробити безпечні вибори: це передусім може бути припинення вогню або закінчення вже війни".

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Питання виборів