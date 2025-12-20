РУС
Новости
721 24

Магера об онлайн-голосовании на выборах: Российские хакеры могут исказить результаты

Вмешательство российских хакеров

В случае проведения электронного голосования на выборах в Украине российские хакеры могут вмешаться в систему, что исказит результаты и может привести к преимуществу пророссийских сил.

Об этом бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Хакерский потенциал РФ

"Поверьте, для России не существует больших проблем вмешаться в информационные системы практически любой страны мира. Немногие страны мира обладают подобным хакерским потенциалом. Не знаю, вмешаются ли они, но риски - чрезвычайно велики. И если Украина начнет применять систему электронного голосования, а Россия вмешается, мы можем увидеть на табло, что у нас побеждают прокремлевские кандидаты и партии. И невозможно будет доказать, что результаты сфальсифицированы. Потому что если на обычных выборах есть бумажные бюллетени, протоколы, предписания - у нас здесь ничего не будет. И это - проблема", - отметил он.

Вопрос финансов

По мнению экспертов, техническое оснащение избирательной инфраструктуры под электронное голосование потребует и немалых дополнительных финансов, и проверенных спецслужбами кадровых ресурсов.

"И все это нужно будет установить, отработать и защитить за достаточно короткий срок. Готовы ли мы к этому?" - задает вопрос автор публикации.

Подробнее читайте в статье"Для Трампа или для самих себя? О чем должна позаботиться Украина, готовя первые послевоенные выборы".

Вопрос выборов

  • Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
  • В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Автор: 

Топ комментарии
+8
ТА які там російські - просто 1 програміст поставить за ЗЕ стільки скільки скажуть і все тут. НЕ розказуйте казки
показать весь комментарий
20.12.2025 16:26 Ответить
+4
"Російські хакери не встигнуть!" - Зеленський (або скоріше Федоров)😂
показать весь комментарий
20.12.2025 16:29 Ответить
+4
"Дія" надійна як швейцарський годинник - Ні?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:29 Ответить
А кто то будет ждать российских хакеров?
20.12.2025 16:26 Ответить
ТА які там російські - просто 1 програміст поставить за ЗЕ стільки скільки скажуть і все тут. НЕ розказуйте казки
20.12.2025 16:26 Ответить
!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!
20.12.2025 17:27 Ответить
"Російські хакери не встигнуть!" - Зеленський (або скоріше Федоров)😂
20.12.2025 16:29 Ответить
"Дія" надійна як швейцарський годинник - Ні?
20.12.2025 16:29 Ответить
329 хакерів з усього світу взяли участь у тестуванні українського застосунку "Дія" і не знайшли в ньому критичних вразливостей.

Про це https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/991067661510753?__cft__%5B0%5D=AZW5VDCT5m9k_VkGOVj0zADqGSvHScEo7W9pPMhSpCaMR3SMDhk9i4lz2TnQPTUSMUlqwVVqY_2iA9sC_UuzMEC47p7dVcYVutkbf0QiuqJxLqMZ67ELcXjtd_PhZX5mUcc_QnczIqDO0fcfBDFJItpx&__tn__=%2CO%2CP-R повідомив міністр цифрової трансформації https://lb.ua/file/person/4611_fedorov_mihaylo_albertovich.html Михайло Федоров.
20.12.2025 17:25 Ответить
ну якщо би він захотів пиляти ***** дерева, на якому сидить - я б його теж не зрозумів!
20.12.2025 17:29 Ответить
Накрились вибори мідним тазом - Магера
20.12.2025 16:30 Ответить
Правильний переклад : дайте багато грошей
20.12.2025 16:35 Ответить
20 млрд грн.
20.12.2025 17:29 Ответить
Що вони можуть? Вони ж ні на що не здатні чмобіки!
20.12.2025 16:35 Ответить
Вам написали о кибервойсках, а не о чмобиках на фронте. А могут они дистанционно сделать ровно то, что 2004 году в попытке привести к власти януковича, делало украинское ЦИК.
20.12.2025 16:44 Ответить
Якщо вони такі чмобіки, чому ж ми постійно відступаємо? Може пора сприймати ворога серйозно?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:50 Ответить
Вы тему новости прочли вообще? Может ещё напишите здесь трактат о ложности современных эпигенетические представлений? Я Вам написал, что никто в новости про "чмобиков" ничего не писал. К чему эти г@вновбросы? Вам платят за комментарии по конкретной тематике? Так на сайте точно найдутся подходящие новости. Просто нужно читать.
20.12.2025 17:02 Ответить
Ну російські можуть тільки забезпечити перемогу зєлі, подоляківські боти їм **********.
Вся надія, що може патріотичні хакери не будуть спокійно цього чекати та завалять зє-коМанду
20.12.2025 16:36 Ответить
Дуже ймовірно що 70% людей як в 19 році виберуть того хто пообіцяє домовитись з РФ про мир і зупинити війну, навіть згодні втратити суверенітет України накшталт Білорусії, лиш би їх перестали убивати... на що в принципі Трам і пуйло розраховують наполягаючи на проведені виборів тут і зараз...
20.12.2025 17:35 Ответить
Никаких онлайнов, хватит уже епать народ Украины.
20.12.2025 16:41 Ответить
Думаю, що плєсєнь за будь-якої форми сфальшує вибори, онлайн чи офлайн.
Або Федоров попрацює, або на місцях вакханалія буде.

"неможливо буде довести, що результати сфальсифіковані" - онлайн

Зараз воно рогами уперлося і місце не віддасть. Так мені бачиться його розклад зараз.
Як безвихідна ситуація: "ясдєлалвсьо дажебольшемоіхсіл" - і зіллється в Ізраїль або гарантоване місце із краденим.

Великі сумніви, що вони зараз віддадуть посаду. Про чесність і прозорість - практично не вірю
20.12.2025 17:01 Ответить
Условный ******** тоже справиться не хуже)
20.12.2025 17:01 Ответить
Вибори обов'язково.
Але на цьому етапі неможливо буде забезпечити електронні вибори.
Треба провести вибори за звичайним форматом. Ясно, що на лінії фронту серед населення вибори не проводити. Можливо, що військовим на лінії фронту вдасться провести голосування перед загальними виборами розтягнуто впродовж 1-3 тижнів.
20.12.2025 17:04 Ответить
І якщо провести вибори, то не на повний срок. Якщо війна закінчиться, то зразу обов'язково нові вибори, навіть якщо пройде тільки пів року.

Якщо в нас є прогресивні політики, то вони мають розробити систему ознайомлення виборців з усіма кандидатами.
Заборонити рекламу кандидатів, в тому числі білборди. Щоб люди голосували не за портрет, а за характеристику.

І вибори які після війни мають проходити за демократичною системою, а не за тою що зараз. В тому числі ліквідувати діючу велетенську виборчу заставу, аналогу якій по розміру більше ніде в світі нема.
20.12.2025 17:27 Ответить
То чого ви Дію і Резерв+ Армію+ всюди впихаєте, якщо російські хакери повсемісно все можуть взломати і вкрасти чи спотворити дані... держава онлайн все просуває окрім виборів, цікаво чому?
20.12.2025 17:29 Ответить
А хіба не хакер альбертович фьодоров не може їх сфальсифікувати? На те й поставили цього рекламного афериста!
20.12.2025 17:33 Ответить
 
 