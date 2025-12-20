У МЗС триває робота над створенням необхідної інфраструктури для проведення виборів, - Зеленський
Міністерство закордонних справ контактує з партнерами за кордоном, щоб погодити можливу інфраструктуру для проведення виборів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції із прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, він точно не громадянин України і він точно не буде впливати на результат і ні на що інше", - наголосив президент.
МЗС працює над інфраструктурою для проведення виборів
Він зауважив, що існує практика закордонних голосувань.
"В сьогоднішній ситуації процес буде ускладненим через кількість українців, але для цього є всі завдання МЗС, вони вже почали цим займатися. Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном і для цього треба погодити можливу інфраструктуру за кордоном, щоб це було комфортно для голосування", - зазначив він.
Крім того, Зеленський вірить, що під час проведення виборів велика кількість українців приїдуть додому.
"У будь-якому випадку я вірю, що коли будуть вибори, а саме, коли дозволятиме безпекова ситуація, тоді велика кількість українців приїдуть в Україну", - додав президент.
Зеленський наголосив, що важливо, щоб військові також могли проголосувати, як і кожен громадянин.
США знають, як провести безпечні вибори
Він додав, що "американські партнери порушували питання про вибори, а значить знають, як допомогти нам зробити безпечні вибори: це передусім може бути припинення вогню або закінчення вже війни".
Питання виборів
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- Також Зеленський наголосив, що на окупованих Росією територіях не можна проводити вибори.
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