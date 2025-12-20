Магера про онлайн-голосування на виборах: Російські хакери можуть спотворити результати

У разі проведення електронного голосування на виборах в Україні російські хакери можуть втрутитися в систему, що спотворить результати та може призвести до переваги проросійських сил

Про це колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Хакерський потенціал РФ

"Повірте, для Росії не існує великих проблем втрутитись в інформаційні системи чи не кожної країни світу. Небагато країн світу мають подібний хакерський потенціал. Не знаю, чи вони втрутяться, але ризики - надзвичайно великі. І якщо Україна систему електронного голосування поперед батька в пекло почне застосовувати, а Росія втрутиться, ми можемо побачити на табло, що у нас перемагають прокремлівські кандидати і партії. І неможливо буде довести, що результати фальсифіковані. Бо якщо на звичайних виборах є паперові бюлетені, протоколи, приписи - у нас тут нічого не буде. І це - проблема", - зауважив він.

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Питання фінансів

На думку експертів, технічне оснащення виборчої інфраструктури під електронне голосування потребуватиме і чималих додаткових фінансів, і перевірених спецслужбами кадрових ресурсів.

"І все це треба буде інсталювати, опрацювати і захистити за досить короткий термін. Чи ми до цього готові?", - порушує питання автор публікації.

Детальніше читайте у статті "Для Трампа чи для самих себе? Про що має подбати Україна, готуючи перші повоєнні вибори".

Питання виборів

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори.Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

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