Магера об онлайн-голосовании на выборах: Российские хакеры могут исказить результаты

В случае проведения электронного голосования на выборах в Украине российские хакеры могут вмешаться в систему, что исказит результаты и может привести к преимуществу пророссийских сил.

Об этом бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Хакерский потенциал РФ

"Поверьте, для России не существует больших проблем вмешаться в информационные системы практически любой страны мира. Немногие страны мира обладают подобным хакерским потенциалом. Не знаю, вмешаются ли они, но риски - чрезвычайно велики. И если Украина начнет применять систему электронного голосования, а Россия вмешается, мы можем увидеть на табло, что у нас побеждают прокремлевские кандидаты и партии. И невозможно будет доказать, что результаты сфальсифицированы. Потому что если на обычных выборах есть бумажные бюллетени, протоколы, предписания - у нас здесь ничего не будет. И это - проблема", - отметил он.

Вопрос финансов

По мнению экспертов, техническое оснащение избирательной инфраструктуры под электронное голосование потребует и немалых дополнительных финансов, и проверенных спецслужбами кадровых ресурсов.

"И все это нужно будет установить, отработать и защитить за достаточно короткий срок. Готовы ли мы к этому?" - задает вопрос автор публикации.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

