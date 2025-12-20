Магера об онлайн-голосовании на выборах: Российские хакеры могут исказить результаты
В случае проведения электронного голосования на выборах в Украине российские хакеры могут вмешаться в систему, что исказит результаты и может привести к преимуществу пророссийских сил.
Об этом бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
Хакерский потенциал РФ
"Поверьте, для России не существует больших проблем вмешаться в информационные системы практически любой страны мира. Немногие страны мира обладают подобным хакерским потенциалом. Не знаю, вмешаются ли они, но риски - чрезвычайно велики. И если Украина начнет применять систему электронного голосования, а Россия вмешается, мы можем увидеть на табло, что у нас побеждают прокремлевские кандидаты и партии. И невозможно будет доказать, что результаты сфальсифицированы. Потому что если на обычных выборах есть бумажные бюллетени, протоколы, предписания - у нас здесь ничего не будет. И это - проблема", - отметил он.
Вопрос финансов
По мнению экспертов, техническое оснащение избирательной инфраструктуры под электронное голосование потребует и немалых дополнительных финансов, и проверенных спецслужбами кадровых ресурсов.
"И все это нужно будет установить, отработать и защитить за достаточно короткий срок. Готовы ли мы к этому?" - задает вопрос автор публикации.
Подробнее читайте в статье: "Для Трампа или для самих себя? О чем должна позаботиться Украина, готовя первые послевоенные выборы".
Вопрос выборов
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
Про це https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/991067661510753?__cft__%5B0%5D=AZW5VDCT5m9k_VkGOVj0zADqGSvHScEo7W9pPMhSpCaMR3SMDhk9i4lz2TnQPTUSMUlqwVVqY_2iA9sC_UuzMEC47p7dVcYVutkbf0QiuqJxLqMZ67ELcXjtd_PhZX5mUcc_QnczIqDO0fcfBDFJItpx&__tn__=%2CO%2CP-R повідомив міністр цифрової трансформації https://lb.ua/file/person/4611_fedorov_mihaylo_albertovich.html Михайло Федоров.
Вся надія, що може патріотичні хакери не будуть спокійно цього чекати та завалять зє-коМанду
Або Федоров попрацює, або на місцях вакханалія буде.
"неможливо буде довести, що результати сфальсифіковані" - онлайн
Зараз воно рогами уперлося і місце не віддасть. Так мені бачиться його розклад зараз.
Як безвихідна ситуація: "ясдєлалвсьо дажебольшемоіхсіл" - і зіллється в Ізраїль або гарантоване місце із краденим.
Великі сумніви, що вони зараз віддадуть посаду. Про чесність і прозорість - практично не вірю
Але на цьому етапі неможливо буде забезпечити електронні вибори.
Треба провести вибори за звичайним форматом. Ясно, що на лінії фронту серед населення вибори не проводити. Можливо, що військовим на лінії фронту вдасться провести голосування перед загальними виборами розтягнуто впродовж 1-3 тижнів.
Якщо в нас є прогресивні політики, то вони мають розробити систему ознайомлення виборців з усіма кандидатами.
Заборонити рекламу кандидатів, в тому числі білборди. Щоб люди голосували не за портрет, а за характеристику.
І вибори які після війни мають проходити за демократичною системою, а не за тою що зараз. В тому числі ліквідувати діючу велетенську виборчу заставу, аналогу якій по розміру більше ніде в світі нема.